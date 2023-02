El bulldog López Murphy, la pata liberal de JxC para la Ciudad

Todavía no lo anuncia, a la espera de dar pasos institucionales dentro de Republicanos Unidos, pero Ricardo López Murphy ya se mueve sin disimulo al ritmo de una virtual candidatura para la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. El diputado camina el bastión del PRO y marca diferencias con el alcalde. Su objetivo es competir en las primarias de Juntos por el Cambio (JxC) y frenar el avance del partido de Javier Milei en territorio porteño.

El entorno del bulldog, en contacto con Letra P , detalló que en las últimas semanas el legislador nacional estuvo caminando comunas de manera intensa y sumando "cara a cara con vecinos" para hablar de las problemáticas de los barrios. “Tiene todas las posibilidades de ser candidato en el distrito”, aportan aquellos que lo conocen bien, y trabajan para ello. Bajo este marco, no pasó desapercibida su actividad reciente en Twitter, en modo candidato en Ciudad, atacando los corsos porteños y pidiendo que el alcalde dejé de financiarlos. “No es una actitud festiva, sino que se convierte en una promoción de la actividad política”, se quejó por redes.

No obstante, antes de convertirse en pre postulante, el excandidato presidencial en 2003 tendrá que pasar por una formalidad propia de su espacio, cuyos integrantes avisan que la postulación a jefe de Gobierno se definirá en una interna abierta de afiliados porque no hay ningún órgano intermedio -Junta Ejecutiva, Asamblea o Convención- que nomine a los candidatos. Todavía, la primaria no cuenta con fecha pero sí con un interesado en participar: el legislador porteño Roberto García Moritán, que en los últimos meses se movía como el delegado del espacio liberal para ocupar el sillón principal de Uspallata 3160.