Córdoba: Fabricio Díaz lanzó un programa que fortalece el turismo y la producción de Capilla del Monte

El plan Impulsa articula al municipio, la universidad y el sector privado para potenciar la competitividad de los emprendedores locales. El guiño a Llaryora.

Por Letra P | Periodismo Político
Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte

La Municipalidad de Capilla del Monte, dirigida por Fabricio Díaz, presentó Impulsa, un programa de consultoría gratuita creado por el Ejecutivo local junto a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la Cámara de Turismo de esa ciudad del Valle de Punilla. La iniciativa busca fortalecer la competitividad del sector turístico y productivo local.

Uno de los principales objetivos del programa es mejorar la comunicación, la estrategia comercial y la gestión tecnológica de los prestadores privados de la localidad, brindando herramientas que impulsen su crecimiento y profesionalización.

Desarrollo en un valle clave de Córdoba

El proyecto promueve la participación activa de estudiantes universitarios, quienes simularán una experiencia laboral real junto a los comercios y emprendimientos que se inscriban hasta el próximo 15 de octubre. Los jóvenes cumplirán el rol de ejecutivos de cuentas y ofrecerán diagnósticos, asesoramiento y soluciones personalizadas en diseño, redes, comunicación y nuevas tecnologías.

fabricio díaz plan impulsa
Fabricio D&iacute;az lanz&oacute; un programa que articula desarrollo y formaci&oacute;n con el sector privado y la Universidad Provincial de C&oacute;rdoba

Fabricio Díaz lanzó un programa que articula desarrollo y formación con el sector privado y la Universidad Provincial de Córdoba

El intendente Díaz destacó que “Impulsa eleva la calidad de nuestros servicios y, al mismo tiempo, ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar su práctica profesional en territorio, generando una sinergia virtuosa entre el Estado, la educación y el sector privado”.

El mensaje de Fabricio Díaz

Díaz subrayó que el programa se concreta gracias a la decisión del gobernador Martín Llaryora, quien impulsó la llegada de la Universidad Provincial de Córdoba a Capilla del Monte como parte del Plan de Federalización de la Educación Superior. Esta política busca acercar la formación pública y de calidad a cada región de la provincia.

Con esta propuesta, Capilla del Monte busca reafirmar su perfil de ciudad innovadora y su compromiso con la articulación institucional, fortaleciendo los lazos entre el sector público, la academia y la producción local.

