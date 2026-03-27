Eduardo Accastello llevó a Llaryora a la mesa con Fufeng para inclinar la balanza por una inversión industrial

El intendente de Villa María , Eduardo Accastello , sumó al gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , a la mesa de negociación con la china Fufeng Group , que evalúa instalar su primera planta en Sudamérica en la provincia. El encuentro se realizó en el Centro Cívico, este jueves.

El encuentro marcó un nuevo capítulo en la carrera por captar una inversión estimada en US$ 400 millones vinculada al procesamiento industrial del maíz.

La comitiva asiática llegó a la provincia para validar condiciones técnicas, impositivas y logísticas de radicación. Según fuentes oficiales, Villa María aparece como la principal candidata dentro del país, tras competir con otras plazas de Brasil , Uruguay y el sudeste asiático. La jugada del intendente fue escalar la negociación al máximo nivel provincial para fortalecer la oferta local.

"Tenemos una fortaleza clave como el maíz, que posiciona a la provincia a nivel mundial, y eso incide en la decisión final. Sabemos que estos procesos llevan tiempo y requieren gestión constante, como ocurrió con ACA BIO, que demandó un año pero hoy genera importantes resultados laborales, técnicos e industriales para la ciudad'', resaltó Accastello a la salida del encuentro.

Córdoba está preparada para competir internacionalmente. Recibí en el Centro Cívico a directivos de la empresa china Fufeng Group, que analiza nuevas oportunidades de inversión en #Córdoba vinculadas al procesamiento de maíz para la producción de aminoácidos y vitaminas. Junto… pic.twitter.com/OOUNnM0b7J

Del encuentro también participaron el ministro de Infraestructura, Fabián López ; el titular de Bioagroindustria, Sergio Busso ; el presidente de la agencia ProCórdoba , Pablo De Chiara ; y el titular de la empresa provincial de energía EPEC , Claudio Puértolas , entre otros funcionarios.

La presencia de todo el equipo económico y productivo buscó mostrar coordinación política e incentivos concretos, como los beneficios de promoción industrial y la disponibilidad de infraestructura.

accastello llaryora abrazo Martín Llaryora y Eduardo Accastello negocian con capitales chinos la instalación de una industria de China en Villa María

En el Gobierno provincial admiten que se trata de un proyecto estratégico por su impacto en empleo, exportaciones y agregado de valor al principal cultivo cordobés.

"Fue un apoyo político muy importante, que agradecemos en nombre de todos los villamarienses, porque se trata de una inversión que puede marcar un antes y un después. Nosotros vamos a seguir gestionando, pero estamos en buen camino para que se pueda concretar", agradeció Accastello.

Maíz, empleo y geopolítica industrial en Villa María

El plan que analiza Fufeng contempla la instalación de una planta de procesamiento profundo de maíz para la producción de aminoácidos mediante fermentación biológica, con potencial para generar unos 600 puestos de trabajo directos.

accastello llaryora reunión industria china La reunión con las referencias de la industria china se hizo en el Centro Cívico de Córdoba

La inversión se integraría al complejo bioindustrial que la provincia intenta consolidar, con antecedentes como la radicación de ACA BIO.

La decisión final se espera para septiembre. Hasta entonces, Accastello y Llaryora seguirán jugando en tándem para inclinar la balanza. Captar una inversión de esta magnitud no sólo redefine el perfil productivo de Villa María: también ordena el tablero político del interior cordobés.

Sobre Fufeng Group

Es una empresa china líder mundial en bio-fermentación, que evalúa a la provincia de Córdoba como sede de su primera planta productiva en América del Sur. La misma se encuentra inmersa en el área industrial de la nutrición animal, humana, farmacéutica, salud y bienestar, entre otros elementos. Además, actualmente cuenta con más de 20 mil empleados alrededor del mundo y exporta sus productos a más de 115 países.