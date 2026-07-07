Córdoba: la oposición lleva la campaña a la Legislatura y presiona con una agenda incómoda para Llaryora

Legisladores de la oposición, en conferencia de prensa, por pedido de jury a fiscales de Córdoba.

Los bloques que representan a la oposición del gobierno de Martín Llaryora en la Legislatura de Córdoba quieren llegar al receso de invierno, que iniciará la próxima semana, manteniendo en agenda una serie de temas que han provocado incomodidad en el cordobesismo.

Durante la pasada semana, alternativamente, la UCR y el Frente Cívico anunciaron una serie de pedidos de informes sobre tres situaciones que el oficialismo, se descuenta, rechazará en pleno uso de su mayoría.

Se trata de demandas de explicaciones sobre hechos puntuales de relevancia acotada. Para más, por la dinámica legislativa que dificulta el tratamiento de iniciativas presentadas directamente en el recinto, podrían llegar a ser abordados sobre tablas en cuatro semanas, tiempo suficiente para que otros temas los obliteren.

La oposición no desconoce el camino que debe seguir cada iniciativa. De hecho, siguen denunciando el cambio en la modalidad de tratamiento aplicado hace ya dos años. Pero especula con que la resonancia de cada denuncia podría detectar ligazones difíciles de digerir para una ciudadanía que sigue reclamando gestos al poder político.

La primera pústula sobre la que aplicará presión la oposición es el episodio que involucra a Abel Sánchez Torres , vocal de la Cámara de Apelaciones , quien volcara su camioneta a la vera de la avenida de Circunvalación.

Los pedidos de informe, el primero de ellos presentado por el radical Miguel Nicolás, el segundo por la juecista Nancy Almada, incluyen pero no se centran en un reproche moral sobre el comportamiento del hombre fuerte de la Justicia Federal en Córdoba, quien dejó el vehículo abandonado y fue trasladado a su casa por otra persona.

Lo que el bloque de Juntos por el Cambio quiere saber es por qué no hay procedimiento alguno registrado por la Policía Caminera, pese a que se trata de un hecho que ameritaba su intervención.

Como agravante de sus sospechas, señalan un hecho concomitante: pocos días después de que la situación tomase trascendencia presentó su renuncia el titular de la fuerza, Daniel Bolloli, quien había asumido sólo un año atrás, luego que se abriera una seria investigación sobre Maximiliano Ochoa Roldán, acusado por integrar una asociación ilícita dedicada a distintos ilícitos.

A los legisladores no les cierra la explicación oficial, que apunta a un cansancio del saliente funcionario. No sólo se trata de uno de los más jóvenes en los altos mandos, también tenía una intachable foja de servicios.

La embestida busca doble impacto. Por un lado, indagar sobre un posible telefonazo que habría impelido a borrar el procedimiento, efectivamente labrado aquella noche. Por otro lado, subsidiario a ello, volver a poner en el centro de escena al jefe político de la fuerza, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Dudas sobre la Justicia

UCR, juecismo y aliados también se reúnen para encender antorchas en torno al rol que le cabrá al Consejo de la Magistratura en la selección del próximo juez electoral de Córdoba.

Los consejeros serán los encargados de tomar la entrevista presencial a los 17 postulantes que sortearon las etapas previas. Esta instancia, la decisiva, amerita suspicacias por tratarse de la más discrecional.

La presencia de representantes de nueve estamentos no brinda seguridad a los opositores. En un rápido recuento, asignan mayoría a quienes definen como funcionales al juego del peronismo en la Justicia.

Considero imperioso que las entrevistas personales del Proceso de Selección del nuevo Juez Electoral deban gozar de publicidad, mediante su registro fílmico que permita garantizar transparencia y un total acceso por parte de la ciudadanía. Se necesita especialmente transparencia — Miguel Nicolás (@miguelnicolasok) July 3, 2026

Para el partido de Luis Juez, la única salida es la grabación de las entrevistas y su difusión pública. Para el radicalismo, además del registro, es necesario incorporar al menos una voz opositora, proveniente del Parlamento, a la estructura. Así lo indica un proyecto de ley presentado ya hace dos años por la legisladora Alejandra Ferrero.

"Consideramos imperioso que el proceso de selección goce de la debida publicidad, con acceso total a los registros por parte de la ciudadanía”, sintetiza el legislador Matías Gvozdenovich.

De nuevo, los adversarios del peronismo no confían en un trámite exprés para sus inquietudes. Sí entienden que cada reactivación de una polémica, aún potencial, podría servir de alerta ante lo que entienden como un concurso amañado. Incluso, activar las molestias que existen en Tribunales sobre la inserción del Ejecutivo en el rodeo judicial.

El modelo Manuel Adorni

El tercer punto en que convergen los socios del interbloque es el cuestionamiento al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, por acudir al World Economic Forum, que se realizó en China, junto a su esposa.

El funcionario ha dicho ya, públicamente, que viajó junto a ella por recomendación médica, luego de un episodio de amnesia global transitoria, y que el pasaje extra salió enteramente de su bolsillo.

MUESTRE LOS TICKETS, MINISTRO ACOSTA.



Las declaraciones no alcanzan. Los cordobeses necesitamos la verdad con documentos: pasajes, viáticos en dólares y facturas de hoteles.



Es indignante que, mientras exprimen al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y les descuentan… pic.twitter.com/gcin9jqome — Nancy Almada (@NancyAlmada) July 2, 2026

En las bancas opositoras piden más que la demostración del respectivo ticket. Aprovechando la estela del antecedente Manuel Adorni, cargan contra el gobierno provincial por un tema aún sensible.

“Más allá de que avancen en el recinto, nuestros pedidos intentan impulsar la transparencia. No basta con decir simplemente que fue con su mujer. No basta sólo con la palabra Lo hemos visto ya a nivel nacional. Los cordobeses necesitamos que el Gobierno muestre transparencia”, enfatizó la legisladora juecista Almada.

“La falta de transparencia de este Gobierno ha sido una constante en estos años de administración, lo que les hace confundir los límites entre lo privado y lo público”, argumenta en su pedido de informes el radical Nicolás.

La expectativa del peronismo

Desde la bancada oficialista diluyen su voluntad de dar trámite a los pedidos de la oposición. De acuerdo a su consideración, son maniobras políticas, carentes de sustento objetivo.

El objetivo del bloque cordobesista es avanzar con la denominada ley antibúnker, que permitiría intervenir sobre inmuebles abandonados, usurpados o utilizados por el narco, cuyo despacho final quedará conformado este miércoles. Esperan que, tras modificaciones sugeridas por la oposición, el proyecto tenga amplio respaldo.

“Esos son los temas que interesan a la gente. Lo otro es politiquería de ocasión”, interpreta una avezada voz del PJ.