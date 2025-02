Senado: cuatro gobernadores radicales blindaron a Javier Milei, en alianza con LLA y el PRO

No lo apoyaron la iniciativa de sus correligionarios Víctor Zimmermann (Chaco), Eduardo Galaeretto (Santa Fe), Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes); y Mariana Juri (Mendoza). Tampoco votó la comisión investigadora la radical Stella Olalla quien responde al gobernador del PRO, Rogelio Frigerio .

El correntino converso es jefe de bloque y en la reunión de este mediodía explicó porque volvía sobre sus pasos: dijo que Valdés lo había llamado para pedirle revertir su postura y no tenía otra salida que obedecer. Anticipó que no sería el único y hasta trajo al jefe de LLA, Ezequiel Atauche, quien pidió no investigar a Milei.