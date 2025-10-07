Córdoba: Fabricio Díaz lanzó un programa que fortalece el turismo y la producción de Capilla del Monte

La Municipalidad de Capilla del Monte , dirigida por Fabricio Díaz , presentó Impulsa , un programa de consultoría gratuita creado por el Ejecutivo local junto a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la Cámara de Turismo de esa ciudad del Valle de Punilla. La iniciativa busca fortalecer la competitividad del sector turístico y productivo local.

Uno de los principales objetivos del programa es mejorar la comunicación, la estrategia comercial y la gestión tecnológica de los prestadores privados de la localidad, brindando herramientas que impulsen su crecimiento y profesionalización.

El proyecto promueve la participación activa de estudiantes universitarios, quienes simularán una experiencia laboral real junto a los comercios y emprendimientos que se inscriban hasta el próximo 15 de octubre. Los jóvenes cumplirán el rol de ejecutivos de cuentas y ofrecerán diagnósticos, asesoramiento y soluciones personalizadas en diseño, redes, comunicación y nuevas tecnologías.

Fabricio Díaz lanzó un programa que articula desarrollo y formación con el sector privado y la Universidad Provincial de Córdoba

El intendente Díaz destacó que “Impulsa eleva la calidad de nuestros servicios y, al mismo tiempo, ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar su práctica profesional en territorio, generando una sinergia virtuosa entre el Estado, la educación y el sector privado”.

El mensaje de Fabricio Díaz

Díaz subrayó que el programa se concreta gracias a la decisión del gobernador Martín Llaryora, quien impulsó la llegada de la Universidad Provincial de Córdoba a Capilla del Monte como parte del Plan de Federalización de la Educación Superior. Esta política busca acercar la formación pública y de calidad a cada región de la provincia.

Con esta propuesta, Capilla del Monte busca reafirmar su perfil de ciudad innovadora y su compromiso con la articulación institucional, fortaleciendo los lazos entre el sector público, la academia y la producción local.