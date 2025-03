Derrota de Javier Milei: la oposición dio un paso para crear una comisión investigadora sobre el Libragate

Por mayoría, la oposición votó a favor de emplazamientos a las comisiones para iniciar los debates el martes y dictaminar el miércoles. Los proyectos así quedarían listos para ser aprobados en el recinto la semana siguiente, en una sesión en la que Milei no tendrá margen de error. No prosperó un pedido de Unión por la Patria para iniciar el juicio político al Presidente.

En efecto, la sesión tuvo dos votaciones adversas para el Gobierno, luego de un fallido intento del oficialismo por posponer el debate. Una fue aprobada con 144 votos a favor y 87 en contra. Se sumó la mayoría de la UCR, UP, Democracia Por Siempre -UCR crítica- y la mayoría de Encuentro Federal.

Los proyectos empezarán a debatirse el martes a las 13 horas y un día más tarde, a la misma hora, se emitirán los dictámenes. Uno de ellos fue presentado por Nicolás del Caño , del FIT, para que brinde informes verbales a Milei. La misma requisitoria a Karina está incluida en un proyecto de Sabrina Selva (UP) y en otra de Nicolás Massot (EF), que incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al vocero presidencial, Manuel Adorni ; y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona .

Javier Milei, contra las cuerdas

La mayor parte de la UCR avaló debatir las resoluciones, pero no así la creación de comisión investigadora, propuesta por Pablo Juliano, jefe de DPS, el bloque que integra Facundo Manes. Aun así, se aprobó con 134 votos a favor y 94 en contra. Uno de

Esta iniciativa se debatirá el martes a las 16 horas en las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamentos, y de Asuntos Constitucionales. Un día después, a la misma hora, se definirá si hay dictámenes para tratar en el recinto.

La iniciativa de Juliano contempla una comisión que funcione 180 días y emita un dictamen sobre la eventual responsabilidad de Javier Milei en la presunta estafa de Libra. Es similar al proyecto que naufragó en el Senado en febrero, por un fallido intento de tratarlo sobre tablas.

El temario de comisiones incluirá además un proyecto del MID para crear una comisión investigadora bicameral, que debería tratarse en las dos cámaras.

El oficialismo quemó las naves para evitar la votación pero no hubo caso: hasta el domingo, Menem ofreció una visita de Francos para anticipar el informe de gestión, pero el radicalismo le pidió que el encuentro sea exclusivo sobre el caso Libra. El jefe de Gabinete no lo aceptó.

Este martes hubo un nuevo intento del riojano para frenar la sesión con votaciones individuales de cada proyecto de resolución. Tampoco prosperó y la oposición provocó al gobierno el primer traspié legislativo del año.

Sin aliados

La sesión se inició a las 12.20 con el cuórum que aportaron los bloques convocantes -DPS y EF, UP, la izquierda, la coalición cívica, dos radicales (Karina Banfi y Fabio Quetglas), la dupla larretista del PRO (González y Baldassi), el MID y Arrieta.

Francos se hizo sentir con faltazos provocados por gobernadores, como los de la entrerriana Marcela Antola (DPS); mientras que por EF faltaron el entrerriano Francisco Morchio, el chubutense Jorge Ávila, y el cuarteto de representan a Juan Schiaretti. El resto de los partidos provinciales ayudaron con las bancas vacías.

La Libertad Avanza sólo tuvo de aliado al PRO para resistir en las votaciones y por eso perdió toda la sesión. No pudo imponer un orden de la sesión y fracasó en su intento de frustrar los emplazamientos, con un artilugio parlamentario.

“El emplazamiento no procede: no había demora en el tratamiento porque los proyectos ingresaron el 5 de marzo y no hay demora en comisiones. Se hizo el giro y nadie pidió debatirlos en los términos del artículo 109 del reglamento. Si hay urgencia, pidan apartamiento y se necesitan tres cuartos”, sugirió Nicolás Mayoraz, de LLA.

Le contestó Massot: “Hay sobrados antecedentes y es una obviedad del cuerpo que la mayoría de la cámara subroga cualquier interpretación. Usted es presidente de la cámara. Y también quien tiene que dar explicaciones (por el caso Libra), cuando el silencio aturde”, respondió el diputado de EF.