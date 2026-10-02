Córdoba: Gvozdenovich deja la conducción del bloque de la UCR y suenan tres nombres en la Legislatura

Matías Gvodenovizg cede la posta en el bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba

El nuevo de presidente de la UCR de Córdoba , Matías Gvozdenovich , dejará la conducción del bloque radical en la Legislatura . El dirigente que trabaja para la candidatura provincial de Rodrigo de Loredo se fijó como prioridad el rearmado del partido e hizo saber a su tropa que no ocupará dos sillas al mismo tiempo.

De Loredo apoyó la decisión apenas se la comentó y es probable que en la próxima sesión se produzca el enroque. Empieza la natural pelotera de nombres.

La primera opción es la legisladora Alejandra Ferrero , una de las armadoras de De Loredo que cultivó un altísimo perfil opositor al gobierno de Martín Llaryora . Muchos de los enemigos que fue cosechando a lo largo de estos tres años aprovecharon el momento de mayor vulnerabilidad para exponerla cuando saltó que un asesor del bloque fue denunciado por abuso de una menor .

Ferrero emprendió un largo raid mediático para explicar por qué el caso de Omar Ludeña no era igual al de Ramón Cañito Flores, el legislador peronista salpicado por un asesor acusado de participar de una red de corrupción de menores en el norte cordobés. El duelo de bloques terminó con una sesión escandalosa, que donde el oficialismo se retiró del recinto.

La exvicepresidenta del Colegio de Abogados se mantuvo firme y esta situación reciente no empaña la posibilidad de que quede al mando de la bancada. Se da por descontando que, si sucede a Gvozdenovich, el viraje será ultraopositor. La dirigente es considerada una de las más duras en su postura contra el cordobesismo.

Referentes de la UCR de Córdoba : Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich, Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer.

En la terna asoma además Fernando Luna, representante del departamento Cruz del Eje, que garantizaría una línea de continuidad con el ahora titular de la UCR. Gvozdenovich buscó repartir el juego interno y administrar las relaciones con toda las bancadas del recinto, sin perder de vista el rol opositor.

Con chances, aunque menores, asoma Mauricio Jaimes, referente del departamento Calamuchita. El dirigente no tiene garantizado su anclaje en su distrito ya que atravesó alguna revuelta de intendentes.

Es probable que los nombres que entraron a la Unicameral por la Capital protesten y se reedite la ya clásica interna entre las referencias del interior y las de la ciudad de Córdoba.

La interna radical, capítulo mil

Gvozdenovich quiere que el partido potencie las chances de De Loredo. Convocará a una reunión del Comité para la semana que viene con el objetivo de acelerar con sus promesas de asunción: desperonizar a la UCR y sancionar a los traidores; modificar la carta orgánica y lograr la facultad para firmar una alianza amplia.

La oposición interna no se la hará fácil. Ramón Mestre, Juan Jure, Carlos Brinner y Dante Rossi no se darán por vencidos. El exintendente de la capital enviará una carta documento para pedir una interna abierta para definir los nombres que se medirán en 2027.

Ramón Mestre, exintendente de Córdoba, rechaza un acuerdo de la UCR con La Libertad Avanza

Como se esperaba, Mestre no fue de la partida en el acto del martes en la Casa Radical. Eligió mostrarse en la seccional 2° de la capital donde ratificó la “UCR no tiene nada que ver con Javier Milei” y aseguró que también tienen un programa. “El proyecto son las banderas rojas y blancas para volver a levantar Córdoba”, insistió.

Como el exintendente de Río Cuarto Jure, el hijo del exgobernador ya insinúa que no se bajan de la competencia de 2027 y presionarán, nuevamente, en el frente interno.

Dante Rossi y Carlos Brinner también piden internas

Los legisladores Brinner y Rossi también exigirán que “abran las urnas” conforme expresa la carta orgánica partidaria que habilita las internas abiertas entre afiliados y votantes independientes, es decir, que no tengan ficha en otras fuerzas políticas.

El exintendente de Bell Ville no lo amedrenta la solidez de su rival que muestra encuestas donde supuestamente aseguraría un triunfo sobre Martín Llaryora de casi el 55%. “No me importa medir un par de puntos”, dice con absoluta sinceridad a sus interlocutores el médico.

Hoy la Municipalidad de Córdoba funciona con 438 cargos políticos. Propongo hacerlo con 120.



Menos estructura política y una Municipalidad más simple, sin dejar de prestar los servicios que necesitan los vecinos.



La ciudad puede más. pic.twitter.com/6FzMN78WPp — Dante Rossi (@DanteVRossi) September 27, 2026

El alfonsinista Rossi recorre los barrios de la capital desde marzo y quiere probarse para encabezar la boleta en la capital después de 40 años de militancia Este sábado, presentará sus equipos técnicos en un hotel del centro.

La resolución de la sucesión de Marcos Ferrer al frente del radicalismo dejó sin expresión a este polo opositor Más Radicalismo, con excepción en el departamento Colón. La jugada busca meter ruido en la hoja de ruta que bajó Gvozdenovich apenas subió al estrado para agarrar la batuta de la UCR.

“Si atacan, los voy a mandar al Tribunal de Ética a todos”, replica la máxima autoridad de la UCR cordobesa.