Otro aplazo para Melella: recrudece el conflicto docente en Tierra del Fuego

Los trabajadores de la educación llevan adelante un paro por tiempo indeterminado y acampan frente a Casa de Gobierno en reclamo de un incremento salarial que recupere el poder adquisitivo perdido producto de la crisis económica que castiga, con mayor crudeza, a la provincia más austral de la Patagonia .

La docencia fueguina decidió no regresar a las aulas tras el receso de invierno que, por decisión del Ministerio de Educación , se extendió una semana más con el argumento de concluir obras de infraestructura en distintos establecimientos educativos de la isla que, en su mayoría, no se concretaron. Habrá una reunión en la tarde del martes, aunque la complejidad del escenario no habilita mayores expectativas de una resolución rápida.

El paro comenzó el 3 de agosto y, al cierre de esta nota, transita su segunda semana. Según el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) , el acatamiento supera el 80% en toda la provincia. El gremio reclama que el salario docente alcance los $3.000.352, cifra que toma como referencia al Salario Mínimo Vital y Móvil .

El reclamo no se limita, sin embargo, a una cifra. El sindicato exige también la devolución de los descuentos aplicados por los días de paro, mayor inversión en infraestructura escolar y una pauta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y otorgue previsibilidad hasta febrero de 2027.

“No volvemos a las aulas si no nos devuelven lo descontado y si no está resuelto el problema salarial y de inversión en las escuelas”, afirmó Horacio Catena, secretario general del SUTEF.

La propuesta que no alcanzó

En la última mesa paritaria salarial, realizada el 11 de agosto, el gobierno provincial puso sobre la mesa una propuesta que fue rechazada. El Ministerio de Economía fueguino planteó aplicar un incremento del 1,9% al valor índice y llevar el valor del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOID) a $100.000 durante agosto.

La propuesta también contempla un esquema para cancelar parte de la deuda salarial acumulada: la segunda cuota, correspondiente a septiembre de 2025, se abonaría durante la tercera semana de septiembre de 2026; la tercera, correspondiente a octubre de 2025, durante la tercera semana de octubre; y la cuarta, correspondiente a noviembre de 2025, durante la tercera semana de noviembre.

Docentes de Tierra del Fuego acampan frente a Casa de Gobierno desde el 3 de agosto. Le reclaman a Gustavo Melella un salario de 3 millones de pesos.

Para el Ejecutivo, se trata del máximo esfuerzo posible en un escenario de fuerte deterioro de los ingresos provinciales. Para SUTEF, en cambio, el ofrecimiento no alcanza para recomponer un salario que considera cada vez más deteriorado.

El contraste con el acuerdo alcanzado pocas semanas atrás ayuda a dimensionar la escalada. A fines de julio, el gobierno provincial y el gremio habían acordado una recomposición para junio, julio y agosto que incluía una suma fija remunerativa de $50.000, un aumento del 20% al básico en julio y del 7,5% en agosto.

Ese entendimiento, que entonces parecía abrir una instancia de distensión, quedó rápidamente superado por la discusión sobre el poder adquisitivo y los descuentos aplicados durante las medidas de fuerza.

El reclamo de SUTEF

La conducción del sindicato sostiene que la crisis salarial se volvió incompatible con la continuidad normal del ciclo lectivo. El planteo central es que no habrá regreso a las aulas mientras no exista una respuesta concreta a tres cuestiones: salario, descuentos e infraestructura. También reclama que cualquier recomposición alcance a los jubilados docentes.

El gremio sostiene además que el nivel de endeudamiento de los trabajadores creció como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo y advierte sobre el aumento de la morosidad. Desde esa perspectiva, la continuidad del conflicto no sería una decisión buscada por los docentes sino el resultado de la falta de una respuesta política del Ejecutivo.

Los descuentos son otro de los puntos que traban la negociación. El gobierno provincial condicionó su devolución a que se acuerde una metodología para compensar las clases perdidas, que se levante la medida de fuerza, que finalice la toma de oficinas del Ministerio de Educación en Río Grande y Tolhuin, y que no haya nuevas medidas de fuerza salariales durante este ejercicio.

SUTEF considera inadmisible esa condición y exige la devolución “total e inmediata” de los días descontados. Para el sindicato, utilizar los descuentos como mecanismo de presión constituye una forma de disciplinamiento frente al reclamo salarial.

La respuesta de Gustavo Melella

Melella sostiene que el problema no es la falta de voluntad sino la falta de recursos. El gobernador reconoció que los salarios no alcanzan y que los trabajadores atraviesan dificultades, pero afirma que la provincia no está en condiciones de otorgar el incremento que reclama el sindicato.

El argumento oficial se apoya en la caída de los ingresos nacionales y en el menor nivel de actividad económica provincial. La industria textil y tecnológica, el turismo y el comercio atraviesan dificultades que impactan sobre la recaudación, mientras que también se redujeron los recursos provenientes de la coparticipación.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego

“Yo quisiera dar un aumento salarial, no solo a los docentes, a la policía, salud, al resto de los trabajadores de la administración central. Y es imposible”, sostuvo el gobernador, que defiende la política salarial de su gestión. Dice que la provincia absorbió el fondo de incentivo docente luego de la eliminación que definió Javier Milei y sostiene que Tierra del Fuego tiene uno de los salarios docentes más altos del país, aunque admite que el ingreso resulta insuficiente frente al costo de vida.

“Hemos hecho una propuesta de mejora. La que podemos, la que más podemos hacer. No es que estamos escondiendo dos monedas debajo de la lata para negociar después”, planteó el mandatario, que insiste en que la mesa paritaria continúa abierta.

El Ejecutivo también busca correr la discusión hacia el financiamiento estructural del sistema educativo. Melella reclama que la Legislatura avance con los proyectos de financiamiento educativo que se encuentran en tratamiento, entre ellos una iniciativa presentada por el propio SUTEF y otra impulsada por el Ejecutivo fueguino.

La lógica oficial es que una recomposición salarial permanente requiere nuevas fuentes de financiamiento y no puede resolverse recortando otros servicios del Estado. Melella se ataja y señala los gastos que la provincia sostiene para garantizar medicamentos a personas sin cobertura y subsidios al gas envasado, además de advertir que la crisis también afecta al sector privado.