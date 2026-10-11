Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
SEMANA SANTA FE

El desembarco de Jorge Brito en Santa Fe

Emilio Monzó y Diego Bossio, dos de sus operadores, se reunieron con todo el espinel de la política provincial. Persuasión, pero sin inmiscuirse en lo local.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Jorge Brito intensifica su armado en el interior del país. Arrancó por Córdoba y ahora desembarcó en Santa Fe.

Jorge Brito intensifica su armado en el interior del país. Arrancó por Córdoba y ahora desembarcó en Santa Fe.

Jorge Brito desembarcó en Santa Fe. Los operadores que mueven su posible candidatura presidencial, Emilio Monzó y Diego Bossio, se tomaron todo el jueves para tener reuniones varias en Rosario. Desde funcionarios del gobierno de Maximiliano Pullaro hasta dirigentes del PRO, el socialismo y el peronismo. El dúo cubrió gran parte del espinel político para vender al outsider.

Notas Relacionadas
Pedro Rosemblat, Dante Gebel y Tomás Rebord. ¿Alguno enfrentará a Javier Milei?
¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Un outsider para sacar a otro de la Casa Rosada

Por 
Letra P | Sebastián Iñurrieta
Sebastián Iñurrieta

Monzó y Bossio se vieron cara a cara, y por separado, con el ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastia; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el funcionario y referente del PRO Federico Angelini, la exdiputada del PS Mónica Fein y dirigentes del PJ cercanos al diputado massista Diego Giuliano.

La jornada, intensa, no solo se circunscribió a la política, sino que se extendió a un dirigente sindical del que no trascendió el nombre. También al empresariado, ya que se vieron con Lisandro Rosental, titular de Rosental Inversiones y presidente de la división Rosario de IDEA. La gira fue tan amplia que abarcó también a un politólogo, vinculado al peronismo, con fuerte rodaje en el mundo del streaming.

La gira multipartidaria de Emilio Monzó y Diego Bossio

Monzó y Bossio también tuvieron la intención de reunirse con Omar Perotti, pero el exgobernador peronista se encontraba en el norte de la provincia. La intención de ambos es dual. Por un lado, explicar la propuesta para llevar a Brito a la Casa Rosada. Por el otro, recorrer las provincias, sobre todo las de la franja central, para “estar finitos”, como les describió uno de ellos a su interlocutor provincial.

Con todo, a diferencia de Córdoba, y tal como contó Letra P, Brito no tiene una figura santafesina que levante su bandera o camine su proyecto. En la tierra que gobierna Martín Llaryora, al menos goza del legislador y exdiputado Oscar Agost Carreño, quien años atrás supo creer y tributar a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

Del recorrido de fuentes que consultó Letra P se trasluce que Monzó, como virtual jefe de campaña, y Bossio bajaron a Rosario a compartir su entusiasmo por la construcción de un espacio que enfrente a Javier Milei y Axel Kicillof por igual, o al oficialismo y al peronismo kirchnerista. “Creen que hay margen más grande que otras veces”, le confió a este medio uno de los dirigentes que compartió café con el dúo.

El plan de Jorge Brito para Santa Fe

Luego del city tour por Rosario, tienen pensando desembarcar en Santa Fe para luego volver a Rosario. No tienen interés en ser parte de Unidos o de alguna coalición provincial, muchos menos de disputar e involucrarse en las elecciones provinciales.

El plan, al menos en la Bota, es conocer el paño y compartir la idea de que hay lugar para la aparición de un esquema nuevo con un candidato outsider, moderado, de centro, pero con conocimiento del ejercicio del poder, tanto en la actividad privada como en River.

Aún sin conocer las reglas de la competencia electoral nacional para 2027, Monzó y Bossio creen que hay condiciones para que un candidato no kirchnerista entre al balotaje y le arrebate la presidencia a Milei. Si finalmente las PASO se suspenden, el Gobierno puede ganar terreno, pero sufrirá de cualquier modo dificultades para ganar en primera vuelta. En ese sentido, el Monzó y Bossio observa que se puede replicar un escenario similar al de 2023, con la irrupción de un nuevo Milei, pero este caso con otro nombre, apellido y características.

Jorge Brito y Maximiliano Pullaro

Del viaje a la cuna de la bandera, Monzó y Bossio se llevaron la sensación de que en la provincia se construye un nuevo esquema de poder, a partir de la chance de reelección que habilitó la reforma constitucional. Con ese rasgo, así lo transmitió el dúo, ven que Pullaro tiene la posibilidad de fundar una suerte de santafesinismo y emular lo que logró el peronismo cordobés.

Temas
Notas Relacionadas
Jorge Brito, a un 70% de confirmar su candidatura presidencial
EXCLUSIVO

Brito 2027: Monzó activa el plan presidencial y empieza el armado por Córdoba, Santa Fe y Mendoza

El exjefe de Diputados busca instalar al banquero como opción de centro, fuera del PJ. Bancas de la minoría en el Senado y socios locales, la búsqueda.
Así será el cronograma electoral de Santa Fe en 2027: PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio
CAMINO A LAS URNAS

Así será el cronograma electoral de Santa Fe en 2027: PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio

Como adelantó Letra P, Pullaro ya definió el esquema para los próximos comicios y sólo resta que firme el decreto para oficializarlo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. junto a Javier Milei.
UNA FICHA PARA NEGOCIAR

Una camarista federal de Salta suena como candidata a la Corte Suprema con la venia de Sáenz

Por  Maira López
Gabriel Katopodis.
ELECCIONES 2027

Katopodis: "Me siento preparado para ser gobernador"

Por  Letra P | Periodismo Político
Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza). El bloque del Gobierno negocia otra ley de tierras. 
LUEGO DEL FALLO DE LA CORTE

El Gobierno negocia con aliados eliminar el artículo del DNU 70/23 que derogó la Ley de Tierras

Por  Mauricio Cantando
Ritondo intendentes PRO
DISCUSIÓN 2027

Buenos Aires: el PRO le pone un freno al apuro electoral de LLA y avisa que sus distritos no se tocan

Por  Juan Rubinacci