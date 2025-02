Corrientes: en medio de enojos y portazos, CFK celebrará la normalización del PJ provincial

La normalización del PJ en Corrientes será la primera cucarda que Cristina Fernández de Kirchner se colgará en su flamante rol de titular del partido a nivel nacional. Pese a eso, los roces internos no terminan de cicatrizar y algunos sectores del peronismo provincial empiezan a temer que una nueva diáspora los deje afuera de la carrera por la sucesión de Gustavo Valdés .

De fondo, el debate correntino sigue siendo el mismo: el descontento por las directivas que terminan impactando en la provincia a partir de las decisiones que se toman en la conducción nacional, hoy a cargo de CFK.

Unidad o simulacro en Corrientes

Las lecturas varían según quién se hace cargo del relato. Los sectores que se consideran perjudicados por el proceso que comandaron los bonaerenses Teresa García y Máximo Rodríguez advierten sobre “la imposición de la conducción nacional”. También señalan que la nómina que da forma a la lista oficializada está lejos de garantizar las condiciones para que el peronismo llegue a las elecciones con chances concretas de imponerse. Vale señalar que no todo termina en la interna, ya que una vez procalmados los candidatos, el PJ saldrá a darle forma a su frente político. En ese armado, en principio esperan contar con el dirigente del Frente Renovador Germán Braillard y el radical intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández.

Mientras ambos recorren la provincia con traje de precandidatos, los que se quedan afuera de la pelea interna avisan también que no se quedarán quietos y buscarán canalizar sus propuestas a partir de un esquema de alianzas que podría separarlos de la conducción del PJ si es que el oficialismo partidario “no cambia de actitud”. En el fondo, le ponen muy pocas expectativas a esa chance y empiezan a analizar otros horizontes.

Ascua donde está Loan.png Martín "Tincho" Ascúa, el intendente de Paso de los Libres que quiere gobernar Corrientes.

Más allá de los roces, la lista oficializada contemplaba la candidatura de Aragón a la intendencia de la capital, pero las piezas empezaron a caerse cuando, luego de la oficialización de la lista, el senador provincial decidió dar un paso al costado.

“Es una decisión personal con motivos políticos a los que no quiero arrastrar a ningún compañero/a", escribió Aragón en el comunicado con el que hizo pública su decisión. “Es necesario darse un baño de humildad para construir una mayoría que modifique la realidad dura que vive nuestro país”, agregó en un texto en el que reconoce el liderazgo de CFK y del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Quienes más lo cuestionan señalan por lo bajo que más allá de su adhesión al kirchnerismo, el senador provincial nunca llegó a entablar un buen diálogo con la estructura nacional y que, por eso, decidió correrse de un armado en el que su poder real se habria visto particularmente menguado.

Acusaciones cruzadas en el PJ

Los sectores afines al oficialismo partidario, que anoche celebraron el proceso de unidad en la primera reunión del Consejo Nacional que comandó Cristina, destacan el trabajo de los interventores durante cuatro años. "Ordenar lo que ordenaron es casi milagroso", se animan a decir. De hecho, también están los que señalan que la elección de García en la Secretaría General del PJ Nacional es un reconocimiento a lo hecho por la senadora bonaerense en la provincia litoraleña.

Además, retrucan el argumento del dedazo advirtiendo que las partes rebeldes decidieron abrirse “porque no consiguieron los lugares que estaban buscando”. Según advierten, hasta el momento de la oficialización de las candidaturas intentaron presentar una lista alternativa a la de Ascúa. Cuando esos intentos naufragaron, la idea de la lista alternativa se abortó y la unidad empezó a desgranarse.

El 31 de enero, 16 sectores presentaron sus espacios con la intención de disputar la conducción provincial. Dos semanas más tarde, el Peronismo Correntino para la Victoria terminó incluyendo a la mayoría de los sectores, quedando como la única lista oficializada.

José Ottavis, Teresa García, Máximo Rodríguez y Ana Almirón noramización PJ Corrientes.jpg Teresa García y Máximo Rodríguez, los interventores del PJ de Corrientes junto a Ana Almirón y José Ottavis, referentes del armado en la provincia.

