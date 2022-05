El factor Milei: López Murphy lanza la rama ultraliberal de Juntos por el Cambio

Mientras la cúpula del espacio opositor le puso, en lo formal con un comunicado, un límite a los libertarios, de forma subterránea y en silencio, el diputado nacional Ricardo López Murphy comenzó a trabajar no sólo en su candidatura presidencial sino en el armado de una línea liberal dentro de Juntos por el Cambio (JxC). Su objetivo: colarse en la discusión por las candidaturas que, hasta ahora, sólo tienen como actores protagónicos al PRO y a la Unión Cívica Radical (UCR), pero de paso, también, funcionar de bloqueo por cupo liberal ante un eventual ingreso de su colega de la Cámara baja, el economista Javier Milei.

El puntapié inicial sucedió dos semanas atrás cuando esa construcción tuvo su primera foto oficial. En la ciudad de Corrientes, representantes de Republicanos Unidos, del partido Demócrata Progresista, del Frente Cívico de Córdoba, el Partido Autonomista, y del Partido Popular de Corrientes lanzaron el denominado “Acuerdo Federal”. A la cita acudieron, además de López Murphy, el vicegobernador de Corrientes Pedro Braillar Poccard, y el exembajador argentino en Portugal, Oscar Moscariello, entre otros. El paraguas que los aglutinó es la construcción de una alternativa de corte liberal. Pero a diferencia de Milei, que rechaza a las "palomitas del PRO" y se mantiene con autonomía en La Libertad Avanza, el exministro descuenta dar la pelea dentro de JxC.

“Acuerdo Federal” además se apresta a funcionar como una forma de contener a dirigentes liberales para que no vayan hacia el sector de Milei. El objetivo, según pudo saber Letra P, es replicar lo que hace el grupo de intendentes del PRO reunidos en “Juntos hacemos” en la provincia de Buenos Aires con el peronismo no kirchnerista.

El primer objetivo en mente de López Murphy es sumar al también legislador nacional José Luis Espert, que ya no oculta sus diferencias con Milei, al punto tal de que no conforman un mismo bloque. La apuesta, tal y como viene sucediendo, continúa con las fichas puestas en que esa relación llegue a un punto de no retorno y se produzca una mudanza. “Va a ser la forma en la que le vamos a proponer que integre JxC. Va a servir para formalizar su incorporación, como la de cualquier dirigente de corte liberal, pero sin la necesidad de que se pinten de amarillo, se hagan radicales o lilitos”, explicó uno de los armadores del mencionado espacio.

El apuro por su lanzamiento también tiene como eje el crecimiento que están viendo en las encuestas de Milei. Pero no es la única razón. “López Murphy siempre dijo que su proyecto era de corte nacional, que quería competir por la Presidencia. Es coherente con lo que avisó el año pasado”, sostiene desde el entorno del bulldog. Otro de los puntos clave es similar a lo que sucedió el año pasado en la Ciudad con Republicanos Unidos: se trató de una forma de satisfacer al electorado propio de JxC con una opción en el menú de corte más liberal, para así también procurar contener al votante macrista enojado con la gestión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Con todos estos objetivos en el horizonte, “Acuerdo Federal” ahora también se pondrá en modo Tinder para poder matchear con otros partidos provinciales que se encuentran ajenos a la discusión entre el Frente de Todos y JxC, que pueden ser de atractivo para el proyecto de la vía liberal.

La génesis de la propuesta comenzó antes, en 2020, y luego llegó a sumarse López Murphy. “Hay que romper la dicotomía de candidatos exclusivos del PRO y la UCR”, plantean desde este nuevo espacio, en donde aclaran que ninguno de sus integrantes va a “sacar los pies del plato”. “El objetivo es un agrupamiento que no sea para restar o generar posiciones antagónicas, sino cómo actores que agreguen valor para el próximo turno, generando una nueva alternativa y nos ayuden a no cometer los mismos errores”, manifestó Moscariello.

Con más de 20 partidos afiliados dentro de “Acuerdo Federal”, los primeros indicios de la rosca interna derivaría en una fórmula presidencial con López Murphy y la diputada provincial del Partido Demócrata Progresista de Mendoza Josefina Canale como su compañera de boleta. Incluso ya adelantan que no sólo continuarán con las recorridas por varias provincias sino que presentarán candidatos en todas las categorías de los comicios nacionales, provinciales y municipales. Un escenario igual que las primarias porteñas en JxC el año pasado, pero nacionalizado.