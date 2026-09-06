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BRITOS LA RECIBIÓ EN CHIVILCOY

Victoria Villarruel volvió a Buenos Aires y le reclamó a Milei una reforma impositiva para el campo

La vicepresidenta pidió aliviar la carga tributaria, mejorar infraestructura y generar empleo para fortalecer la producción en el interior.

Por Letra P | Periodismo Político
Victoria Villarruel y el intendente Guillermo Britos, en Chivilcoy

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La titular del Senado encabezó la apertura de la 74° Exposición Rural de Chivilcoy, donde compartió el acto con el intendente local, Guillermo Britos, y la presidenta de la entidad organizadora, Yamila Farrell. Ante productores agropecuarios, volvió a diferenciarse de la Casa Rosada y puso el foco en la presión tributaria y las condiciones necesarias para aumentar la producción.

“Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperemos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, afirmó la vicepresidenta.

La reforma impositiva que Victoria Villarruel le reclama a Javier Milei

El planteo constituyó una nueva diferenciación pública de Villarruel respecto de la administración del Presidente. En este caso, eligió una exposición rural bonaerense para reclamar cambios concretos en la política tributaria y pedir que el Ejecutivo envíe al Congreso las iniciativas necesarias para avanzar con esa agenda.

La dirigente también puso el acento en la infraestructura que necesitan las regiones productivas. Mencionó los caminos rurales, la conectividad, la energía y las rutas como condiciones indispensables para sostener la actividad económica. “El Estado no reemplaza al productor y al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó el crecimiento de la producción con la posibilidad de aumentar el ingreso de divisas y crear puestos de trabajo. Para Villarruel, el desafío no termina en mejorar los niveles de actividad, sino que también requiere que ese proceso tenga un impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y la economía familiar.

Producción, salario y arraigo en el interior

“En la producción, en el trabajo, en el salario digno y en la familia. Ahí está la verdadera cadena de valor”, resumió la vicepresidenta ante los representantes del sector agropecuario. A partir de ese eje, sostuvo que el desarrollo debe permitir que las familias no sólo cubran sus necesidades, sino que también puedan ahorrar.

Villarruel también llamó a generar oportunidades para evitar que los jóvenes tengan que abandonar sus pueblos por falta de perspectivas laborales. Su planteo apuntó a fortalecer el desarrollo territorial a partir de una combinación de inversión privada, infraestructura y condiciones fiscales que favorezcan a quienes producen y generan empleo.

La presentación en Chivilcoy volvió a exponer la distancia política entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. El reclamo dirigido al Poder Ejecutivo se suma a sus anteriores gestos de diferenciación y alimenta un perfil propio de Villarruel, mientras sostiene su presencia territorial y su proyección política hacia los próximos turnos electorales.

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