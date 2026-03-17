Eduardo Accastello busca radicar industrias chinas en Villa María y mueve su ficha en el tablero productivo

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, desplegó en China una agenda orientada a atraer inversiones, fortalecer exportaciones y posicionar a la ciudad del interior de Córdoba en el circuito internacional de innovación urbana. El objetivo central es atraer capitales y generar puestos de trabajo.
El dirigente peronista encabeza una delegación de la red Fundalat integrada por representantes de más de diez ciudades y provincias argentinas, con foco en experiencias de Smart Cities y desarrollo productivo.
Agro, tecnología y mercado chino para Villa María
Tras recorrer polos tecnológicos y urbanos como Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou y Zhejiang, la comitiva mantuvo en Beijing una reunión con el vicepresidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros, Shen Xin, para explorar oportunidades de cooperación institucional y comercial.
Según informó el municipio, el eje estuvo puesto en procesos de industrialización vinculados al sector agroindustrial y lácteo, actividades estratégicas para la región villamariense.
Accastello también confirmó que se trabaja en la organización de una ronda de negocios prevista para septiembre junto a la Embajada Argentina en China, que incluirá empresarios del entramado productivo local.
Red política y posicionamiento de Eduardo Accastello
El viaje tiene además una lectura política: el intendente no solo promociona la matriz productiva de Villa María, sino que busca construir vínculos con otros gobiernos locales y proyectar liderazgo territorial en una agenda que combina innovación tecnológica y financiamiento internacional.
El objetivo, según el municipio, es generar acuerdos de cooperación, hermanamientos entre ciudades y apertura de mercados para productos regionales, en un contexto donde los gobiernos locales buscan alternativas frente a la retracción de la inversión nacional.
En concreto, se gestiona la radicación de una planta productora de aminoácidos y una fábrica de almidón de maíz, que impactaría en más de 600 puestos de trabajo.