Quienes decidieron apartarse, entre los que también se destacan el exparlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen, o el histórico dirigente José Rodolfo Martínez Llano, lo hicieron denunciando que la lista “se repartió entre las diferentes facciones de La Cámpora”, dejando afuera a otras expresiones del peronismo como las que se reconocen en la conducción de Sergio Massa; el último candidato a gobernador del espacio, Fabián Ríos, las distintas ramas del sindicalismo provincial; o con el más reciente espacio que comanda el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“No sé cómo se animan a decir que es un armado amplio cuando la mayoría de los espacios pronvinciales quedaron afuera porque se repartieron los lugares entre ellos. Vamos a un desastre electoral”, vaticinan desde los sectores que se quedarán afuera del paragüas del PJ.

Los nombres del peronismo de CFK

“Todo es mentira, agarrá la lista y vas a ver” dicen quienes defienden las candidaturas de Ascúa y Almirón. También advierten que si la cerrazón denunciada fuese verdadera, no se habrían habilitado las internas en los distritos locales en los que no se arribó a ningún acuerdo. De hecho, hay lugares en los que el Peronismo Correntino para la Victoria no presentará candidatos.

Con la lista en la mano, destacan la presencia de Leonardo Aguirre, intendente de Yofre, en la vicepresidencia primera y de Nancy Esteche Vivoda, del sector del fallecido exintendente capitalino Fabían Ríos, en la vicepresidencia segunda.

Gerardo Etulain, de La Cámpora ocupará la Secretaría General mientras que en el Consejo Provincial aparecen nombres como el de Lilian Caruso, proveniente del sector de Karlem, o Bienvenida Díaz, la vice de Fernández en Gobernador Virasoro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/frmujeresok/status/1789419033164480710&partner=&hide_thread=false | SEGUIMOS CONOCIENDO MUJERES RENOVADORAS



En este nuevo episodio, conocé a nuestra compañera de #MujeresFR Corrientes, Sara Aparicio.



Concejala de la ciudad de Bella Vista y militante del @FrenteRenovador hace 10 años! pic.twitter.com/bHMoWGpJ7Z — Mujeres FR (@frmujeresok) May 11, 2024

También destacan la presencia de Gonzalo Soto, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la militante de H.I.J.O.S. Lucia Artieda, o el abogado Juan Manuel Cubillas Podestá.

“Estamos todos”, dicen y agregan que el tercer candidato a senador provincial es Gonzalo Rubiola, un hombre del riñón de ATE, y en la lista de diputados están Federico Rabin, definido como “la mano derecha de Pitín (Aragón)” y Sara Aparicio, una dirigente del Frente Renovador que, aseguran, llega directamente con el aval de Malena Galmarini.

Lo que viene, la sucesión de Gustavo Valdés

Ninguna de las partes imagina un margen para que la elección del 9 de marzo tenga un final distinto al construido por la línea cristinista afincada en Corrientes. Almirón, que se convertirá en presidenta del partido, dijo que una vez que Ascúa sea proclamado, medirá fuerzas con Braillard y Fernández, aunque ya no a través de una primaria. "El que mejor mida es el candidato", afirman, pero el mapa no terminará de construirse allí.

El debate girará en torno a cómo se reestructurará el mapa político correntino, en proceso de reseteo por la ruptura del radicalismo, la irrupción de La Libertad Avanza y el final de la gobernación de Valdés.

Mientras Ricardo Colombi recorre la provincia y busca sumar a referentes de todos los sectores detrás de su clásico sello Encuentro por Corrientes, y Camau Espínola intenta quedarse con la candidatura libertaria que también quiere el diputado Lisandro Almirón, el gobernador analiza cada movimiento guardando bajo cuatro llaves la convocatoria a elecciones y el nombre de su candidato. Todo hace parecer que el elegido será finalmente su hermano Juan Pablo.

Será un escenario de cuartos o uno de tercios en el que, tal como viene desarrollándose el minuto a minuto, todos los papeles se prenderán fuego y las alianzas multipartidarias cruzadas se impondrán ante la pureza que, por ahora, todos pregonan.