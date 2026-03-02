Axel Kicillof va a la Legislatura: confrontación con Javier Milei, sin movilización y paro docente de fondo

Este lunes a las 18, Axel Kicillof inaugurará el período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense . Será sólo la ceremonia protocolar, sin acto con la militancia ni movilización. “No da el contexto”, explican cerca del gobernador. Confrontará fuertemente con Javier Milei , que anoche hizo su show en el Congreso .

Se espera una alocución extensa en la que no habrá grandes sorpresas. Destacará los principales hechos de su gestión, reclamará por los fondos que el Gobierno nacional le recortó a la provincia y se enfocará en contrastar su proyecto político con el que lleva adelante el Presidente.

Con todo, la batalla legislativa que derivó en un triunfo del kirchnerismo, que impuso a Mario Ishii en la vicepresidencia primera del Senado, podrían generar un pequeño viraje en el discurso. Una fuente del gobierno indicó que podría hacer alguna referencia a lo que, entiende el kicillofismo, fue un incumplimiento de La Cámpora al acuerdo pactado.

No se esperan grandes novedades en el formato y la línea que tomarán las palabras del gobernador: un discurso que duraría algo más de dos horas de lectura, donde hará un repaso puntilloso de la gestión ya que considera que "es el momento y ámbito para mostrar lo hecho”, a pesar del “ahogo financiero” que sufre la provincia como consecuencia de los fuertes recortes de recursos de la Casa Rosada.

Kicillof buscará mostrar dos modelos que confrontan, dos formas de gobernar. “Va a mostrar que hay otro modelo posible de desarrollo para el país”, afirmó la fuente.

No habrá pedidos particulares a la Legislatura bonaerense para el año, no planteará grandes temas respecto de la reforma electoral que requiere la provincia de Buenos Aires y que se discutirá este año, ni sobre las vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Todos temas candentes en los que sí se espera avanzar en el año, pero que no tendrán protagonismo en las palabras de Kicillof .

APERTURA DE SESIONES

La Asamblea Legislativa fue un show de gritos e insultos del Presidente. La apelación al reformismo permanente

La misión de un #Congreso fanatizado



La Asamblea Legislativa fue un show de gritos e insultos del Presidente. La apelación al reformismo permanente



La misión de un #Congreso fanatizado



https://t.co/pmE55kHx48

@gabyspepe pic.twitter.com/uWOdKBI6aQ — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

Sin acto militante ni movilización

A diferencia de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias de 2025, cuando Kicillof habló dentro del recinto y también en un acto posterior frente a las puertas de la gobernación -donde estrenó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)-, esta vez la actividad se reducirá a lo protocolar.

No sólo no habrá un escenario montado afuera para que el gobernador hable una vez finalizada la Asamblea Legislativa, sino que tampoco habrá movilización de la militancia en los alrededores. “No lo hacemos por el clima social que hay; con un acto militante a veces de la impresión de que vos estás en Narnia, que no se dimensiona la gravedad de la situación económica y social, por eso decidimos no hacerlo”, afirmó alguien del equipo del mandatario.

Todo contra Javier Milei

La misma lógica impera para otras cuestiones a definir. Al menos por ahora, la decisión es que Kicillof no encabece un acto de asunción como flamante presidente del PJ bonaerense y, en cambio, se limite a reunir al consejo partidario después del 15 de marzo cuando se hayan llevado adelante las 16 internas en los municipios.

En La Plata consideran que Milei está en un momento de conflictividad, cuestionado por la reforma laboral, con cierres diarios de empresas importantes. Por eso, creen que "no hay que distraer de esa situación, ni diversificar". “La energía toda puesta en confrontar con Milei”, dice una persona que integra la mesa chica del gobernador.

#Congreso APERTURA DE SESIONES

Milei prometió desregulaciones y más penas. Plan de inteligencia con Trump y ley de semillas

Además, 90 reformas que enviarán sus ministros



Milei prometió desregulaciones y más penas. Plan de inteligencia con Trump y ley de semillas



Además, 90 reformas que enviarán sus ministros



https://t.co/Kb6jSNFowg

@mauriCanta pic.twitter.com/qtCOTCQXLN — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

Con los gremios en pie de guerra

Es la primera vez que Kicillof dará su discurso sin el inicio de clases en tiempo y forma. Cetera lleva adelante un paro nacional con diversos reclamos que apuntan a la gestión de Milei, pero a su vez los gremios docentes bonaerenses suman el reclamo por la paritaria a la administración bonaerense.

No solo ellos: ATE reclama un llamado "urgente" a la mesa paritaria mientras que los judiciales (AJB) pidieron que todos los gremios estatales confluyan en un paro en la provincia de Buenos Aires que exprese el rechazo generalizado al aumento de 3% que ofreció Kicillof para febrero.