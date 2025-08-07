Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Fuerza Patria presentó su alianza sin el Frente Renovador de Sergio Massa

El espacio de CFK cobijó a la referente de Juan Grabois, Constanza San Pedro. El diputado Pablo Carro peleará por otro mandato. El massismo, afuera.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Pablo Carro, diputado de Córdoba por Unión por la Patria, y CFK.

Pablo Carro, diputado de Córdoba por Unión por la Patria, y CFK.

El armado bendecido por Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en Córdoba, Fuerza Patria, cumplió con la presentación del frente electoral para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Integran la alianza Patria Grande, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista, Kolina y el Partido Solidario.

Notas Relacionadas
Héctor Baldassi sale a la cancha electoral
ELECCIONES | 26 de octubre

Baldassi rompe con el PRO y negocia el esponsoreo de la Ucedé para jugar en Córdoba

Por  Yanina Passero

Si bien la filial local del Frente Renovador de Sergio Massa no tiene su personería partidaria aprobada, la dirigencia kirchnerista afirma que no formará parte del entramado que tiene dos nombres en carpeta para abrir la nómina. Pelean por la banca kirchnerista de la provincia el exdirigente sindical y diputado Pablo Carro y la referente local Juan Grabois, Constanza San Pedro. Como contó Letra P, la interna por las candidaturas será material de discusión de los próximos días.

La presentación del frente no estuvo exento de ruidos. Un falso rumor de que Carro se bajaba de la lista ungida por CFK, ante una oferta poco atractiva de la lista K que habría abierto apoyos solapados a Natalia De La Sota, fue negado por la armadora de La Cámpora en tierras mediterráneas, la diputada Gabriela Estévez.

Coti San Pedro, aliada de Fuerza Patria en Córdoba

La docente y referente del espacio liderado por Juan Grabois en Córdoba, Patria Grande, confirmó su alianza y candidatura dentro de Fuerza Patria, como informó Letra P.

Desde ese espacio habían adelantado que San Pedro contaba con el apoyo de Estévez, compañera de Carro en la Cámara de Diputados. Ahora, la dirigente de Frente Patria confirmó que cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos del espacio para "encabezar la lista" a diputada en las elecciones de octubre.

Grabois y Coti san pedro
Coti San Pedro, la ficha de Juan Grabois en Córdoba.

Coti San Pedro, la ficha de Juan Grabois en Córdoba.

La apuesta de la joven cordobesa es representar a la ciudadanía cordobesa por la necesidad de “proponer una alternativa real” al modelo de Javier Milei.

“Tenemos que estar verdaderamente dispuestos a luchar por la justicia social y construir una Argentina humana”, detalló la militante territorial.

Pablo Carro, el bendecido por CFK

Carro y Estévez lanzaron Fuerza Patria hace menos de un mes, con la bendición de Cristina Fernández de Kirchner. Sin conocerse, aún, el orden que conformaría la lista de alianza, en octubre buscará renovar su banca, la única del kirchnerismo de Córdoba, que vence el próximo 10 de diciembre.

Pablo Carro diputado nacional por Córdoba
Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba

Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba

En la tarde de este miércoles, jornada de cierre de listas, una teoría conspirativa apuntaba a que, ante un escenario poco atractivo del frente K el docente y exgremialista apostaba a un apoyo a Natalia De la Sota, quien rompió con el cordobesismo y presentó su alianza Defendamos Córdoba. Sin embargo, Estévez, contundente, negó ese falso rumor.

Ahora, resta esperar al 17 de agosto para conocer el orden en que los nombres de Pablo Carro y Coti San Pedro aparecerán en las boletas.

Temas
Notas Relacionadas
Juan Schiaretti, Martín Llaryora y Daniel Passerini junto a Manuel Calvo uno de los hombres a cargo del armado de Provincias Unidas
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Schiaretti se muestra como candidato a horas del cierre de alianzas

Con aval de Llaryora, el oficialismo lanza Provincias Unidas y refuerza su identidad frente a Milei. La ley de hielo a De la Sota. El foco puesto en la UCR.
Rodrigo de Loredo bajó la lista y no habrá interna en la UCR
Elecciones | 26 de octubre

De Loredo bajó su lista y no habrá interna en la UCR de Córdoba

Ramon Mestre será el candidato por la Lista 3. Dudas sobre la participación electoral del jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados. Duro comunicado.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Tucumán: el peronismo alejó el fantasma de la interna y competirá unido con el sello de Osvaldo Jaldo
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Tucumán: el peronismo alejó el fantasma de la interna y competirá unido con el sello de Jaldo

Por  Fernando Stanich
Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Sin Grabois, el peronismo porteño presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Por  Francisco Basualdo
Pablo Carro, diputado de Córdoba por Unión por la Patria, y CFK.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Fuerza Patria presentó su alianza sin el Frente Renovador de Massa

Por  Yanina Babiachuk
Rolando Figueroa quiere quedars con todo en Neuquén.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Figueroa y La Libertad Avanza van por el botín del peronismo en un escenario atomizado

Por  Francisco Amusategui