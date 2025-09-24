El candidato libertario en Santa Fe, fiel a Karina Milei: "Pongo el cuerpo entero en el fuego por ella"

Con la campaña lanzada en tiempos complejos para el oficialismo, Agustín Pellegrini , candidato a diputado por La Libertad Avanza en Santa Fe , dio un mensaje de total respaldo hacia Karina Milei . “ Pongo las dos manos y el cuerpo entero en el fuego por ella ”, aseguró y rechazó las denuncias de corrupción que apuntan contra la secretaria general de la Presidencia.

Según el candidato santafesino y vicepresidente del partido a nivel provincial, las escuchas que involucran a El Jefe forman parte de “una operación para tumbar al Gobierno”.

Como contó días atrás Letra P , Pellegrini comenzó lentamente a mostrarse en público. Ahora utilizó una entrevista para hacer una suerte de presentación en sociedad. Allí, hizo una defensa a ultranza de Karina, a quien definió como una de las personas “más buenas, nobles y honestas” que conoce, hizo culto a la lealtad ponderando a su mentora, Romina Diez , y con el manual libertario en la mano polarizó con el kirchnerismo. “Saben que, si sale bien, va a salir bien, no vuelven más”, sostuvo en diálogo con Epa News.

Pellegrini ensayó un discurso en clave libertaria: le bajó el precio a cualquier atisbo de interna, replicó la idea motivacional del “último esfuerzo” y puso la mira en engrosar las filas propias en el Congreso. “No hay grandes cosas posibles sin diputados propios”, opinó.

En tono santafesino apuntó además contra el núcleo K en la lista de Fuerza Patria: “ (Agustín) Rossi era candidato antes de que yo naciera. ¿Con qué cara vienen a criticar? El desastre lo dejaron ellos”.

Karina Milei, la intocable

Siguiendo esa partitura, la banca a Karina fue total. “No existen Javier sin Karina ni Karina sin Javier; se cuidan uno al otro y cuidan el proyecto”, opinó. Según su lectura, con las denuncias por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) apuntaron “al corazón del Gobierno” con "una operación berreta".

"Lo único que les queda es intentar generar incertidumbre y tratar de tumbar al Gobierno”, apuntó el novel candidato libertario.

En tren de elogios no sólo miró a la Casa Rosada. También hizo un culto a la lealtad hacia Romina Diez, quien lo llevó a encabezar la lista de LLA en Santa Fe. “La conocí en 2021. Desde entonces trabajo con ella; es mi amiga y la construcción que hizo del espacio en la provincia fue enorme”, ponderó.

La entrevista con elogios hacia Karina MIlei forma parte del lanzamiento del candidato. Como contó Letra P, Pellegrini comenzó a trabajar junto a la coach Micaela Méndez, recordada por acompañar al expresidente Mauricio Macri durante varios años.

romina diez - agustin pellegrini

La secuencia económica como argumento

En el diálogo con Epa News el candidato repitió, en línea con el nucleo duro del oficialismo, que se necesita tiempo para ordenar la economía. “No se puede resolver en un año y medio lo que se pudrió en veinte”, sostuvo. Ponderó los cuatro meses consecutivos de inflación por debajo del 2% y la apuesta por la producción, con el reciente anuncio de retenciones cero -catalogado por la oposición como “electoralista”- como una señal clara del rumbo.

Lo que falta, dijo, depende de que “no te volteen las leyes” y de que se destraben las reformas que LLA presenta como bisagra. Pellegrini habló de la laboral, para impulsar el empleo registrado; la impositiva, para “sacarle la pata de encima al que produce”, y la penal para consolidar la idea de que "el que las hace las paga”.

“Estamos cruzando el río y falta el último tramo”, dijo en sintonía con aquello de que “lo peor ya pasó”, como aseguró el Presidente. “El año que viene se van a empezar a sentir los resultados”, dijo convencido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/apellegrini2000/status/1970279494716964955&partner=&hide_thread=false El esfuerzo tiene que valer la pena. “Quiero que cambie” es el grito que se repite en cada argentino. Estamos a mitad de camino: el cambio está adelante nuestro, pero para completarlo necesitamos darle las herramientas al Presidente @JMilei

Este 26 de octubre, La Libertad Avanza… pic.twitter.com/obFvXaePjF — Agustin Pellegrini (@apellegrini2000) September 23, 2025

El mensaje anticasta y las críticas a Provincias Unidas

Puesto a analizar la pelea santafesina, Pellegrini no ahorró críticas hacia Provincias Unidas, el espacio que tiene como uno de sus líderes a Maximiliano Pullaro y que lleva como primera candidata en la provincia a la vice, GIsela Scaglia. DIjo que mientras el oficialismo provincial “sube impuestos”, Nación “los baja”.

“Se llenan la boca que son anti-kirchneristas, pero votan con el kirchnerismo”, aseguró apuntando al voto de la radical Melina Giorgi -actual diputada y tercera en la lista que encabeza Scaglia- en temas como el financiamiento universitario o el Garrahan.

“Venimos a cambiar las cosas. No a quedarnos treinta años como estos vejestorios”, sumó.

Gisela Scaglia Maximiliano Pullaro.jpg Maximiliano Pullaro confía en su vicegobernadora Gisela Scaglia para ser su candidata a diputada.

Esperando el desembarco de Javier Milei

Mientras en la Bota se arma un libreto propio, en la mesa nacional evalúan un desembarco de Milei en territorio de Provincias Unidas. Con Córdoba como primera escala concretada, Santa Fe aparece en la lista acotada de distritos con prioridad para disputar un voto que LLA cree compartir con los gobernadores. Sin embargo, aún no hay definiciones al respecto.

En esa hoja de ruta, Pellegrini y Diez concentran la coordinación territorial santafesina en un frente que busca ampliar base de sustentación más allá del sello. La apuesta apunta a esperar el tour presidencial, enfocarse en los temas neurálgicos para el ecosistema libertario y pedirle al electorado una última vuelta de tuerca para lograr más volumen en el Congreso.

“Estamos a mitad de camino, cruzando el río. Del otro lado está la tierra prometida, pero hay que darle las herramientas al Presidente para hacer lo que falta”, cerró Pellegrini.