Uruguay: presentan en Montevideo la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política

La XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política se presentará oficialmente el próximo 28 de octubre en el Palacio Legislativo de Montevideo, en una conferencia que contará con la participación de autoridades del Gobierno de Uruguay , de la Intendencia de Montevideo y de los organizadores del evento.

Luego de su última edición en Colombia, la Cumbre se desarrollará por primera vez en Uruguay , entre el 21 y el 23 de abril de 2026, y reunirá a más de 200 especialistas de toda Iberoamérica, en una serie de conferencias magistrales, mesas redondas y actividades centradas en las prácticas más innovadoras de comunicación política y gobernanza.

Durante el acto de presentación, que se realizará en la histórica “Sala de Eventos Especiales” del Parlamento uruguayo, estarán presentes el presidente y el vicepresidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus y Christian Mata , y el representante local del evento, Leandro Fagúndez .

Se prevé también la participación de representantes de distintas fuerzas políticas del país. En ese sentido, Ivoskus destacó: “Uruguay es un ejemplo de convivencia multipartidista en todo el mundo. Precisamente eso queremos dejar plasmado desde el mismo lanzamiento del evento”.

Además, explicó que “una mejor comunicación política impacta positivamente en las sociedades, y nada mejor para eso que un evento como la Cumbre, donde centenares de expertos comparten casos, prácticas, victorias e incluso derrotas en políticas electorales y de gobierno. Todo con un solo fin: mejorar la comunicación desde la política hacia los ciudadanos”.

La Cumbre Mundial de Comunicación Política ya fue declarada de Interés por el Senado de Uruguay, lo que subraya el valor institucional que el país le otorga a este tipo de encuentros. La edición número 24 será la primera en realizarse en suelo uruguayo y reforzará los lazos regionales en el análisis y desarrollo de estrategias de comunicación en contextos electorales y de gestión pública.