Eduardo Accastello busca radicar industrias chinas en Villa María y mueve su ficha en el tablero productivo

El intendente de Villa María , Eduardo Accastello , desplegó en China una agenda orientada a atraer inversiones, fortalecer exportaciones y posicionar a la ciudad del interior de Córdoba en el circuito internacional de innovación urbana. El objetivo central es atraer capitales y generar puestos de trabajo.

El dirigente peronista encabeza una delegación de la red Fundalat integrada por representantes de más de diez ciudades y provincias argentinas, con foco en experiencias de Smart Cities y desarrollo productivo.

Tras recorrer polos tecnológicos y urbanos como Hong Kong , Shenzhen , Guangzhou y Zhejiang , la comitiva mantuvo en Beijing una reunión con el vicepresidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros , Shen Xin , para explorar oportunidades de cooperación institucional y comercial.

Según informó el municipio, el eje estuvo puesto en procesos de industrialización vinculados al sector agroindustrial y lácteo, actividades estratégicas para la región villamariense.

Accastello también confirmó que se trabaja en la organización de una ronda de negocios prevista para septiembre junto a la Embajada Argentina en China , que incluirá empresarios del entramado productivo local.

Red política y posicionamiento de Eduardo Accastello

El viaje tiene además una lectura política: el intendente no solo promociona la matriz productiva de Villa María, sino que busca construir vínculos con otros gobiernos locales y proyectar liderazgo territorial en una agenda que combina innovación tecnológica y financiamiento internacional.

accastello china Eduardo Accastello en misión comercial en China

La delegación visitó durante la gira distintas ciudades chinas con experiencias avanzadas en gestión urbana inteligente y transformación digital aplicada a servicios públicos y empresas.

Exportaciones e inversiones en agenda

En paralelo, Accastello avanzó en contactos con firmas chinas interesadas en invertir en Argentina, una de las principales motivaciones del viaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/accastelloedu/status/2033549434592661887&partner=&hide_thread=false El futuro de la ciudad se define por su capacidad de conectarse con el mundo.



Villa María es un nodo estratégico donde la innovación local, el talento creativo, su capacidad formadora y la potencia productiva atiende a las exigencias del mundo.



En Smart Cities estamos… https://t.co/K4tG4wKBp2 — Eduardo Accastello (@accastelloedu) March 16, 2026

El objetivo, según el municipio, es generar acuerdos de cooperación, hermanamientos entre ciudades y apertura de mercados para productos regionales, en un contexto donde los gobiernos locales buscan alternativas frente a la retracción de la inversión nacional.

En concreto, se gestiona la radicación de una planta productora de aminoácidos y una fábrica de almidón de maíz, que impactaría en más de 600 puestos de trabajo.