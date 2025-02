La oposición dialoguista pisa el juicio político a Javier Milei, pero iniciará una investigación

En su primer día hábil luego del escándalo que ocasionó el viernes su promoción al lanzamiento de la criptomoneda $Libra, cuyo valor se desplomó una hora después, Javier Milei tiene una buena noticia en el Congreso : la oposición dialoguista, por ahora, no apoyará el pedido de juicio político en su contra que impulsa Unión por la Patria UP.

Aun los bloques más duros contra el Gobierno, como la Coalición Cívica y Democracia por Siempre - UCR blue- definieron el domingo por la noche avanzar despacio. Como explico Letra P , estas bancadas, si se suman a UP, podrían determinar una mayoría en la comisión de juicio político que dejaría contra las cuerdas al Presidente. Por ahora, no pasará.

En cualquier caso, Milei no podrá evitar que el parlamento inicie una investigación, en la que si se reúnen elementos en su contra podría hacerse inevitable un juicio político, un trámite que puede ser muy desgastante para el Gobierno. El proceso, que se habilita con una mayoría simple, conlleva meses de audiencias en una comisión, con el aporte de testigos y documentación.

Cómo investigar a Javier Milei

Una comisión investigadora suele tener una dinámica similar a la de un juicio político, pero sin las facultades para llevar testigos por la fuerza o pedir la destitución de un funcionario. Sus dictámenes no llegan a los recintos y sirven para nutrir las instrucciones judiciales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1890897893932020056&partner=&hide_thread=false #LetraPepe Milei creó su propio cisne negro en la previa de la reunión con Trump



El peronismo pide juicio político



Coordinación opositora e incertidumbre económica



https://t.co/ZQIzBcenKn

@gabyspepe pic.twitter.com/vwDj81D7dD — LETRA P (@Letra_P) February 15, 2025

En diálogo con Letra P, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago confirmó que, por ahora, no llevarán al Presidente al banquillo. "Siempre antes de hacer un juicio político estudiamos los temas. Es muy preliminar y hay que ser serio. Para presentar el pedido e juicio político de CFK tardamos más de seis años", explicó a este medio.

Después de una reunión, la bancada liderada por Elisa Carrió presentó una denuncia penal para que se investigue el Libergate y postergó la definición parlamentaria. Oliveto Lago es clave para el futuro de Milei: tiene una firma en la comisión de juicio político que puede ser decisiva. Unión por la Patria -que anunciará su pedido de juicio político este lunes- necesita de al menos dos aliados en la comisión para tener una mayoría. También puede apelar a los vocales de DPS, un bloque integrado por 12 radicales que abandonaron el bloque oficial.

Su jefe, Pablo Juliano, anticipó este domingo que su bloque presentaría una comisión investigadora antes de evaluar un juicio político. "El Presidente no puede decirle a la gente que se va a investigar solo. Milei debe permitir que el Congreso lo haga y que lo haga la Justicia con las 122 denuncias que ya hay presentadas en su contra", señaló.

El proyecto de DPS fue presentado este lunes y consiste en crear una comisión de 15 miembros para investigar los vínculos de Milei con $Libra. Tiene tres meses para emitir un informe pero en el proyecto -que debe ser tratado por el pleno- se advierte que si se advirtiera supuestos de mal desempeño o delitos de acción pública, "deberá promover los procesos de remoción o formular las pertinentes denuncias penales".

La propuesta podría tener respaldo del bloque UCR, que el sábado emitió un comunicado en el que anunciaron que le darán un tiempo a Milei antes de acorralarlo. "Urgen aclaraciones oficiales, si no será el parlamento quien deberá proceder al respecto", señaló el bloque conducido por Rodrigo De Loredo. El PRO, como partido, también pidió iniciar una investigación, aunque anticipó que no aportará los votos a un eventual juicio político.

Presión a los ministros

Por ahora, el juicio político a Milei tiene apoyo de UP y de tres referentes de Encuentro Federal, el variopinto bloque conducido por Miguel Pichetto. Se trata de Natalia de la Sota y el binomio del socialismo de Santa Fe que conforman Esteban Paulón y Mónica Fein, quienes este domingo presentaron un pedido para llevar a Milei al banquillo.

El resto de la bancada EF prefiere ir más despacio y es por eso que presentaron un cuestionario de 23 preguntas al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y a los titulares de la Comisión Nacional de Valores (CNV) -Roberto Silva- y la Unidad de Información Financiera (UIF) -Ignacio Yacobucci-.

El expediente fue firmado por Oscar Carreño, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, otro de los votos decisivos en la comisión de juicio político. También lo suscribió el trío que pide juicio a Milei. En el proyecto, consultan qué funcionarios participaron de la estrategia relacionada con la promoción de $Libra, si alguno se benefició siendo trader de la moneda virtual; y cuál es el vínculo de Milei con los empresarios vinculados a la firma, Mauricio Novelli, Hayden Davies y Julian Peh. También pide saber el marco jurídico que le permite a un Presidente participar de la promoción de un activo digital.

Si las respuestas no son las esperadas, EF no descarta impulsar una interpelación a un ministro, como Caputo, para obligarlo a asistir a dar respuestas. Propuestas similares podrían llegar desde la oposición del Senado, donde el radical Pablo Blanco presentó un proyecto para crear una comisión investigadora. "Todos estamos convencidos de que lo mejor en este caso es avanzar lento, pero no detenerse", sostuvo un diputado de EF ante Letra P.