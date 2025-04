Cristian Ritondo juega a dos puntas entre el PRO y la Libertad Avanza

El histórico dirigente PRO, experto en el barro de la rosca política, ya había padecido tambaleos similares en 2023, cuando quería convertirse en candidato a gobernador de Juntos por el Cambio - propuesto por una parte relevante de la política amarilla -, pero no conseguía una boleta nacional fuerte que lo traccionara, ya que mantenía su lealtad a María Eugenia Vidal , que titubeó hasta último momento con presentarse como candidata.

La forma de caminar de Ritondo dentro de Casa Rosada es distinta según el despacho al que se dirija. Es que, si bien el jefe de PRO bonaerense es uno de los hombres más valorados entre la tropa libertaria, por el respaldo que le dio al oficialismo en la cámara baja, como por la influencia política que tiene en la provincia, no todos los funcionarios lo reciben de la misma forma.

Un sector del karinismo no olvida que en 2023 intentó quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, lugar al que recaló Martín Menem , y que, ahora en 2025, haya puesto a una persona de su extrema confianza, Rocío Figueroa , como quinta en la lista porteña que encabeza Silvia Lospennato , para enfrentar al representante de los Milei, el vocero Manuel Adorni .

Figueroa estuvo entre el grupo de los 11 que acompañaron a Ritondo este miércoles en el Congreso, en una demostración de fuerza política tanto interna como externa. "Manuel es Adorni, y enfrentarlo a él es enfrentar al Presidente", resumieron en la militancia violeta. Alguien que habló recientemente con Ritondo asegura que su decisión de caminar la campaña porteña fue por presión de Macri.

Con esa fotografía, el presidente del bloque PRO intentó dar dos mensajes claros. Por un lado, que tiene con qué presionar para forzar un acuerdo en la provincia del 37% del padrón electoral; sobre todo después de que Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, también se tomara una instantánea tres días antes junto a la dirigencia del jorgemacrismo en el conurbano. Martínez es una de las dirigentes que mejor interpreta a Mauricio Macri, y responde de manera directa a Uspallata.

Por el otro lado, Ritondo avisa que está dispuesto a acompañar a LLA en todo el territorio nacional, sin que eso signifique romper con su partido. De ahí que haya hecho énfasis en su posteo de Twitter en que "el populismo no termina en la General Paz". El diputado cree que lo mejor es un acuerdo de cúpulas en la provincia, para no repetir el error de haber ido separados en la Ciudad.

"Tenemos que hacer todo para acompañar a Milei y dejar de lado las discusiones estériles", asegura, al referirse a los debates por el nombre que llevará el frente o la conformación de la lista. El argumento es que si ambas fuerzas van separadas, le servirán en bandeja el triunfo al kirchnerismo y, más allá de lo electoral, eso estima que será un mal mensaje para los mercados nacionales e internacionales que Milei tanto observa. "Cristina (Kirchner) quiere desconocer el acuerdo con el FMI, ¿te imaginás qué pasaría si gana de nuevo, más ella siendo candidata?", se preguntan cerca suyo.

Las lecturas con cierto desdén que hacen en el karinismo sobre Ritondo se reflejan, de alguna manera, en sus visitas a Balcarce 50. Son más las veces que el diputado vio a Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro, donde funciona su base de operaciones, que a Lule Menem, el principal armador político de El Jefe.

El arquitecto del relato libertario suele responder -a quien le pregunte- que el jefe del bloque PRO es una persona de confianza, que siempre cumplió su palabra, incluso en los momentos de mayor tensión entre Milei y Macri, y que en el ecosistema amarillo es uno de los que mejor entiende el nuevo lenguaje libertario.

Así como el peronismo puede ganar tiempo para negociar su política de alianzas y sus candidaturas con un nuevo cronograma electoral sin PASO en Buenos Aires, los tiempos también se estiran para el triangulo de hierro amarillo y la cúpula libertaria, que coquetean con una convergencia desde hace largas semanas. Ambos espacios reconocen que hay un acuerdo tácito, sin letra chica, por lo que hacerlo público dependerá de acordar ciertos consensos en cómo se conformarán las listas: si irán juntos en los 135 distritos y las 8 secciones electorales o se verá caso por caso.

Se sabe hasta ahora que las dos únicas condiciones que puso la Casa Rosada, avalado tanto por Karina Milei como por Caputo, es que no resignarán la marca de LLA para la boleta y que Macri no tenga nada que ver en la estrategia política y electoral. "No van a haber más milanesas en Olivos, si quiere una que se pida delivery", chicanean al exmandatario en los pasillos de la sede del Gobierno, al recordar sus cenas en la residencia oficial con Milei.

Mauricio Macri le encomendó a Cristian Ritondo armar una cumbre con el PRO bonaerense

En LLA y en este sector PRO coinciden en que si no llegan a un acuerdo en el territorio gobernado por el peronismo, es muy probable que pierdan las elecciones, sobre todo si Cristina Fernández de Kirchner juega en la poderosa Tercera sección electoral. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, avisó que también se subirá a la contienda para enfrentarla y en el partido amarillo creen también que deben aportar lo suyo y proponer "ideas más audaces".

"El Colorado sería un excelente candidato seccional", repiten en algunas intendencias PRO, pero en el santillismo niegan que haya recibido algun tipo de oferta. Quien sí se anota es Martiniano Molina, el exintendente de Quilmes que en 2021 sacó 32 puntos en la elección seccional que lo depositó en la Legislatura. Nadie aún le pregunto qué piensa Nahuel Sotelo, el karinista que sueña con ser intendente de esa localidad.

En el medio aparece Néstor Grindetti, hoy alejado de los Macri, a quien Caputo lo tentó con varios cargos para que se pase las Fuerzas del Cielo. No es lo único que habría ofrecido el asesor a un dirigente PRO: se menciona que un hombre cercano a Ritondo fue designado por la SIDE como agente del servicio exterior con cargo diplomático en Uruguay. Se trata de Vicente Ventura Barreiro, exnúmero dos del Ministerio de Seguridad, a quien Patricia Bullrich desplazó por una sospechosa licitación en el servicio penitenciario federal. En el ritondismo siempre lo negaron y atribuyeron esa denuncia al enfrentamiento de la ministra con Macri.

Experto en la rosca, Ritondo hoy se mueve con pies de plomo en la guerra fría entre Macri y Milei, poniendo soldados en cada trinchera.