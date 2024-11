Sebastián Demarchi se mete en la grilla de festivales a caballo del Partido Cordobés

Por eso, el intendente de Morteros entiende que un evento de este tipo sirve para mover la economía local, ya que convoca a muchos visitantes con ganas de observar un espectáculo y pasarla bien. También reconocen que es una oportunidad para lograr una identificación más allá de los límites del este cordobés.

Embed - Municipalidad de Morteros on Instagram: "¡SE VIENE LA FIESTA DE LA TIERRA Y LA TRADICIÓN! Nuestro intendente Seba los invita para celebrar juntos nuestras raíces y la riqueza de nuestra tierra en el Parque Central de la Ciudad. Del 8 al 10 de noviembre, en Morteros, nos espera un evento único con artistas en vivo de toda la región, un paseo nacional de artesanos y emprendedores, y muchas sorpresas más . Entrada libre y gratuita Plateas en venta a $5000 en el Centro Cultural. ¿Estas listo para esta gran celebración? ¡Te esperamos con tus amigos y tu familia! #CulturaFuerte #MorterosCiudadFuerte" View this post on Instagram A post shared by Municipalidad de Morteros (@municipalidad.morteros)

“Buscamos generar un evento que nos identifique y se transforme en convocante, pensando en el turismo y en posicionar a Morteros con otra oferta más allá del deporte, donde se trabaja muy bien y cada fin de semana atraemos a personas de distintos lugares”, explicó a Letra P.

Lejos de los cuestionamientos del propio Milei, quien le pidió a Llaryora en su momento que no gaste la plata en eventos, la Provincia sigue siendo un gran apoyo. Pero, además, este municipio les abre el grifo a las cooperativas escolares, instituciones y a los clubes para que puedan juntar fondos, incluyéndolos en la organización de la gastronomía y el ordenamiento del estacionamiento, por ejemplo.

Sebastián Demarchi, el tapado de Morteros que ganó la elección

Demarchi fue electo intendente el año pasado juntando 3.971 votos, casi 200 más que la candidata de Juntos por Morteros, Valeria Gandino. En tercer lugar quedó Unidos por Morteros, con Íder Peretti como candidato a intendente, a quien lo superó por casi 800 sufragios.

Pese a que no jugó con los avales del oficialismo provincial, reconoció que Calvo siempre lo acompañó. Eso quedó demostrado la misma noche en que se conoció su victoria, ya que el varillense viajó hasta Morteros para felicitarlo.

No era un outsider. El licenciado en ciencias políticas, de 41 años, tiene una larga militancia en el PJ. Además, fue funcionario en gestiones pasadas y hasta concejal opositor.

seba demarchi.jpg “Buscamos generar un evento que nos identifique y se transforme en convocante", dijo Demarchi sobre el festival que se desarrollará en el este de Córdoba.

En 2023 decidió de candidatearse con el espacio vecinalista Alternativa, donde reunió a dirigentes radicales, peronistas y de otros espacios. Algo parecido a lo que hizo el mismo Llaryora como candidato a la gobernación.

"El cordobesismo plantea esta apertura que propusimos en Morteros, lo hizo con la llegada de la vicegobernadora Myrian Prunotto. Los que queremos algo distinto para el lugar donde vivimos pensamos más allá de los intereses personales. Yo me siento parte del Partido Cordobés”, aseguró y agregó al fiel estilo del gobernador: “A mí me vas a escuchar hablar de gestión y de construir para el progreso, no criticar a un adversario”.

En sintonía con las ideas de Martín Llaryora

En esta disyuntiva de Estado sí o Estado no, Dermachi aclara que trabaja con su equipo para estar presentes: “Me paro en el lugar donde no llegan otros actores. Si el mercado llega, en buena hora. Pero si no lo hace es el Estado el que debe responder”, señaló y ejemplificó con la compra de una planta propia para elaborar hormigón. “No la compramos para competir con el privado, sino porque veíamos que el mercado no llegaba a dar respuestas al vecino. Hay lugar del interior donde el privado no va porque no obtiene beneficios económicos”, dijo.

Sin embargo, el dirigente justicialista afirmó que su objetivo es tener un Estado “eficiente”, que no gaste más de lo que genera. No obstante, pretende que exista una “mirada inclusiva” desde todos los niveles del Estado.

sebastián demarchi morteros.jpg Sebastián Demarchi se siente cómodo en las filas del Partido Cordobés de Martín Llaryora.

“Quiero que nos vaya bien, pero con todos adentro, no un solo sector y que otros la pasen mal. El gobierno nacional lleva diez meses, logró bajar la inflación, producto también de la recesión. La macroeconomía es linda para los escritorios y la televisión, pero hay que laburar para que la gente no se quede sin trabajo, para que pueda llegar a fin de mes y educar a sus hijos”, remarcó.

A nivel personal, Demarchi explicó que su objetivo es terminar el mandato y lograr los cambios que, a su entender, Morteros necesita. De todos modos juega con una frase que muestra sus deseos de trascender en el mediano y largo plazo: “Todo cura se acuesta y se levanta con la ilusión de ser Papa”.