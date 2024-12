Daniel Passerini: "Voy a tener un rol activo en la campaña de 2025"

-Voy a tener un rol activo. Soy militante, dirigente e intendente. Tengo una gran responsabilidad política en el territorio que gobierno. Vamos a trabajar para que nuestro espacio tenga candidatos que representen y defiendan los intereses de Córdoba.

-¿Cuál va a ser la hoja de ruta?

-Con Martín vamos a seguir garantizando lo que garantizaron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti: las decisiones del proyecto político de Córdoba se toman en Córdoba. La oposición está dirigida desde Buenos Aires. Son tan obvios que hasta se reúnen en la Casa Rosada para ver qué instrucciones les dan. Lamentablemente los intereses que se direccionan desde allá no han sido buenos para Córdoba.

daniel passerini apunta cordoba.jpg Daniel Passerini asegura que tendrá un alto perfil en las elecciones legislativas nacionales de 2025.

-¿Será una campaña complicada con Javier Milei bien considerado en las encuestas?

-Sabemos que las elecciones de medio término siempre son complicadas para el peronismo de Córdoba. Pero tenemos en claro qué tenemos que defender y quién nos va a representar.

Gestionar en tiempos de Javier Milei

-¿Cómo fue la experiencia de gestión en el primer año del gobierno libertario?

-El gobierno nacional hizo un plan de ajuste centrado en las provincias, los municipios, los jubilados y los subsidios a los servicios. El gobierno nacional sigue siendo federal para recaudar y unitario para distribuir.

Queridos cordobeses y queridas cordobesas, estamos llegando al final de un año importante, que nos enseñó el valor de mirar hacia adelante con optimismo y a superar juntos las dificultades.

Cerrar un ciclo siempre nos invita a reflexionar sobre lo conseguido y lo que aún queda…



— Daniel Passerini (@PasseriniOk) December 21, 2024

-¿El gobernador también recortó a los municipios?

-El que se desentendió de los problemas de las provincias y las ciudades fue el gobierno nacional. Hemos tenido restricción de los ingresos de coparticipación y una caída de $200 mil millones en nuestra recaudación. Eso sumado a $170 mil millones que tuvimos que poner para sostener el transporte y para pagar la deuda externa.

-¿Tiene mensurada la caída por recaudación tributaria?

-Casi 18%. Una caída muy importante, en un escenario de retracción económica. Por eso, más allá de las buenas expectativas que algunas consultorías dan, no vemos una recuperación económica en los números de la Municipalidad.

Las críticas de la oposición y la apuesta al transporte de Córdoba

-¿Cómo proyecta 2025?

-Terminamos el año inaugurando obras en escuelas, entregando equipamiento a hospitales, pensando en invertir en obra pública. Tenemos expectativa por la llegada de inversiones en desarrollo urbano, inversiones del sector privado en hotelería y en salud. Generamos las condiciones para ello, con un presupuesto en el cual eliminamos tasas y bajamos las alícuotas de más de 200 actividades industriales.

-La oposición señaló que las tasas eliminadas tienen un impacto mínimo.

-Hubiera estado bueno que la oposición lo hiciera cuando gobernó o que hubiera cuidado los recursos de la Municipalidad, porque tomaron 150 millones de dólares de deuda externa que no sabemos para qué se usaron. O que hubieran cuidado los ingresos de personal, porque metieron 5.000 empleados que tenemos que pagar todos los cordobeses. La oposición es muy buena para hablar de las cosas que no hizo cuando gobernó.

daniel passerini transporte tamse.jpg Daniel Passerini apuesta al desarrollo del transporte metropolitano en Córdoba.

-¿En ese entorno de restricciones aparece el nuevo sistema integrado de transporte?

-El transporte fue otra situación que eclosionó. La crisis fue una oportunidad para diseñar un sistema integrado de transporte metropolitano. Las inversiones llegarán de privados, ya no las va a hacer el Estado. Vamos a invertir para tener un servicio seguro, eficiente, sustentable. Sólo subsidiaremos la demanda.

-Si sale bien aparecerán múltiples padres de la idea. ¿Quién asumiría la responsabilidad si no funciona?

-Nosotros tenemos una conducción política fuerte en el gobernador y este intendente. Las decisiones son tomadas responsablemente por estas dos personas, salgan bien o mal, que son las que gobiernan.

La relación con Martín Llaryora y la reelección

-¿Cómo evolucionó la sociedad con el gobernador?

-Para poder ser reelegidos en la ciudad tuvimos que hacer una gestión enorme, en un marco de muchas dificultades. No veo que sea distinta la próxima oportunidad. Que sigamos ganando dependerá de que sigamos haciendo buenas gestiones. La gente nos exige mucho más a Martín y a mí porque logramos transformar una ciudad que estaba abandonada y hundida. Hoy la vara está más alta.

-¿Cómo se compatibiliza esa exigencia con la abundancia de precandidatos a la intendencia?

-Está bueno que haya muchos porque señala que estamos haciendo las cosas bien y creen que es fácil gobernar la ciudad. Lo importante es que hasta diciembre de 2027 nosotros vamos a gobernar la ciudad. Para mí es una ventaja no tener reelección.

-¿Por qué es una ventaja?

-Tuve una gran experiencia al acompañar a Martín como viceintendente. Me dio espacio, confianza y participación. Eso me permitió no sólo adquirir la experiencia que aplico ahora, sino tener una visión tan generosa de la política como la tiene Martín conmigo. En ese sentido nosotros tenemos una ventaja: si hacemos las cosas bien tenemos un amplio abanico de candidatos y candidatas. No veo eso del otro lado.

llaryora passerini gabinete provincial.jpg Martín Llaryora y Daniel Passerini muestran trabajo en conjunto.

-Remarca que no tiene reelección. ¿Qué ha ocurrido con la discusión en torno a una reforma a la Carta Orgánica?

-Quiero dilapidar rumores o fantasías. Para mejorar la política tenemos que respetar las reglas de juego. La Carta Orgánica, si tiene que ser adecuada, lo será en cuestiones administrativas, de descentralización, de participación, no en el tema electoral. Yo soy la garantía de que eso no va a ocurrir. Sí me parece que el 2025 va a ser un año importante para discutir la adecuación del Código de Convivencia.