Libertarios vs. Federales

Eduardo Accastello busca radicar industrias chinas en Villa María y mueve su ficha en el tablero productivo

El intendente del sudeste de Córdoba avanza en gestiones para instalar una planta de aminoácidos y otra de almidón de maíz. 600 puestos de trabajo, la meta.

Por Letra P | Periodismo Político
Eduardo Accastello, intendente de Villa María.&nbsp;

Eduardo Accastello, intendente de Villa María. 

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, desplegó en China una agenda orientada a atraer inversiones, fortalecer exportaciones y posicionar a la ciudad del interior de Córdoba en el circuito internacional de innovación urbana. El objetivo central es atraer capitales y generar puestos de trabajo.

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Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

El dirigente peronista encabeza una delegación de la red Fundalat integrada por representantes de más de diez ciudades y provincias argentinas, con foco en experiencias de Smart Cities y desarrollo productivo.

Agro, tecnología y mercado chino para Villa María

Tras recorrer polos tecnológicos y urbanos como Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou y Zhejiang, la comitiva mantuvo en Beijing una reunión con el vicepresidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros, Shen Xin, para explorar oportunidades de cooperación institucional y comercial.

Según informó el municipio, el eje estuvo puesto en procesos de industrialización vinculados al sector agroindustrial y lácteo, actividades estratégicas para la región villamariense.

Accastello también confirmó que se trabaja en la organización de una ronda de negocios prevista para septiembre junto a la Embajada Argentina en China, que incluirá empresarios del entramado productivo local.

Red política y posicionamiento de Eduardo Accastello

El viaje tiene además una lectura política: el intendente no solo promociona la matriz productiva de Villa María, sino que busca construir vínculos con otros gobiernos locales y proyectar liderazgo territorial en una agenda que combina innovación tecnológica y financiamiento internacional.

accastello china
Eduardo Accastello en misi&oacute;n comercial en China &nbsp;

Eduardo Accastello en misión comercial en China

La delegación visitó durante la gira distintas ciudades chinas con experiencias avanzadas en gestión urbana inteligente y transformación digital aplicada a servicios públicos y empresas.

Exportaciones e inversiones en agenda

En paralelo, Accastello avanzó en contactos con firmas chinas interesadas en invertir en Argentina, una de las principales motivaciones del viaje.

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El objetivo, según el municipio, es generar acuerdos de cooperación, hermanamientos entre ciudades y apertura de mercados para productos regionales, en un contexto donde los gobiernos locales buscan alternativas frente a la retracción de la inversión nacional.

En concreto, se gestiona la radicación de una planta productora de aminoácidos y una fábrica de almidón de maíz, que impactaría en más de 600 puestos de trabajo.

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