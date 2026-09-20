Daniel Ivoskus: "Las elecciones de 2027 aparecen abiertas y la estrategia puede ser decisiva"

El consultor y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus , encabeza un grupo de 14 especialistas, que simularán un equipo de campaña para analizar, con encuestas y datos reales, cómo competirían los principales liderazgos políticos de la Argentina en las elecciones de 2027 .

¿Cómo sería una campaña presidencial argentina si hoy comenzara la carrera hacia 2027? Esa es la pregunta que buscará responder "WAR ROOM – Cómo se gana una elección", el encuentro organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política, trabajará durante una jornada sobre un escenario electoral construido a partir de dirigentes y liderazgos que hoy forman parte de la conversación política argentina.

La propuesta plantea una simulación de campaña en tiempo real, en la que los especialistas asumirán distintos roles de un equipo electoral y deberán analizar las fortalezas, debilidades, posicionamientos y posibilidades de cada espacio a partir de información concreta. El evento se realizará el próximo 9 de octubre en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires .

Ivoskus consideró que el escenario realizado para la simulación contempla "al presidente Javier Milei como candidato del oficialismo; una eventual interna peronista entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Sergio Uñac ; un espacio outsider que será definido entre Jorge Brito, Daniel Hadad y Dante Gebel; y Myriam Bregman como representante de la izquierda". “Vamos a una elección del 2027 hipercompetitiva y el escenario está abierto para todos. Nadie tiene nada asegurado", sostuvo.

Según explicó el consultor, la particularidad de WAR ROOM será que la simulación no se construirá únicamente sobre hipótesis.Según afirmó, "el equipo contará con datos de encuestas sobre la realidad política, información sobre potencialidades digitales, análisis territorial y diferentes variables vinculadas con la construcción de cada candidatura". Ivoskus anticipó que también se analizarán cuestiones de alto impacto estratégico, como el escenario sociopolítico y las consecuencias que podría tener la suspensión o continuidad de las PASO .

El evento se realizará en la Ciudad de Buenos Aires.

De la encuesta a la estrategia

La dinámica de WAR ROOM buscará reproducir el funcionamiento de un equipo de campaña: recibir información, interpretar el contexto, identificar oportunidades y riesgos y traducir esos elementos en decisiones de comunicación y estrategia electoral. La composición del equipo permitirá, además, observar cómo una misma candidatura puede ser interpretada desde diferentes especialidades y cómo esas miradas deben integrarse para construir una estrategia coherente. “La campaña y la estrategia que haga cada uno de esos posibles candidatos va a ser desequilibrante”, sostuvo Ivoskus.

El WAR ROOM estará integrado por Ivoskus, consultor político, a cargo de estrategia; Shila Vilker, especialista en investigación y clima sociopolítico, en encuestas; Martín Buzzi, politólogo especializado en datos, en nanosegmentación y pauta programática; Mauro Becerra, coordinador de medios de comunicación, en implementación en aire; Daniel Vico, consultor político digital, en implementación digital; y Gabriel Slavinzky, psicólogo y consultor político, en media training y discurso.

También participarán Alonso Cedeño, estratega político, en anticipación de crisis; Lucía Bonetto, estratega territorial, en movilización y activación en tierra; Mario Rodríguez, consultor político, en gestión del Día D; Jorge Imhof, publicista político, en creatividad y conexión emocional; José Norte, experto en Big Data, en escucha y comportamiento digital; Edgard Gutiérrez, consultor y estratega político, en segunda opinión estratégica; Leandro Fagúndez, consultor político digital, en cobertura y contenido; y Halley Arrais, estratega político, en contraste y diferenciación.

WAR ROOM se propone así como un laboratorio de comunicación y estrategia electoral, en el que los participantes podrán observar cómo los datos, el contexto político y las decisiones de campaña interactúan en una elección presidencial.