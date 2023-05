Myrian Prunotto: "Me gustaría una fórmula Manes–Schiaretti"

-No. Si bien se había hablado y el propio Martín (Llaryora) me había dicho, no esperaba que se concretara. Es más, cuando en algunos medios decían que yo quería eso, yo le decía que se sacara ese compromiso, porque yo iba a participar en este proyecto en el lugar que fuera, no necesariamente tenía que ser la vicegobernación.

-Sí, totalmente. Es una lista en la que hay mucha gente de gestión, muchos intendentes, personas que tienen mucha trayectoria en lo legislativo también. Es un grupo fuerte. Nosotros a las siete de la tarde estábamos entregando toda la lista. No tuvimos que salir a ver si tiramos la moneda. Habrá algunos descontentos, pero en general ha sido una lista consensuada, armada con criterio. Hace mucho que no vivía una cosa así, de que estén todos los actores sentados en la mesa y haciendo lo que pensamos que era mejor para el proyecto.

-En las gestiones de Schiaretti muchas decisiones se tomaban en una mesa chica de pocos integrantes. ¿La mesa de Llaryora es más grande?

-Sí. Desde el principio con Martín venimos trabajando con una mesa amplia para los distintos temas. Pasó en la pandemia. Estaban todos los intendentes, todos los técnicos. Es muy amplio para formar equipos y, al momento de tomar decisiones, escucha las distintas miradas.

-Parece ser el mensaje que se quiere transmitir con las listas presentadas: apertura y gestión, en simultáneo.

-Llaryora demostró que hace, no sólo lo dice. Fijate que no fue nomás “de pico” que quería hacer una coalición. Lo concretó poniendo a una candidata a vicegobernadora del espacio del Radicalismo Auténtico y a Javier Pretto para viceintendente. Tiene esa apertura. Entiende que la nueva política es con alianzas, con dirigentes que tengan vocación de servicio, cercanos a la gente. Hay muchos intendentes y dirigentes del interior, es bien federal, para continuar y reforzar este trabajo que viene haciendo Schiaretti de haber llegado a los 427 municipios.

-En simultáneo con las elecciones provinciales se terminarán de definir las alianzas para las PASO. ¿Cómo ve el escenario nacional?

-Nuestra prioridad ahora es el armado provincial, después se decidirá. Cuando entramos en esta coalición acordamos libertad para definir respecto de las elecciones nacionales. El Radicalismo Auténtico como grupo decidirá si vamos todos juntos para algún lado o dejaremos libertad de acción ante cualquier candidato. En lo personal, a mí me gusta una fórmula Manes–Schiaretti o Schiaretti–Manes. Me siento muy identificada con Schiaretti por el lado productivo y federal. Con Manes, por la educación, innovación y nuevas tecnologías.

-Otra alianza entre peronistas y radicales.

-Es lo que está necesitando Argentina. Una coalición como la que se hizo en Córdoba para zanjar la grieta.

-En las últimas horas se ha corrido el rumor de un posible acuerdo entre el schiarettismo y el sector PRO de Larreta después de las PASO.

-No sé nada, pero ¿quién no va a querer una alianza con un gobernador que tiene 70 puntos de imagen positiva?

-Usted dice que su postulación es un reconocimiento al grupo que lidera. Hay quienes critican que el pase al oficialismo fue discreto.

-No sé qué pretendían, pero fue más nutrido de lo esperado. Metimos siete mil personas en un acto en el Comedor Universitario. El radicalismo orgánico eso no hace. Además, hay muchos intendentes y dirigentes en la lista: para la Legislatura son 10. Fuera de la lista, tenés los que llamaron para elecciones para otras fechas, pero se van a sumar después del 4 y del 11 de junio. Por eso, para HUxC está bien la cantidad de personas. En ningún momento me dijeron “trae tantos”. Fue una cuestión de sumar a quienes se querían sumar.

-Fue muy cuestionada en la UCR por la decisión que tomó...

-Sinceramente, del radicalismo orgánico nunca he esperado nada que no sean más que estas cosas. Ya lo vienen haciendo durante muchos años, no es especialmente conmigo ahora.

-Van a presentar un pedido de desafiliación en su contra.

-Lo deberá resolver el Tribunal de Conducta del Partido, que es de facto, porque se autoprorrogaron los mandatos. No sé con qué vara lo van a medir. Si me desafilian a mí, deberían desafiliar a quienes desafiaron a la lista 3, que fue peor, como Antonio Rins o los que fueron en 2019. Yo no voy contra una lista del radicalismo. Ahora, si es una persecución porque soy mujer, no tengo mucho por añadir porque conocemos la característica de mi partido contra las mujeres.

-¿Qué opina con lo ocurrido en el armado final de la lista de Juntos por el Cambio?

-Me da más tranquilidad, tomé la decisión correcta. Estoy en un lugar donde me valoran y tienen vocación de servicio. HUxC sabe que quiere gobernar y las cosas que hay que hacer. Mientras tanto, en el radicalismo y en Juntos por el Cambio están peleando, tirando la moneda para ver quién ocupa un cargo.

-¿Estas internas que han resurgido en JxC se pueden profundizar con el correr de la campaña?

-En 2021 se juntaron a consensuar una lista y salieron cuatro. Ya es un hábito para ellos no ponerse de acuerdo.

-Fue muy discutida la doble candidatura que intentó Marcos Carasso. ¿Qué opina?

-Se siente perdedor y quiere ocupar un cargo. Escriben con la mano y borran con el codo. Él había cuestionado el pedido de la re-reelección de los intendentes, pero hizo lo mismo. O peor, porque es presidente del partido. Como tal debería haber sido ético y no negociar por él.