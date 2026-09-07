Endeudamiento y discapacidad: el Gobierno no logra bajar la sesión de la oposición y evalúa alternativas

El Gobierno no logró un compromiso de los aliados para frustrar la sesión del miércoles en Diputados , citada por la oposición para iniciar el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Este lunes, en La Libertad Avanza (LLA) se resignaban a que habrá cuórum, aunque confiaban en una estrategia para no tener dos derrotas en las comisiones.

Martín Menem convocó oficialmente a la sesión pedida por la oposición, luego de esperar durante fin de semana gestos de sus habituales socios en el recinto que nunca llegaron. Si consiguen los votos necesarios, los bloques enfrentados a LLA citarán a comisiones para fijar un cronograma de trabajo. Sin chances de evitarlo, la mira libertaria está puesta en empantanar el debate sobre mora familiar. Hay negociaciones con los gobernadores cercanos para que respalden planes de refinanciación. Algunos ya comenzaron a anunciarse.

Respecto a discapacidad, al igual que en las votaciones del año pasado, el oficialismo empezó a aceptar una derrota. La oposición tendría el número para imponer el proyecto de Juan Marino , de Unión por la Patria (UP), que propone prorrogar la emergencia por un año y garantizar los beneficios de la ley.

Una propuesta que evalúan en LLA es avalar la continuidad de la emergencia por ley y luego realizar un veto total o parcial. El oficialismo en Diputados supera el tercio del recinto, lo suficiente para evitar los dos tercios necesarios para ratificar una ley.

El debate sobre discapacidad empujó a los habituales aliados del Gobierno a garantizar el cuórum, que este lunes estaba garantizado. Molestó que el oficialismo haya prometido un proyecto que nunca envió y que al parecer no estaba escrito.

#LaPostaDelCongreso El discurso por la soberanía de Malvinas que Milei incorporó a su narrativa el jueves llegó en un momento clave para su Gobierno Afrontará una serie de desafíos que determinarán su marco de alianzas https://t.co/YIFIKlkkXr @mauriCanta pic.twitter.com/Gaf8deuTZM

La oposición tiene un techo de 138 votos para abrir el recinto, nueve más que la mitad más uno del recinto. La cuenta surge de la votación de la última sesión, cuando los bloques díscolos pidieron sumar iniciativas de estos dos temas. Hubo 133 votos a favor y cinco ausencias entre opositores que estarán el próximo miércoles. Esa vez no fue posible completar ese trámite, porque se requerían tres cuartas partes.

Como había anticipado Letra P, Karina Milei y Diego Santilli buscaron negociar con cinco gobernadores para bajar la sesión: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta) e Ignacio Torres (Chubut). Suman entre todos hasta 13 votos, suficientes para arruinar la jornada opositora.

La presión no dio resultado. Los diputados de estos mandatarios confirmaron que estarían para abrir la sesión y citar a un cronograma de tratamiento. Martín Menem jugó una carta la semana pasada, cuando abrió los debates de ambos temas en las comisiones con la promesa de poner fecha para dictaminar.

Las citaciones nunca se formalizaron como tampoco las propuestas alternativas que prometió el Gobierno. De esta manera, ocuparán sus bancas UP (95 votos), Izquierda (cuatro), Coalición Cívica (dos), Encuentro Federal (dos), Elijo Catamarca (tres) e Independencia (Tucumán, con tres votos).

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Negocia con Tucumán, Salta, Santa Fe, Chubut y Catamarca y busca ganar tiempo hasta el presupuesto



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Los aliados díscolos

Este lunes, desde el resto de las fuerzas opositoras confirmaban la mayoría de las presencias, suficiente para garantizar el cuórum. Los 18 diputados de Provincia Unidas (PU) podrían volver a votar completos para emplazar a las comisiones. Los exPRO José Núñez y Sergio Capozzi evalúan no asistir, pero con el cuórum consumado, no están seguros de dejar esa marca. Lo mismo el chubutense Jorge Ávila.

En el refundado bloque Argentina Federal la situación es similar. Sáenz apagó los teléfonos el fin de semana y sus dos diputados más fieles (Pablo Outes y Yolanda Vega) recién ratificaron al inicio de la semana que estarán en sus bancas. Tal vez Outes tenga algún gesto con la Casa Rosada. El otro salteño, Bernardo Biella, es uno de los firmantes de la sesión.

El mandatario salteño apadrina a los dos exlibertarios de la bancada: Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo González (Formosa). El gobernador Hugo Passalacqua (Misiones) ofrece sus cuatro votos a la oposición dura. Jalil nunca puso en duda sus tres diputados, mientras que Jaldo recién los confirmó este lunes, tal vez a la espera de un llamado de la Casa Rosada que nunca llegó.

El martes 15 Milei enviará el presupuesto a Diputados y, se sabe, las provincias tienen sus demandas. Con el cuórum garantizado, otros diputados se contactaron con la oposición y anunciaron que ayudarán. Estarán en sus bancas Eduardo Falcone (MID) y Álvaro González (PRO).

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La salida a las deudas

En LLA confían en evitar que haya un proyecto sobre mora bancaria que llegue al recinto. No es fácil: en la convocatoria hay 50 iniciativas, muy disímiles y con muchos giros a comisiones. UP tiene 20 propuestas distintas y tampoco logró un acuerdo interno para un texto común. Habrá no menos de tres plenarios de comisiones y el oficialismo empezó a presionar para impedir dictámenes.

Este lunes, el chubutense Torres anunció un plan de refinanciamiento en sus bancos locales. Su colega Alfredo Cornejo (Mendoza) informó un programa similar para su provincia, impulsado por el Banco Nación. En LLA apuestan a que una medida similar sea implementada en todas las entidades financieras y deje inocua una legislación nueva. Sobre todo porque a los sectores más moderados de la oposición no les agrada la condonación de los pasivos.

Con estas alternativas, el oficialismo buscará bloquear una eventual ley para combatir las moras. O, en el peor de los casos, vetarla sin costo. Impedir la sesión del miércoles no parece posible.