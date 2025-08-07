Córdoba: Fuerza Patria presentó su alianza sin el Frente Renovador de Sergio Massa

Pablo Carro, diputado de Córdoba por Unión por la Patria, y CFK.

El armado bendecido por Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en Córdoba , Fuerza Patria , cumplió con la presentación del frente electoral para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Integran la alianza Patria Grande , el Partido de la Victoria , el Partido Comunista , Kolina y el Partido Solidario .

Si bien la filial local del Frente Renovador de Sergio Massa no tiene su personería partidaria aprobada, la dirigencia kirchnerista afirma que no formará parte del entramado que tiene dos nombres en carpeta para abrir la nómina. Pelean por la banca kirchnerista de la provincia el exdirigente sindical y diputado Pablo Carro y la referente local Juan Grabois , Constanza San Pedro . Como contó Letra P , la interna por las candidaturas será material de discusión de los próximos días.

La presentación del frente no estuvo exento de ruidos. Un falso rumor de que Carro se bajaba de la lista ungida por CFK, ante una oferta poco atractiva de la lista K que habría abierto apoyos solapados a Natalia De La Sota , fue negado por la armadora de La Cámpora en tierras mediterráneas, la diputada Gabriela Estévez .

La docente y referente del espacio liderado por Juan Grabois en Córdoba, Patria Grande, confirmó su alianza y candidatura dentro de Fuerza Patria, como informó Letra P .

Desde ese espacio habían adelantado que San Pedro contaba con el apoyo de Estévez, compañera de Carro en la Cámara de Diputados. Ahora, la dirigente de Frente Patria confirmó que cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos del espacio para "encabezar la lista" a diputada en las elecciones de octubre.

Grabois y Coti san pedro Coti San Pedro, la ficha de Juan Grabois en Córdoba.

La apuesta de la joven cordobesa es representar a la ciudadanía cordobesa por la necesidad de “proponer una alternativa real” al modelo de Javier Milei.

“Tenemos que estar verdaderamente dispuestos a luchar por la justicia social y construir una Argentina humana”, detalló la militante territorial.

Pablo Carro, el bendecido por CFK

Carro y Estévez lanzaron Fuerza Patria hace menos de un mes, con la bendición de Cristina Fernández de Kirchner. Sin conocerse, aún, el orden que conformaría la lista de alianza, en octubre buscará renovar su banca, la única del kirchnerismo de Córdoba, que vence el próximo 10 de diciembre.

Pablo Carro diputado nacional por Córdoba Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba

En la tarde de este miércoles, jornada de cierre de listas, una teoría conspirativa apuntaba a que, ante un escenario poco atractivo del frente K el docente y exgremialista apostaba a un apoyo a Natalia De la Sota, quien rompió con el cordobesismo y presentó su alianza Defendamos Córdoba. Sin embargo, Estévez, contundente, negó ese falso rumor.

Ahora, resta esperar al 17 de agosto para conocer el orden en que los nombres de Pablo Carro y Coti San Pedro aparecerán en las boletas.