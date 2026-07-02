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Kicillof: "La elección de candidatos debe darse en unas PASO"

El gobernador juntó a su tropa del MDF y reiteró la importancia de sostener las primarias. Kirchner había hablado de postulaciones “por default”. Reelecciones, el otro tema.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof encabezó el encuentro del MDF

Axel Kicillof encabezó el encuentro del MDF

La importancia de usar las PASO para dirimir candidaturas, la búsqueda de consensos para voltear la ley que pone tope a las reelecciones indefinidas y la crisis económica que golpea a los distritos fueron los ejes de la cumbre que este jueves lideró Axel Kicillof en La Plata, de la que participaron intendentes y legisladores que le responden.

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"La elección de candidatos debe darse en una PASO", afirmó el gobernador sin titubear. A menos de dos semanas de la proclamación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner por parte de Máximo, el hijo de la expresidenta, Kicillof bajó línea a su espacio. A nadie le quedó un resquicio de duda sobre que un candidato "no puede definirse entre gallos y media noche”, como expresó un jefe comunal a Letra P.

Durante el encuentro que encabezó Kicillof, también se reiteró el pedido de no confrontar con el kirchnerismo y hubo espacio para hacer catarsis sobre la situación económica.

Las PASO necesarias para Axel Kicillof

El gobernador hizo un repaso de cómo se conformó el MDF y su proceso de crecimiento. Dijo que el espacio “está firme” y que hay que seguir construyendo. Profundizó lo que ya había dicho su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en respuesta a la advertencia de Máximo Kirchner de no dirimir candidaturas "por default". "La elección de candidatos debe darse en una PASO", aseveró.

No obstante, el dirigente no tiene respuestas claras respecto de qué puede pasar si el gobierno nacional logra eliminar las PASO en el Congreso. “Tendrá que ser una interna partidaria”, dijo, aunque también reconoció que ese mecanismo “no está aceitado” y sería de difícil implementación. Kicillof tampoco abordó esa posibilidad durante su discurso.

Como en cada reunión, la cuestión de la reelección de los intendentes estuvo, pero otra vez no hubo definiciones de cómo avanzar. Se habló del proyecto que ya está en la legislatura pero se planteó que hay que seguir trabajando en conseguir los consensos, algo que todos saben, es de difícil consecución.

Por lo demás, Kicillof bajó la orden de no confrontar con el kirchnerismo que está en pie de guerra. De hecho, se lo dijo a su tropa en el Senado bonaerense, en la previa a la sesión donde Sergio Berni y Mario Ishii cuestionaron al gobernador. Verónica Magario hizo referencia a esa situación en el encuentro de este jueves. “Lamentablemente hay compañeros que cuestionan a Axel”, dijo al tiempo que consideró que perjudica al peronismo, según relató uno de los presentes.

Axel Kicillof y Verónica Magario

Axel Kicillof y Verónica Magario

Intendentes: entre la crisis económica y la discusión política

Dos temas fueron trasversales a todos los discursos de los intendentes: la crisis económica que golpea a sus municipios, tanto a las familias como a las arcas municipales, y el apoyo a Kicillof para que siga avanzando en su candidatura presidencial. No obstante, no hubo mayores precisiones, reclamos o sugerencias.

“Estamos en un momento complejo, entre la gestión y las definiciones políticas, lo que hicimos en la reunión fue contar la situación en nuestros distritos, y expresar el apoyo a Axel, él va a ser el que vaya marcando el camino cuando llegue el momento de definiciones”, dijo a Letra P uno de los intendentes que participó.

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