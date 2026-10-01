Encuesta: el 83% cree que lo peor de la crisis económica está por venir.

Una nueva encuesta nacional dio cuenta del creciente malestar con Javier Milei por la situación económica y reveló que 62,7% de las personas considera que el país atraviesa una crisis económica. Entre quienes perciben ese escenario, el 82,8% cree que todavía falta atravesar "la peor parte". Es decir, la sociedad ya no compra las promesas del Presidente.

Un estudio de las consultoras Alaska y Trespuntozero , realizado entre el 19 y el 24 de septiembre en base a 1340 casos, indicó que el 56,3% evalúa como "mala" o "muy mala" la gestión del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) , mientras que el 38,4% la considera "buena" o "muy buena".

El relevamiento también muestra un cambio en la atribución de responsabilidades: el 55% señala al actual gobierno como principal responsable del escenario económico, mientras que el 37,4% apunta a las administraciones anteriores. En julio de este año, según la misma serie, la culpa atribuida a la gestión de Milei era del 49,7%.

Ante el coloquio de IDEA , en Mar del Plata , el jefe de Estado aseguró este miércoles que cumplió sus “promesas de campaña a mitad del período” y pidió “paciencia” para ver el crecimiento del país. “Lo primero que hay que tener es paciencia porque los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan mucho tiempo”, explicó ante el empresariado.

Además y con tono electoralista, prometió que si en 2027 gana las elecciones, va a “redoblar el ritmo de las reformas, la inflación se va a pulverizar y la economía va a crecer mucho más”. Sin embargo, los números de la encuesta reflejan que la gente ya no cree su discurso y percibe un futuro económico preocupante.

El 44,3% de las personas encuestadas afirmó que sus expectativas sobre el futuro de la economía empeoraron durante el último mes, mientras que el 20,1% dijo que mejoraron y el 27,7% respondió que no cambiaron.

El dato adquiere especial relevancia porque se produce en paralelo con una evaluación negativa de la situación económica personal. El 57,9% dice estar peor que hace un año y el 55,6% afirma que, si compara con algunos años atrás, siente que está retrocediendo.

Salarios y empleo, las principales demandas

Ante este escenario, la encuesta también indagó sobre las prioridades que debería tener el gobierno de Milei y la respuesta más mencionada fue mejorar los salarios, con 23%. En segundo lugar apareció crear más empleo, con 22,5%, seguida por promover la producción y la industria, con 16,9%.

Las prioridades vinculadas con las cuentas públicas aparecen bastante más abajo: reducir impuestos reúne 4,4%, atraer inversiones 4,3%, achicar el Estado 2,9% y equilibrar las cuentas públicas apenas 1,4%.

Estos números muestran cómo las demandas económicas de la sociedad chocan con las prioridades que ocuparon el centro de la agenda económica del Gobierno, como los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma electoral y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.

Endeudamiento, el mal de miles de hogares

Como viene contando Letra P, la mayoría de las familias se endeuda para poder llegar a fin de mes y los más afectados son los jóvenes. Muchos de ellos votaron a Milei en 2023, y según el estudio de Alaska y Trespuntozero, el 50,8% afirma que actualmente tiene deudas y dentro de ese grupo el 32% reconoce haberse atrasado en el pago de alguna de ellas durante los últimos tres meses.

El 38% afirma que el dinero del hogar no alcanza para cubrir todos los gastos y otro 24,1% asegura que llega "muy justo" a fin de mes. Es decir, más de seis de cada diez hogares consultados se encuentran en alguno de esos dos escenarios. Solo el 18,5% afirma que sus ingresos alcanzan y que además puede ahorrar, mientras que otro 12,9% dice que llega a cubrir sus gastos pero prácticamente no puede ahorrar.