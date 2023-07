Córdoba: la UCR expulsará a Prunotto para evitar caballos de troya en la interna 2024

En la reunión del Comité Central de la UCR realizada este jueves en la sede de la ciudad de Córdoba comenzó formalmente el proceso para la expulsión del partido de aquellas figuras que decidieron integrarse al armado de Hacemos Unidos por Córdoba, nombre de la alianza con que se presenta el peronismo cordobés. El pedido es cursado por el Comité provincial contra un nutrido grupo, mayormente nucleado en el colectivo denominado Radicalismo Auténtico , a quienes se acusará ante el Tribunal de Conducta por “inconducta partidaria”. Tal figura contempla no sólo el transfuguismo, sino también el enfrentamiento abierto a listas radicales en la contienda provincial.

Aquellos procesos sancionatorios no prosperaron por falta de consenso entre las distintas corrientes del radicalismo. Además de las especulaciones sobre beneficiarios en la interna, también influyó la mención de variados antecedentes de correligionarios que, en años recientes, enfrentaran a nóminas oficialmente radicales en comicios provinciales, desde Antonio Rins , candidato a vicegobernador por el Frente Cívico en 2007, hasta Mario Negri , que en 2019 liderara una de las dos listas en que se dividió Juntos por el Cambio (JxC).

En palabras de un dirigente capitalino: “Son caballos de Troya. Si no los removemos ahora, el año próximo van a estar armando sus propias listas. Si no actuamos rápido, podemos dejar el control del partido en manos del peronismo”.

Fueron más de 14000 kms de afecto, fueron más de 100 comunidades con los brazos abiertos, fueron miles de abrazos y selfie, cientos de miles de aplausos. Gracias por sostener esta campaña y llevarla tan alto. GRACIAS POR TANTO!#MartinLlaryoraGobernador #CordobaParaAdelante — Myrian Prunotto (@myriprunotto) June 23, 2023

El temor cobra otra dimensión al considerar la suma de poder que dispondrá el peronismo cordobés, aún sin certezas sobre la suerte que correrá la proyección nacional de Juan Schiaretti, el ideólogo de la cooptación de nombres extrapartidarios para sus formaciones cordobesistas.

“No sólo van a controlar la provincia y la capital. En cualquier momento nos meten un presidente en la UCR. Han demostrado una voluntad de poder sin límites. Efectivamente, quieren un partido único”, coincide un exfuncionario en diálogo con Letra P.

Juntos

Las palabras reflejan sensaciones aún frescas luego de la derrota sufrida por Rodrigo de Loredo en las elecciones capitalinas. Pese a partir como favorito sólo semanas antes de los comicios, la campaña del diputado pareció diluirse, en contraste con la creciente intensidad que mostraron las acciones del electo intendente Daniel Passerini.

En otras palabras, el frenético cierre de campaña del peronismo, con una batería de acciones que incluyeron militancia barrial, ubicuidad del “aparato”, admoniciones personalizadas e involucramiento de los propios referentes, demostró una suma de poder difícil de afrontar para la alianza cambiemista. “Jugaron con todo. Yo no recuerdo algo así. Frente a eso, no podemos tolerar traiciones. Tenemos que estar todos juntos, con una estrategia conocida con anticipación”, reflexiona el portavoz capitalino.

La consideración sirve también para matizar, al menos por el momento, los reproches que caen sobre el derrotado candidato radical. Mientras sectores afines prefieren destacar que los números obtenidos habrían resultado suficientes para consagrarlo en comicios anteriores, desde los cotos rivales le adjudican escaso trabajo de base.

#Elecciones2023 Córdoba capital



De Loredo se subió al escenario y reconoció la derrota: "Los cordobeses merecen esta claridad y esta precisión"



Sobre la jornada electoral expresó que "participó muy poca gente" y que "hay que hacer evaluaciones" — LETRA P (@Letra_P) July 24, 2023

En particular, aseguran que al equipo del ex titular de ARSAT le faltó “calle”. “Se confiaron en las encuestas y en los actos para redes. El peronismo hizo lo que ya sabíamos: fue casa por casa, apuró gente, llamó por teléfono, bajó línea. En muchos barrios dejamos eso en manos del PRO, que no tiene peso territorial”, enfatiza un voceador de Confluencia, la línea interna del mestrismo.

Aunque no se anuncien como parte de las próximas reuniones del Comité Central, las reconvenciones también servirán para confirmar la vigencia de liderazgos loteados en el partido centenario. Sin el triunfo previsto del diputado, no hay trámites de jubilaciones en curso, ni caciques indiscutidos. Sobrevivientes de una salida tantas veces anunciada, Ramón Mestre y Negri seguirán tallando en la mesa de decisiones.

Mientras tanto, en el camino hacia las elecciones internas, la discusión sobre la continuidad de los transfuguistas servirá para que las facciones concentren energías en un mismo objetivo y contra un mismo adversario: el vigorizado peronismo cordobés.

El debate sobre la unidad, como horizonte más anhelado que posible, llegará después de las elecciones nacionales. La suerte que corran los referentes de JxC también también obrará como ordenador de internas. Sin el Panal ni el Palacio 6 de Julio, la UCR fija expectativas en la puja por la Casa Rosada. Por el momento, nadie prefigura un escenario de desamparo total.