El campeonato de Talleres devolvió a Andrés Fassi a la góndola política de Córdoba

En los pasillos del poder no se hablaba de otra cosa apenas se apagaban los festejos que coparon las calles de la capital provincial y motivaron a la dirigencia política, empezando por el gobernador Martín Llaryora , a enviar la salutación de rigor.

En ese interín, Fassi hizo base nacional y sobran testigos que afirman que las reuniones en Buenos Aires son más frecuentes de lo que trascienden. Las mismas fuentes afirman que el empresario deportivo no descarta una aventura electoral, sobre todo porque Milei mantendría viva esa llama puertas adentro. También Mauricio Macri , el promotor de los primeros encuentros entre Fassi y el Presidente.

A Milei no le convence del todo la figura de Luis Juez para la gobernación, como las voces autorizadas de La Libertad Avanza de Córdoba se encargan de ratificar cuando insisten con que la lista será puramente violeta. Fassi es una opción porque no tiene imagen negativa, es trigo limpio según el glosario de la anticasta y ocasionaría algunas reacciones no menores en el paño político cordobés.

Llaryora, por ejemplo, eligió abstenerse en la pelea por las SAD que protagonizaban las autoridades del club cordobés. Este miércoles por la noche fue cuidadoso con la redacción del mensaje al evitar nombres propios. Fútbol, divino tesoro colectivo.

Nota al pie: varios cordobesistas estaban indignados con Gonzalo Montiel. Un penal errado y una variable que no se despeja en la cancha electoral 2025-2027.

Es evidente que Fassi ya juega a la política electoral. No descartó una candidatura cuando la pelea por las SAD copaba la agenda, empezó a frecuentar tertulias del Círculo Rojo de las que no participaba como el almuerzo de la Fundación Mediterránea que tuvo como orador a Milei y la dirigencia atenta observa que nutre lazos con el intendentismo de Córdoba, de indiscutido anclaje territorial, en el marco de convenios de cooperación que firma en nombre de la entidad deportiva.

Mauricio Macri y la búsqueda del plan para Córdoba

Macri también lo mira de cerca. Siempre lo quiso en una boleta y la oferta se hizo en las épocas doradas del PRO en Córdoba. Sigue siendo opción en un terruño complejo: el partido amarillo está diezmado por los pases al cordobesismo y el juego combinado con LLA por orden de Patricia Bullrich.

talleres campeon.jpg Andrés Fassi está suspendido por AFA, pero celebró en privado con el equipo de Talleres.

El expresidente cuenta con un puñado de autoridades municipales, unos 80 integrantes de concejos deliberantes y algún buen amigo del establishment, como Manuel Tagle. La plaza será la segunda prioridad, después de la ciudad de Buenos Aires, su kilómetro cero.

La posibilidad de resucitar Juntos por el Cambio con el radical Rodrigo de Loredo es concreta. La percepción general es que Milei apostará a la lista pura o, en todo caso, con dirigencia adherente que esté dispuesta a camuflar sus rasgos políticos de base. Fassi es alternativa amarilla también para potenciar una oferta o liderarla y un método de presión para el diputado cordobés que busca su rumbo, como paso clave para proyectar el 27.

La lectura interna en AFA

Lo cierto es que el entorno del dirigente deportivo le sigue bajando la espuma a cualquier aventura y buscan poner paños fríos con la AFA. A este medio confirmaron que tratarán de buscar alguna vía de diálogo con Tapia, con quien no se cruzaron la noche de los festejos del equipo campeón.

Por ahora, en ese polo de poder dicen que el campeonato de Talleres calmará por un tiempo los fantasmas que agitaban desde el club sobre arbitrajes tendenciosos para perjudicar al equipo.

En AFA hay tregua, pero desconfían de Fassi porque, en el fondo, sostienen que los objetivos de cualquier movida serán Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino. Por eso la apuesta de parar contrapesos “federales” como ocurre con Instituto y Belgrano de Córdoba.

tapia fassi.webp Andrés Fassi y Claudio Chiqui Tapia, una guerra que se juega en la cancha del poder.

Como ya contó Letra P, el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, es una de las manos derecha de Tapia en el pago chico de Fassi. Si bien al equipo no le está yendo muy bien en la liga profesional, el dirigente que viene del palo empresarial le pone fichas al predio con reformas de última generación, mientras proyecta un escenario grande para la Gloria, similar a lo hecho en el proyecto del básquet.

Luis Fabián Artime es un aliado de Tapia, aunque la crisis política que rodea a Belgrano no cesa. Sin embargo, el exfutbolista se las ingenia para mostrar gestión con arreglos en la tribuna de la cancha pirata y el regreso de Lucas Chino Zelarrayán. Contribuye en los balances de la interna.

Pese a todo, Fassi gritó el triunfo de Talleres con otros motivos adicionales porque vuelve al centro de la escena, después del trago amargo de la ingratitud propia de la política.