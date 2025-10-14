COM POL

Uruguay: presentan en Montevideo la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política

El evento se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de abril de 2026. El lanzamiento oficial será este 28 de octubre en el Palacio Legislativo uruguayo.

Por Letra P | Periodismo Político
Presentarán en Montevideo la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política

Presentarán en Montevideo la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política

La XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política se presentará oficialmente el próximo 28 de octubre en el Palacio Legislativo de Montevideo, en una conferencia que contará con la participación de autoridades del Gobierno de Uruguay, de la Intendencia de Montevideo y de los organizadores del evento.

Notas Relacionadas
Daniel Ivoskus. 
COM POL

Tras la Cumbre de Comunicación Política en Cartagena, anunciaron a Montevideo como la próxima sede

Por  Letra P | Periodismo Político

Luego de su última edición en Colombia, la Cumbre se desarrollará por primera vez en Uruguay, entre el 21 y el 23 de abril de 2026, y reunirá a más de 200 especialistas de toda Iberoamérica, en una serie de conferencias magistrales, mesas redondas y actividades centradas en las prácticas más innovadoras de comunicación política y gobernanza.

Durante el acto de presentación, que se realizará en la histórica “Sala de Eventos Especiales” del Parlamento uruguayo, estarán presentes el presidente y el vicepresidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus y Christian Mata, y el representante local del evento, Leandro Fagúndez.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 15.46.53

Se prevé también la participación de representantes de distintas fuerzas políticas del país. En ese sentido, Ivoskus destacó: “Uruguay es un ejemplo de convivencia multipartidista en todo el mundo. Precisamente eso queremos dejar plasmado desde el mismo lanzamiento del evento”.

Además, explicó que “una mejor comunicación política impacta positivamente en las sociedades, y nada mejor para eso que un evento como la Cumbre, donde centenares de expertos comparten casos, prácticas, victorias e incluso derrotas en políticas electorales y de gobierno. Todo con un solo fin: mejorar la comunicación desde la política hacia los ciudadanos”.

La Cumbre Mundial de Comunicación Política ya fue declarada de Interés por el Senado de Uruguay, lo que subraya el valor institucional que el país le otorga a este tipo de encuentros. La edición número 24 será la primera en realizarse en suelo uruguayo y reforzará los lazos regionales en el análisis y desarrollo de estrategias de comunicación en contextos electorales y de gestión pública.

Temas
Notas Relacionadas
Toto Caputo no pudo frenar la aceleración de la inflación en vísperas de las elecciones.
PRECIOS CALIENTES

La inflación se acomoda arriba del 2% mensual en vísperas de las elecciones

El INDEC confirmó una aceleración en septiembre y consultores miden otra suba para octubre. Las proyecciones del FMI. Nuevo índice para 2026.
SALVATAJE DE PLOMO

Sigue la duda: ¿Trump sabe que Milei no es candidato a presidente este año?

En el discurso compartido por la Vocería argentina, el presidente de Estados Unidos pareciera no saber que los comicios de octubre son legislativos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei y Donald Trump.
QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS

Encuesta: el 55% rechaza el salvataje de Trump a la economía de Milei

Por  Susana Maidana
Donald Trump abraza a Javier Milei.
QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS

Milei lanzó en la Casa Blanca su alianza electoral con Trump

Por  Marcelo Falak
Sin el sello del PJ, intervienido por CFK, el peronismo de Misiones se alineara detrás de la candidatura del exgobernador Oscar Herrera Ahuad. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

El peronismo misionerista arma su propio Día de la Lealtad y le manda un mensaje a CFK

Por  César Pucheta
Pablo Carro y Coti San Pedro, de Fuerza Patria Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Fuerza Patria busca subirse al podio y cierra la campaña con un acto el Día de la Lealtad

Por  Yanina Babiachuk