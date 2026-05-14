Mancha venenosa: Manuel Adorni encabezó un acto en Mendoza, pero Toto Caputo se bajó a último momento

Pese a que puertas adentro crecen los cuestionamientos por el escándalo judicial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezó este jueves en Mendoza la inauguración del primer proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), reafirmando la agenda de Gobierno. A último momento se bajó Toto Caputo del evento, lo que generó ruido interno.

El cuestionado ministro coordinador fue el principal orador del acto, luego de que el presidente Javier Milei haya decidido días atrás que fuera en representación del Ejecutivo nacional. Adorni estuvo escoltado por el gobernador anfitrión, el aliado radical Alfredo Cornejo , y el presidente de YPF, Horacio Marín .

Después de dos meses desde que estalló el escándalo, Adorni esperaba contar con una foto con un gobernador, para recuperar algo de aire. Sin embargo, en la actividad hubo una llamativa ausencia. El ministro de Economía, quien hasta ayer tenía previsto viajar a esta provincia cuyana y hasta su discurso estaba previsto en el cronograma, al final se ausentó.

En el equipo del titular del Palacio de Hacienda no dieron precisiones sobre el cambio y sólo se limitaron a decir que tenía otros compromisos en la Ciudad de Buenos Aires, entre algunos anuncios que Caputo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter.

No escapa al análisis del faltazo que, en una de las últimas reuniones de mesa política , el funcionario había dicho que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni no contribuía a cuidar el modelo económico del oficialismo.

FOTO 1 Manuel Adorni y Horacio Marín.

El discurso de Manuel Adorni

El proyecto, que requirió una inversión de 211 millones de dólares a través de YPF Luz y cuenta con más de 500 mil paneles instalados, apunta a convertirse en el parque de energía solar más grande del país y refleja para el Gobierno tanto "el potencial energético de la Argentina como la efectividad del nuevo régimen de incentivos". De ahí que la ausencia de Caputo haya generado aún más suspicacias en el ecosistema político.

Al respecto, el jefe de Gabinete afirmó que “el Gobierno garantizó las condiciones esenciales para que el sector privado trabaje en libertad y las provincias puedan aprovechar su potencial productivo”, y en ese sentido remarcó que el RIGI, que podría generar inversiones en la economía real por 94.965 millones de dólares, “es federalismo en serio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2054933637003432397&partner=&hide_thread=false IMPORTANTE!



Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional.



La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

También participaron de la actividad la secretaria de Energía, María Tettamanti; la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.

Ibarzábal, ademas de custodia legal de los temas del Ejecutivo, es parte del equipo político que trabaja al amparo de Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada.

Luego de este acto, en la cúpula libertaria le hicieron saber a Letra P que es probable que el jefe de Gabinete encabece una nueva conferencia de prensa este viernes. La idea es que Adorni vuelva al atril para responder preguntas todas las semanas de la prensa acreditada.

El jefe de Gabinete se llevó una fotografía con un gobernador

Más allá de la fotografía libertaria incompleta, Adorni obtuvo una instantánea relevante en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno: Cornejo es un gobernador aliado clave para impulsar varios proyectos en el Congreso y para rediseñar las nuevas alianzas electorales de cara al 2027.

De hecho, se menciona que La Libertad Avanza podría repetir el acuerdo con Cornejo en Mendoza, lo que dejaría afuera de este esquema al diputado Luis Petri, quien también tenía aspiraciones de llegar a la Gobernación. El exministro de Defensa es observado con cierta desconfianza en algunos despachos de la Casa Rosada.