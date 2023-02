Tolosa Paz: el Presidente "es candidato hasta que diga lo contrario"

Un paso más adelante que el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien se contorsiona para no bajar al Presidente de la carrera por otro mandato, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo que Alberto Fernández “es candidato hasta que diga lo contrario”. De todos modos, también hizo equilibrio entre su jefe político y Cristina Fernández de Kirchner, luego de haber oficiado de vocera albertista tras la reunión de la mesa del Frente de Todos cuando ratificó que irán a buscar a la vicepresidenta para que revea su decisión de no competir en las próximas elecciones, a quien calificó como “la líder” del movimiento. “Cristina no puede estar proscripta y Alberto, tampoco”, indicó.