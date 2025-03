Elisa Carrió avala la sesión para definir si investigan a Milei por la criptoestafa y lo obliga a negociar

Como anticipó Letra P, Carrió prefiere acorralar al Presidente en Tribunales, pero no abrir un circo en el Congreso del que podría sacar tajada el kirchnerismo. No cambió de idea, pero no quiere ayudar a Milei ni por un día. "Vamos a avalar el emplazamiento a comisiones, pero no definimos crear una nueva para investigar. Después se verá ", dijeron en el bloque conducido por Juan López.