Caso $LIBRA: la oposición citó a dos funcionarios por la fuerza y podría hacerlo con Karina Milei

Maximiliano Ferraro, diputado de la CC y presidente de la comisión $Libra. La oposición quiere que exponga Karina Milei.

Karina Milei tuvo una dura advertencia este martes durante la comisión investigadora del caso $LIBRA: la oposición citó a dos funcionarios que se ausentaron la semana pasada, con un pedido a la Justicia para que, de ser necesario, sean llevados por la fuerza pública. Si un magistrado de turno accede al pedido, la secretaria general de la Presidencia podría correr la misma suerte.

Quedaron en esa situación Alejandro Melik , titular de la Oficina Anticorrupción (OA), y María Florencia Zicavo , la funcionaria del Ministerio de Justicia que tuvo a cargo la investigación sobre la criptomoneda, que el presidente Javier Milei promocionó con un tuit en febrero, provocando la suba de la cotización y su posterior desplome.

Melik y Zicavo habían faltado hace 15 días: justificaron sus ausencias en que no pueden develar información pública y, en tal caso, la investigación debe recaer en la Justicia. Para la oposición, que domina la comisión con la mitad más uno de los miembros, esas excusas son inválidas y aplicaron el artículo del reglamento que les permite llamar a un patrullero.

Karina Milei debe estar atenta. Con aviso, este martes faltó a la primera citación y, si repite la conducta en 15 días, la oposición ya sabrá si hay la Justicia toma con agrado llevar testigos por la fuerza. La hermana de Javier Milei es una de las funcionarias más buscadas por ser quien acercó al Presidente con los empresarios vinculados a la criptomoneda.

La mayoría opositora aprobó otras actuaciones para reunir información. La comisión tiene tiempo hasta el 10 de noviembre para presentar un informe final y su presidente, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), pidió reunirse al menos dos veces por semana para cumplir los objetivos.

Un primer dato de este martes es que el fiscal Eduardo Taiano se negó a aportar material de la causa, por considerar que aún las partes deben ser resguardadas. A la oposición le interesa acceder a las billeteras virtuales que fondearon $LIBRA y varios no entienden por qué se demora ese pedido.

Molestos por la respuesta, a pedido de la salteña Yolanda Vega, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, se pidió una reunión con el procurador Eduardo Casal para que defina si se sostiene el secreto de sumario.

El oficialismo no aceptó esa decisión, pero se quedó en minoría. "Es una violación al principio de división de poderes. Han perdido el norte de lo que es la comisión investigadora. La Justicia les está diciendo que se están tomando todas las medidas. Y ustedes quieren hablar con el procurador", sostuvo el diputado Nicolás Mayoraz.

Rodolfo Tailhade, de UP, no logró información específica de la causa que instruye el juez Sebastián Ramos, sobre la denuncia de hackeo que hizo el diputado José Luis Espert, sobre un tuit que promocionaba otra criptomoneda, publicado un mes después.

El kirchnerista sospecha que el candidato libertario tenía un contrato que cumplir y recordó que el economista borró el tuit recién después que él lo mencionara, en la anterior reunión. Se envió otra requisitoria al juez Ramos.

Otras medidas

La mayoría opositora aprobó otras actuaciones, como una convocatoria al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que declare al menos por escrito. Es el jefe de Zicavo y, según denunció Mónica Frade (CC), tiene escondido el informe de la Unidad de Investigación sobre el caso $LIBRA.

Javier Milei nunca respondió el cuestionario de nueve preguntas, que se le envió otra vez, para evitar una citación. La consulta principal es dónde obtuvo el link del contrato de la cripto que él mismo publicó sin que fuera público antes.

La comisión resolvió citar a los sospechosos de ser los involucrados directos en la organización de $LIBRA en Argentina: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la CNV, Sergio Morales.

Se volvió a citar a dos ausentes de este martes: Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV); y Paul Stark, titular de la UIF. Ambos faltaron por estar en el exterior, pero no cuestionaron las convocatorias.

Otras actuaciones aprobadas fueron los pedidos de la diputada Sabrina Silva (UP), para obtener información de las billeteras virtuales que financiaron $LIBRA, retiraron el dinero tras el tuit de Milei y provocaron la caída de precio. La diputada reiteró a Binance, una empresa global que opera critomonedas, la consulta sobre movimientos de esas carteras de dinero segundos antes del posteo presidencial.

La sospecha de la diputada es que hubo funcionarios del Gobierno que movieron dinero en esas operaciones y podrían ser descubiertos si saltan las identidades. La próxima reunión es el martes 30. Esperan a Karina Milei. De lo contrario, podrían enviarle un patrullero.