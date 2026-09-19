Cosecha roja: el Frente de Izquierda y el efecto Bregman para consolidarse como tercera fuerza en Buenos Aires

La izquierda saldrá a las calles este sábado en la gran Marcha de la Bronca contra Javier Milei con un ojo puesto en 2027. Con Myriam Bregman consolidada como referente opositora y en crecimiento, el Frente de Izquierda ya pelea para consolidarse como tercera fuerza en Buenos Aires, confrontando fuerte con Axel Kicillof.

La convocatoria arrancará en el Congreso y terminará en Plaza de Mayo, con réplicas en más de treinta ciudades del país. La izquierda busca mostrar poder de movilización que le permita marcar un contraste directo con "la pasividad de la CGT y del peronismo": sacar a la calle a todos los sectores golpeados por el ajuste. Y el foco estará nuevamente en la figura de Bregman, que empieza a perfilarse como el nombre seguro para la candidatura presidencial. La marcha será, en los hechos, una suerte de primer paso en la campaña 2027.

La diputada nacional sigue siendo según todas las mediciones una de las dirigentas con mejor imagen del país y una de las opositoras más nítidas a Milei: según una medición de Atlas Intel, su imagen positiva casi se duplicó en menos de tres años, del 21,8% en noviembre de 2023 al 42,3% en mayo pasado, con picos de hasta 47%. En la izquierda hay expectativa de poder capitalizar ese envión en las urnas.

Dentro del frente, sin embargo, conviven tensiones: crece la fricción con el Partido Obrero (PO), el sector de Romina Del Plá y del histórico Néstor Pitrola, poco convencido del protagonismo unipersonal de Bregman. Más allá de esa interna, el objetivo es compartido y el foco está puesto en la provincia de Buenos Aires.

En los números duros, la provincia sigue firme en su piso histórico: el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) sacó 5,04% en 2021, con 424.889 votos, y sostuvo sus dos bancas en 2025 con 4,36%. A nivel país, revalidó tres de las cuatro bancas de diputados nacionales que ponía en juego, con casi 4%. Los números marcan una consolidación en un piso de entre 4% y 5% desde 2021, sin grandes saltos pero también sin caídas fuertes.

Nicolás del Caño de campaña en Lomas de Zamora

En el mapa bonaerense, es tercera fuerza en unos veinte partidos bonaerenses, con porcentajes de entre 3% y 7% según el distrito. La Tercera sección, la más poblada del conurbano, es donde el FIT-U saca su mejor número: entre 5,5% y 5,7% en 2025, con el diputado nacional Nicolás Del Caño como referente territorial. La crisis de la indutria, el cierre de fábricas y la caída del empleo que golpea con fuerza al conurbano, plantan condiciones para que el discurso de la izquierda permee mejor en esos distritos.

Nombres para la pelea bonaerense

El desafío ahora parece encontrar a quien pueda acompañar a Bregman desde la provinica con una candidatura que mueva la aguja. Los nombres que empiezan a circular para pelear la gobernación bonaerense en 2027 pertenecen, en su mayoría, al PTS: además de Del Caño, suenan Christian "Chipi" Castillo (que ya fue candidato), Luana Simioni, Natalia Hernández y Laura Cano. Todo, sin embargo, va a depender del acuerdo entre los partidos que integran el frente: la tensión con el PO no es menor, y ese espacio tiene en Romina Del Plá a su nombre más fuerte.

Del Plá llega con el envión de su propio triunfo: la lista Multicolor que encabeza se impuso este año en Suteba La Matanza, la seccional más grande de la provincia. Fue un duro golpe al sector que controla el gremio docente más importante de Buenos Aires, el alineado con Roberto Baradel y un resultado muy importante para la izquierda y especialmente para el PO de Del Plá.

Apunten contra Kicillof

La figura de Kicillof como antagonista aparece cada vez más clara, como parte de una estrategia del FIT-U para blindar su electorado y sumar sectores que busquen una oposición frontal y por izquierda. El episodio que mejor resume esa estrategia tuvo como protagonista a Bregman y al dirigente de derecha Santiago Cúneo, afiliado apenas un mes antes al PJ bonaerense de la mano de un ministro de Kicillof.

Repudio total: Myriam Bregman se defiende del ataque misógino y machista de Cúneo. pic.twitter.com/pKwMhMUU7G — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) September 16, 2026

Cuando a Bregman le preguntaron en varias entrevistas si veía algún escenario de confluencia con AK, dijo que lo veía más cerca de Cúneo que de un gesto hacia la izquierda. Cúneo respondió con comentarios misóginos sobre su vestuario y su cuerpo, y La Izquierda Diario tituló la respuesta como "El aliado facho de Kicillof".

"Lo recibieron con bombos y platillos en el PJ bonaerense. Es toda de ellos. Axel está tomando todas malas decisiones. Nosotros lo denunciamos a Cúneo y siguió insultando a Myriam", plantean desde el FIT: "Entiendo que algunos en el peronismo pueden tener una ilusión de que puede haber un escenario de confluencia con la izquierda. Nosotros no. Creemos que Axel está yendo justamente en sentido contrario, incorporando a tipos como Cúneo".

Cien por ciento a la calle

En los comités de militancia que se multiplican en todo el país camino a 2027, la apuesta electoral todavía está en stand by. La izquierda se opone en bloque a la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional: aunque no se embandera en la defensa de las PASO, rechaza que el oficialismo las utilice a su conveniencia, y le preocupa además el fin del financiamiento público de campañas y del espacio en medios para difundirlas. "Está verde todo todavía. Seguramente una vez que se defina empezaremos a trabajar en lo electoral", resumió la misma fuente. Por eso, la apuesta hoy pasa cien por ciento por la calle.

Christian Castillo, PTS-FIT.

La marcha de este sábado funciona como primer termómetro en la calle de todo ese armado. La incógnita es si el techo histórico del FIT-U, ese piso de entre 4% y 5% que no logra romper hacia arriba desde hace un lustro, puede finalmente ceder rumbo a 2027.