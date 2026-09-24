Consejo de la Magistratura: Diego Molea sumó apoyo de intendentes peronistas para la elección de abogados

El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea , recibió el respaldo de un grupo de intendentes peronistas bonaerenses a Abogacía Federal, la lista que encabeza Fernando Pablo Levene para las elecciones del estamento de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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Del encuentro participaron los intendentes Federico Otermín , de Lomas de Zamora; Andrés Watson , de Florencio Varela; Nicolás Mantegazza , de San Vicente; y Gastón Granados , de Ezeiza. También estuvieron el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares , y el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi .

La cumbre contó además con la presencia de los actuales consejeros Hugo Galderisi y María Fernanda Vázquez , decana de la Facultad de Derecho de la UNLZ. Ambos integran la composición vigente del organismo. La elección de los cuatro representantes de la matrícula federal para el período 2026-2030 se realizará el próximo 20 de octubre.

Abogacía Federal lleva como primer candidato a Fernando Pablo Levene , expresidente del Colegio de Abogados de La Plata. La nómina de titulares se completa con Sandra Silvina París , Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero . Distintas coberturas ubican a Molea entre los principales impulsores políticos del armado.

El rector de la UNLZ también fue elegido por unanimidad por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para representar al ámbito académico en el Consejo de la Magistratura durante el período 2026-2030. Molea ya ocupó ese lugar en anteriores integraciones del cuerpo y llegó a presidirlo en 2021.

SE VOTA EL 20 DE OCTUBRE Consejo de la Magistratura: quién es quién en las cuatro listas que pelearán para representar a los abogados https://t.co/p6ko3OEw1y @abii_cont pic.twitter.com/GfLE0QTzN8

El respaldo de los jefes comunales bonaerenses se suma a un esquema de apoyos que incluye sectores del peronismo y del radicalismo. Como contó Letra P, el espacio de Molea acordó la candidatura de Levene con dirigentes vinculados al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y referentes radicales relacionados con Maximiliano Abad y Miguel Piedecasas.

Consejo de la Magistratura: las cuatro listas que competirán el 20 de octubre

La segunda nómina es Abogacía por la Libertad, encabezada por el concejal de Vicente López Luis Alberto Palomino, presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local. La lista también incluye a Valeria Fredes, Martín Javier Buscemi y Alicia María Susana Colazo como candidatos titulares.

También competirá Unidad en Defensa de la Abogacía, que postula en primer término a Alberto Biglieri y se completa con Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jazminka Mihaljevic. Distintas publicaciones atribuyen al espacio apoyos provenientes de sectores del radicalismo y de dirigentes vinculados a Daniel Angelici.

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Olmos y La Cámpora apoyan a Itatí Demarchi. Mientras que Molea cerró con Llaryora y sectores de la UCR



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La cuarta opción será Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Amalia Itatí Demarchi Arballo, y secundada por Jorge Rizzo. La lista se completa con Julia Toyos y Andrés Abramovich y cuenta, según distintas coberturas, con respaldos de sectores del peronismo vinculados a Juan Manuel Olmos.

Con cuatro listas oficializadas y cuatro lugares en disputa, el apoyo de los intendentes bonaerenses fortalece el armado que referencia a Molea y lleva a Levene como primer candidato. La votación definirá a los representantes de la abogacía que integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el próximo período.