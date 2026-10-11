El desembarco de Jorge Brito en Santa Fe

Jorge Brito desembarcó en Santa Fe . Los operadores que mueven su posible candidatura presidencial, Emilio Monzó y Diego Bossio , se tomaron todo el jueves para tener reuniones varias en Rosario . Desde funcionarios del gobierno de Maximiliano Pullaro hasta dirigentes del PRO, el socialismo y el peronismo. El dúo cubrió gran parte del espinel político para vender al outsider.

Monzó y Bossio se vieron cara a cara, y por separado, con el ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastia ; el intendente de Rosario , Pablo Javkin ; el funcionario y referente del PRO Federico Angelini , la exdiputada del PS Mónica Fein y dirigentes del PJ cercanos al diputado massista Diego Giuliano .

La jornada, intensa, no solo se circunscribió a la política, sino que se extendió a un dirigente sindical del que no trascendió el nombre. También al empresariado, ya que se vieron con Lisandro Rosental , titular de Rosental Inversiones y presidente de la división Rosario de IDEA . La gira fue tan amplia que abarcó también a un politólogo, vinculado al peronismo, con fuerte rodaje en el mundo del streaming.

Monzó y Bossio también tuvieron la intención de reunirse con Omar Perotti , pero el exgobernador peronista se encontraba en el norte de la provincia. La intención de ambos es dual. Por un lado, explicar la propuesta para llevar a Brito a la Casa Rosada. Por el otro, recorrer las provincias, sobre todo las de la franja central, para “estar finitos”, como les describió uno de ellos a su interlocutor provincial.

Con todo, a diferencia de Córdoba , y tal como contó Letra P , Brito no tiene una figura santafesina que levante su bandera o camine su proyecto. En la tierra que gobierna Martín Llaryora , al menos goza del legislador y exdiputado Oscar Agost Carreño , quien años atrás supo creer y tributar a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta .

DISCUSIÓN 2027



Giro al centro: Monzó trabaja para que haya PASO en el peronismo entre Kicillof y Brito



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@JuanRubinacci pic.twitter.com/cZOVvw4MTE — LETRA P (@Letra_P) April 14, 2026

Del recorrido de fuentes que consultó Letra P se trasluce que Monzó, como virtual jefe de campaña, y Bossio bajaron a Rosario a compartir su entusiasmo por la construcción de un espacio que enfrente a Javier Milei y Axel Kicillof por igual, o al oficialismo y al peronismo kirchnerista. “Creen que hay margen más grande que otras veces”, le confió a este medio uno de los dirigentes que compartió café con el dúo.

El plan de Jorge Brito para Santa Fe

Luego del city tour por Rosario, tienen pensando desembarcar en Santa Fe para luego volver a Rosario. No tienen interés en ser parte de Unidos o de alguna coalición provincial, muchos menos de disputar e involucrarse en las elecciones provinciales.

El plan, al menos en la Bota, es conocer el paño y compartir la idea de que hay lugar para la aparición de un esquema nuevo con un candidato outsider, moderado, de centro, pero con conocimiento del ejercicio del poder, tanto en la actividad privada como en River.

Aún sin conocer las reglas de la competencia electoral nacional para 2027, Monzó y Bossio creen que hay condiciones para que un candidato no kirchnerista entre al balotaje y le arrebate la presidencia a Milei. Si finalmente las PASO se suspenden, el Gobierno puede ganar terreno, pero sufrirá de cualquier modo dificultades para ganar en primera vuelta. En ese sentido, el Monzó y Bossio observa que se puede replicar un escenario similar al de 2023, con la irrupción de un nuevo Milei, pero este caso con otro nombre, apellido y características.

Jorge Brito y Maximiliano Pullaro

Del viaje a la cuna de la bandera, Monzó y Bossio se llevaron la sensación de que en la provincia se construye un nuevo esquema de poder, a partir de la chance de reelección que habilitó la reforma constitucional. Con ese rasgo, así lo transmitió el dúo, ven que Pullaro tiene la posibilidad de fundar una suerte de santafesinismo y emular lo que logró el peronismo cordobés.