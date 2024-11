Encuesta: Andrés Fassi coquetea con una candidatura en Córdoba, pero el 62% no lo conoce

El presidente del Club Atlético Talleres , Andrés Fassi , no descartó una incursión política durante el Encuentro Nacional de Jóvenes Empresarios que organizó la semana pasada una asociación privada. Sin embargo, la consultora Delfos muestra una foto del lugar que ocupa en la línea de largada: tiene un 62% de desconocimiento en Córdoba .

“Me sumaría a la política si me lo demanda la responsabilidad de tener que hacerlo. Me gustaría continuar en el fútbol toda mi vida. Si lo tuviera que hacer, lo haría porque no me queda otra alternativa”, dijo con un tono mesiánico, muy propio de quienes empiezan en política.

Los datos sobre Andrés Fassi

La consultora cordobesa Delfos, dirigida por el politólogo Luis Dall’Aglio, hizo un relevamiento entre el 19 y el 26 de octubre que muestra que Fassi tiene un 62% de desconocimiento en Córdoba.

Ese dato baja a un 45% entre las personas encuestadas en la ciudad capital, pero sube al 73% en el interior cordobés.

fassi luis juez.avif Andrés Fassi participó del último evento de la Fundación Mediterránea con un alto perfil. Javier Milei apoya su "batalla cultural" contra Chiqui Tapia.

Su imagen positiva es del 11% en el total de los 1.878 casos relevados, a través de una encuesta directa, individual y con relevamiento domiciliario. Es decir, el 2% tiene una imagen muy buena y el 9%, buena.

En la muestra total, el 4% refleja una opinión regular de Fassi. El 3% tiene una imagen mala y el 1%, muy mala. En tanto, el 19% de la muestra no sabe o no contesta.

La brecha entre la capital de Córdoba y el interior

En el desagregado por zona, es en la ciudad de Córdoba donde Fassi cosecha mayores simpatías. El 21% tiene una imagen buena; el 8%; regular; otro 8%, mala; el 45% no lo conoce; y el 18% no sabe o no contesta.

En el interior, el 4% tiene una imagen buena de Fassi; el 2% regular, el 3% mala; el 73% no lo conoce y el 18% no sabe o no contesta.

La investigación fue sistemática y cuantitativa. El relevamiento se hizo sobre unidades muestrales de análisis, tomadas del universo constituido por habitantes de la provincia de Córdoba mayores de 18 años.

El tipo de muestra probabilística y polietápica por conglomerados poblacionales estratificados según atributos de sexo, edad y nivel educativo.