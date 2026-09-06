Karina Milei, Pareja y Santilli, en Buenos Aires: el cuarto en la foto que anticipa un acuerdo PRO-LLA

El Jefe, el armador y el candidato. Karina Milei y su lugarteniente en la provincia de Buenos Aires , Sebastián Pareja , aterrizaron este domingo en Lincoln, corazón de la patria sojera bonaerense. Llevaron a Diego Santilli , el jefe de Gabinete que quiere ser el candidato de La Libertad Avanza para pelear por la sucesión de Axel Kicillof . La foto con un macrista clave de la región anticipa un principio de acuerdo PROlibertario.

La excusa de la visita a la Estancia Lavinia, ubicada cerca de El Triunfo, una pequeña localidad del distrito linqueño, fue participar del cierre del festival de doma “Bien montados”, un evento que va por la octava edición. Pero el desembarco es parte del proyecto de fortalecimiento de LLA en el principal distrito del país, donde el oficialismo necesita una buena cosecha de votos para empujar la reelección del presidente Javier Milei .

El Colorado se juega un pleno a ser el representante de una alianza entre LLA y el PRO, que en el territorio bonaerense preside su socio político Cristian Ritondo . Hace rato que el diputado empuja a la tropa amarilla a una confluencia con el armado violeta. Santilli hace lo suyo y acelera: “Quiero ser gobernador de la provincia. Estoy para jugar ese partido”, le dijo a Clarín días atrás.

El jueves 13 de agosto, durante la apertura del local bonaerense de La Libertad Avanza -que paradojalmente está ubicado en tierra porteña-, Pareja empezó a despejar dudas sobre el futuro electoral de Santilli. “Es quien mejor nos representa”, concedió. Quince días después, generó algo de ruido la caminata del Colorado junto a Pilar Ramírez y Karina Milei por territorio porteño. ¿El jefe de Gabinete va a la Ciudad? “No hay chances”, responden fuentes del PRO. Parece haber sido sólo parte del aguijoneo al alcalde Jorge Macri , que por si acaso ya avisó que va por la reelección.

Este domingo, un dirigente violeta de la región noroeste que participó del evento en Lincoln, con quien charló este medio, fue muy elogioso para con Santilli. Destacó su “popularidad con el vecino de a pie”. Alguien cercano a Pareja opinó en el mismo sentido: “Karina tuvo que esperarlos, porque ambos se quedaban charlando con la gente”.

Con todo, el mileísmo sabe que debe remontar una cuesta. Por eso festeja como un gol la presencia en el lugar, foto incluida, del juninense Pablo Petrecca, el jorgemacrista con banca en el Senado que comanda a distancia la intendencia de Junín.

En la elección de 2025, Petrecca gambeteó la alianza que sellaron LLA y el PRO y compitió representando a Alianza Somos Buenos Aires. Sacó casi el 20% de los votos y ganó una de las siete sillas en juego para la cámara alta. El primer suplente del armado fue Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy que este fin de semana recibió a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Hay quienes afirman que en esa región Somos le dio el triunfo al peronismo porque pescaba en la misma pecera que la alianza PROlibertaria, que terminó segunda. El resultado de la elección fue 40%, 30%, 20%.

La foto de Petrecca con Karina Milei podría ser la señal que anticipa un acuerdo y acrecienta las chances del oficialismo nacional. En 2023, la suma de los votos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio (con la UCR dentro) superó el 62%. El karinismo sueña con un número similar en 2027.