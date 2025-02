Como si nada: pese a la criptoestafa, el PRO de Cristian Ritondo insiste con un frente con LLA en Buenos Aires

La reunión que mantuvo este lunes el PRO conducido por Cristian Ritondo en la sede nacional del partido, en CABA , sirvió para que sus dirigentes expresaran sus puntos de vista respecto al acercamiento o no con LLA, pero también para anunciar que pedirán el fin de las PASO en la provincia, en sintonía con el proyecto que pretende suspenderlas a nivel nacional.

Las tribus que se vieron las caras en la cumbre macrista fueron la que insiste con unirse a LLA para vencer al kirchnerismo, bajo el tándem Diego Santilli - Ritondo, y la que no quieren esperar más a los libertarios y motoriza otro frente. En la última, se anotan Soledad Martínez, Pablo Petrecca y otros representantes de Jorge Macri en suelo bonaerense.

“Hay organismos para investigar el tema. Nosotros no vamos a acompañar al club de los fracasados (léase el peronismo). Fue un error reconocido por el Presidente, no le juzgo la intención, Milei ya dio las respuestas”, sostuvo Ritondo en rueda de prensa. Varios de los presentes en la cumbre PRO señalaron que no se habló del tema porque el principal motivo de la convocatoria fue otro.