Presupuesto 2025: Daniel Passerini se prepara para una economía de guerra en la capital de Córdoba

Los compromisos de Daniel Passerini

Lorenzatti no fue solo. Lo escoltó una tropa de colaboradores encabezada por Guillermo Pizarro, subsecretario de Finanzas y Presupuesto; Diego Beresovsky, director general de Contaduría; y Raúl Navarro, director de Recursos Tributarios. También, estuvo Mariana Sayán, asesora letrada adjunta.

Durante su intervención, que entre idas y vueltas con la oposición duró poco más de una hora, el secretario planteó tres medidas para enfrentar la crisis que atraviesa el país y que repercute en la sanidad de las cuentas municipales: 1) control de gastos; 2) la toma de deuda equilibrada evitando el derrame en gastos corrientes y 3) cumplimiento del pago la deuda financiera.

“El año que viene vamos a tener un escenario más complejo, pero buscaremos los fondos para cumplir y no dejar de lado las obligaciones del municipio. Córdoba no ha tenido un solo día de interrupción de servicios. Dependemos de nosotros mismos”, expuso un panorama sombrío Lorenzatti.

El secretario de Administración Pública capitalino asoció el estado de situación del municipio con el contexto nacional: “Tenemos que tomar conciencia de las dificultades que tiene el país y los sectores más vulnerables. Somos el principal amortiguador de la crisis. Es muy difícil transitar y necesitamos que nos acompañen con herramientas para el manejo financiero que permita la gobernabilidad”, le pidió el funcionario de Passerini a la oposición.

Opositores a Passerini en el Concejo Deliberante Los bloques opositores piden a Daniel Passerini que pida plata para el transporte a Martín Llaryora.

Lorenzatti se refiere a los préstamos internacionales que el municipio solicitó durante la intendencia del radical Ramón Mestre para la ejecución de obras de infraestructura en la ciudad. “En noviembre de 2020 el compromiso fue reestructurado. Son ocho cuotas de unos 25 millones de dólares. Toda la gestión estará atravesada por esto”, detalló.

Los subsidios al transporte público de Córdoba

El enviado de Passerini detalló un “escenario adverso” a nivel nacional y dejó claro que la gestión de Passerini se tuvo que "hacer eco” de temas que no estaban previstos, por caso, el punto final del fondo compensador del transporte público.

“Un fondo que venía a traer equilibrio en cuanto al subsidio para el transporte, que se reclamaba por insuficiente, porque quedaba mucho en el AMBA. Fue sacado en su totalidad y es difícil mantener esos equilibrios”, recordó el secretario municipal.

Lo dicho disparó la crítica de la radical Caffaratti, quien mencionó que durante el gobierno de Juan Schiaretti se acompañó con subsidios al entonces intendente Llaryora. Fue ahí cuando la concejal deloredista pidió que Passerini reclame con igual vehemencia que lo hace con respecto a la Nación por el envío de esos fondos que se destinan al transporte.

“Estamos con un boleto de $940, si vamos a un boleto real sería de $2000. Hace falta mucha muñeca para el manejo financiero”, retrucó Lorenzatti.

Sergio Lorenzatti es el secretario de Administración Pública y Capital Humano de Daniel Passerini, y el encargado de mostrar las cartas del intendente de Córdoba.jpeg El intendente Daniel Passerini envió al recinto a Sergio Lorenzatti para que adelante los lineamientos para la gestión en 2025.

A pesar del contexto de dificultades al que se refirió, el funcionario dijo que el municipio incorporó nuevas unidades y mejoró las frecuencias de los colectivos. En la misma línea, Lorenzatti expresó que el proceso recesivo "pega de lleno”. En ese momento trascendió que la caída de la recaudación pasó del 14% en abril al 20% en agosto.

Finalmente, el secretario planteó que la ciudad de Córdoba atraviesa una “ecuación perfecta para tener problemas”. A pesar de ello, Lorenzatti ponderó la gestión en cada uno de los equipamientos educativos municipales y en el sistema de salud.

Las críticas al gobierno de Javier Milei

Como se esperaba, el gobierno de Passerini explotará sus diferencias con Milei. “El Gobierno nacional es muy federal para recaudar, pero muy unitario para distribuir”, dijo Lorenzatti durante su intervención, frente a la mirada atenta de la oposición, dividida en el acompañamiento al gobierno de Milei.

“Un jubilado que tiene una insuficiencia de recursos, porque el PAMI tiene algunas políticas de recorte, acude al dispensario municipal. El Estado nacional no aporta absolutamente nada. Tenemos una visión de la economía humana; no fría ni centrada en los números. Nos guste o no, esta es la realidad que hay que afrontar”.

Para resaltar la economía de guerra del municipio capitalino, el responsable de la Administración Pública dijo que Argentina atraviesa “una crisis sin precedentes que le pega a los que menos tienen y a los sectores medios". "Todo eso lo cubre el municipio”, resaltó.

En ese sentido, el enviado de Passerini dejó claro que no acompaña las decisiones del gobierno de Milei que centra su atención en la macroeconomía, dejando el grueso de las responsabilidades en las distintas jurisdicciones, como las provincias y los municipios. Además, detalló: “Se han duplicado la cantidad de comedores y de personas en situación de calle y eso implica que estemos destinando más recursos”.

Claramente, el intendente Passerini bajó la línea de diferenciación con el gobierno de Milei y se empeñará en mostrar “un lado humano de la gestión pública”.