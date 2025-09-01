Corrientes: José Ottavis quedó en la mira por el fracaso del peronismo

El resultado de las elecciones en Corrientes volcó todas las miradas del kirchnerismo hacia José Ottavis , responsable de la estrategia de campaña del candidato peronista Tincho Ascúa , que terminó segundo a más de 30 puntos del gobernador electo Juan Pablo Valdés después de machacar hasta la tardenoche del domingo con un escenario de ballotage que no se concretó ni por asomo.

Ottavis fue quien propuso la candidatura de Ascúa y consiguió que Cristina Fernández de Kirchner viajara a Paso de los Libres para el lanzamiento de la campaña correntina, en el que fue el último acto de la expresidenta antes del fallo de la Corte Suprema que la confinó en prisión domiciliaria. El frente que se denominó Limpiar Corrientes fue producto de la unidad a medias del PJ y de un armado que Ottavis tejió dejando un tendal de heridos.

El armado peronista correntino nació al calor de la interna que derrama desde la provincia de Buenos Aires. Hay figuras que terminaron afuera de las listas del PJ que denunciaron que la eventual cercanía con el gobernador Axel Kicillof en algunos casos fue el motivo usado para vetar nombres.

Como contó en marzo pasado Letra P , el camino a la normalización partidaria se topó con las discusiones históricas al interior del partido, que desembocó en una foto de unidad que dejó a un costado a algunas de las figuras más importantes del espacio. Entre otros referentes, pegaron el portazo el diputado Jorge Antonio Romero , su par en la cámara baja Nancy Sand y los senadores provinciales José "Pitín" Aragón y Martín Barrionuevo , quien a la postre sería compañero de fórmula de Ricardo Colombi .

Esa sangría es uno de los mayores cuestionamientos que cosechó el exdirigente camporista que, tras su intenso paso por el peronismo bonaerense y una etapa farandulesca, quedó fuera de la organización que lidera Máximo Kirchner y retornó a Monte Caseros, donde vivió sus primeros años. Ottavis concentró el enojo del peronismo marginado, que nunca apuntó a Cristina y por encima de algunas críticas a La Cámpora, que siempre dejaron a salvo a los referentes locales.

Ottavis y la derrota de Tincho Ascúa

Ottavis tuvo un rol activo en el proceso de normalizacion del PJ que derivó en la expulsión de Camau Espínola bajo la intervención de Teresa García y Máximo Rodríguez. En esa línea, se convirtió en el estratega de la campaña de Ascúa y, al final del escrutinio, en el padre de la derrota del peronismo en Corrientes.

En la previa del cierre de alianzas, Ottavis era uno de los más entusiastas impulsores de una alianza con Colombi, pero finalmente se plegó a la impronta del candidato e intendente de Paso de los Libres. No escuchó las voces del partido que le advirtieron que una lista pura de linaje K provocaría el éxodo de numerosas figuras (tal como sucedió) y que el kirchnerismo tiene una imagen negativa en la provincia.

Ottavis eligió otro camino y trató de instalar que el candidato del peronismo llegaría al ballotage con Valdés. Lo hizo hasta las 18 de este domingo, cuando un posteo en las redes sociales dio por hecho que habría segunda vuelta. No ocurrió. Cuando después de larguísimas demoras y múltiples desperfectos finalizó el escrutinio, Ascúa quedó a más de 30 puntos del vencedor y apenas arañó el 20% de los votos, lo que lo dejó aún por debajo del piso histórico de los comicios de 2021.