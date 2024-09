Maximiliano Pullaro, a la caza del enemigo más accesible

Amalia Granata, un riesgo innecesario

Si Granata está en el centro del ring no contribuye a la normalidad. La diputada provincial es ingobernable y para el oficialismo no es una adversaria ideal, para nada. Por algo el gobierno no salió en coro a criticarla tras sus movidas en la Legislatura y en los tribunales. Criticarla es levantarla y elevarla gratuitamente a un lugar que hoy no tiene, por más likes y aplausos que haya conseguido en un par de semanas.