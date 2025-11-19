La calculadora de Axel Kicillof: qué le falta para llegar a los dos tercios y poder tomar deuda

Axel Kicillof hace números en el marco de la discusión por el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento solicitado a la Legislatura bonaerense , que deberá resolver si le otorga esa autorización. El gobernador debe reunir consensos -interno y externo- para llegar a los dos tercios en ambas cámaras y, así, obtener permiso para tomar deuda.

Por ese motivo es que este martes en la reunión de comisión sólo se trataron los dos primeros proyectos, que avanzaron con dos dictámenes: requieren una mayoría simple para su sanción. En cambio, fue pateado para la semana próxima el endeudamiento, que requiere una mayoría especial.

El Ejecutivo necesita 61 de las 92 bancas que componen la Cámara de Diputados y 30 de las 46 del Senado. El artículo 47 de la Constitución provincial indica: “No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara”.

En la cámara baja, Unión por la Patria tiene 37 bancas. Lo sigue el PRO con 13, La Libertad Avanza con 12, UCR + Cambio federal con nueve, Somos Buenos Aires y Unión y Libertad con seis, Nuevos Aires y Coalición Cívica con tres, FIT con dos y Derecha Popular con una.

Es decir que, si todo el bloque UP acompañara la solicitud del gobierno provincial, Kicillof necesitaría sumar 24 votos más allá de la orilla peronista, suponiendo que todas las bancas del recinto estuvieran ocupadas. Las ausencias de legisladores y legisladoras no peronistas jugarían a favor del mandatario porque bajarían el número de bancas necesarias para alcanzar el tercio.

El ordenamiento interno es necesario para el oficialismo, que necesita evitar lo sucedido el año pasado, cuando la interna terminó atentando contra el diálogo y, tras varios debates, el gobierno debió prorrogar el ejercicio.

Entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC) juntan 25 manos. Es el interbloque -en los hechos- que aprobó un despacho en minoría y pidió modificaciones al Presupuesto y la Ley Fiscal y que reclama el fondo para los municipios. Además, hay requerimientos en paquete grande de negociaciones que incluyen puestos a cubrir en diferentes organismos del Estado. Si el Ejecutivo cierra ahí, tendrá todo cocinado.

No obstante, Kicillof podría tener el respaldo del otro sector del radicalismo: los seis de Somos, que firmaron el dictamen de mayoría por Presupuesto y Fiscal, al igual que UyL y Nuevos Aires. Los bloques dialoguistas piden algunas modificaciones, aunque acompañarían de todos modos. Si también apoyan el endeudamiento, UP suma 52 manos y queda a nueve de la mayoría especial. Se descuenta que la izquierda y LLA no acompañarán.

tignanelli-garciarena El presidente del bloque de UP, Facundo Tignanelli, y el jefe de UCR + Cambio federal, Diego Garciarena.

El mapa en el Senado

En la cámara alta la situación es distinta. En principio, porque si se llega a esa instancia es porque ya estará cerrado el acuerdo macro con los sectores que el gobierno necesite. De todos modos, el reparto de bancas y de fuerzas políticas es bastante más acotado que en Diputados. De las 46 bancas que componen el cuerpo, 21 son del peronismo, nueve del PRO, seis de UCR + Cambio federal, cuatro de LLA, tres de UyL, dos de Somos y una de Derecha Popular.

Si se repitiera el esquema de Diputados, entre UP, Somos y UyL serían 26. Al oficialismo le faltarían cuatro votos. El gobierno tendrá que acordar con el PRO y la UCR para obtener el financiamiento y poder sesionar el próximo 26 de noviembre con las dos cámaras en espejo, una posibilidad que se barajó en las últimas horas.

berni teresa garcia Teresa García, presidenta del bloque peronista en el Senado.

Este miércoles, Mariano Cascallares, uno de los interlocutores designados por Kicillof para negociar en la Legislatura, dialogó con los sectores que ayer emitieron el dictámen de minoría en Diputados para habilitar las negociaciones. Si bien no avanzó demasiado, la oposición tiene esperanza de que el Ejecutivo acepte quitar del endeudamiento el fondo para los municipios y estipule una suma fija. Resta acordar el monto.