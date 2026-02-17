Reforma laboral: el PRO mete presión y el Gobierno dará marcha atrás con el artículo de las licencias médicas

El diputado Martín Yeza ( PRO ) afirmó que el proyecto de reforma laboral es “un avance fenomenal” para la Argentina, pero cuestionó el artículo sobre licencia por enfermedad , que reduce los salarios entre un 15% y un 50%, a la vez que anticipó que “así como está redactado” no lo acompañarían.

“El tema de las enfermedades se incorporó en la medianoche del propio tratamiento (en el Senado ) y creo que nadie supo decir muy bien por qué lo hicieron, nadie entiende bien por qué lo incorporaron”, sostuvo Yeza en declaraciones a Radio Rivadavia.

El legislador y exintendente de Pinamar opinó que la propia senadora del oficialismo Patricia Bullrich reconoció que, “si tiene que volver al Senado, tendrá que volver” y puntualizó: “Nosotros ese artículo así no lo acompañaríamos, porque hasta quedó mal redactado”.

De esta forma, como contó Letra P , más allá de que la intención de Martín Menem sea sesionar en la cámara baja este jueves, al menos con ese cambio en su redacción la reforma laboral debería regresar al Senado para ser refrendada. Los tiempos apremios, por lo que también la Casa Rosada evalúa extender las sesiones extraordinarias para poner sancionar la ley antes de la apertura del 1M que encabezará Javier Milei .

Según la media sanción, los haberes bajarían al 50% en caso de lesiones que no sean en el trabajo y por acciones voluntarias; y el 75%, si es por involuntarias (enfermedades). Ningún oficialista, salvo Federico Sturzenegger en declaraciones televisivas, defendió ese artículo. Más tarde, la jefa de la bancada del Senado admitió que se trató de un "error" su inclusión, al abrir la puerta a una marcha atrás. Bullrich adelantó que se modificará para que sea sólo para el caso de afecciones “severas, degenerativas”, y que sean “fehacientemente comprobables”.

"Si tenés una enfermedad que te sobrevino, el empleador tiene la obligación de pagarte el sueldo en un 75%"



Federico Sturzenegger explicó que esa modificación "apunta a la reducción de estas licencias porque no tenían ningún costo" para quienes las pedían.

"Difícil acompañarlo"

El diputado del PRO, un bloque aliado del oficialismo, agregó que “el proyecto es un avance fenomenal, que tiene detalles que son buenos, y otros que serían perfectibles, como los aportes a las cajas sindicales, que no se terminan de eliminar en su forma compulsiva”.

“Lo que hay que preguntarse es para quién uno legisla. Hay más gente que iría al trabajo, aunque esté enferma, porque no se puede dar el lujo de perder ese 25% o 50% del sueldo. Entonces ¿qué es lo que se está estimulando?” se preguntó Yeza y se respondió: “Que se te enferme más gente por enfermedades que, aún siendo leves, son contagiosas”.

“Así como quedó redactado va a ser difícil acompañarlo”, dijo Yeza y puntualizó que “el espíritu de la ley es la modernización laboral, con soluciones para temas concretos como los trabajadores de las plataformas”.

Además, cuestionó que se haya eliminado el artículo que figuraba en el proyecto original, que permitía al trabajador cobrar el sueldo en billeteras virtuales y sostuvo: “No entendemos por qué se lo eliminó”.