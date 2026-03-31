La vuelta al Consejo de la Magistratura de Diego Molea, el académico con tentáculos judiciales y políticos

Diego Molea es, desde hace más de veinte años, el hombre fuerte de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora . Desde el trampolín de rector, volvió a ocupar un asiento en el Consejo de la Magistratura de la Nación , un organismo clave encargado de seleccionar y remover jueces federales y nacionales.

El apellido Molea no es nuevo en ese cuerpo para el que fue elegido por unanimidad por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el período 2026-2030. En 2018 fue consejero de la Magistratura en representación del ámbito académico, y elegido presidente entre 2021 y 2022.

Abogado egresado en la década del noventa de la Facultad de Derecho de la UNLZ, es el rector de esa casa de estudios en Buenos Aires desde el año 2012. De aceitados vínculos con el poder judicial y la política, también fue consejero de la magistratura de la provincia de Buenos Aires (períodos 2010-2014 y 2014-2016) y presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora entre 2008 y 2016.

Agradezco a todos los rectores y rectoras del país, quienes como miembros del @CINoficial me han designado como Consejero de la Magistratura de la Nación por el ámbito académico. Esta representación ratifica un proceso comenzado en 2018 destinado a promover una participación… pic.twitter.com/Otpw3VRfLz

Con apenas 25 años, Molea tuvo su primer cargo de gestión. En 1998 fue designado secretario económico financiero de la Facultad de Derecho. Luego, fue secretario general y vicedecano hasta que a fines de 2004, con 31 años, llegó a la vicerrectoría, donde permaneció hasta 2012. Ese año asumió al frente de la universidad, donde fue reelegido tres veces y tiene mandato hasta 2028. Cargo que ejerce a la par de la Magistratura.

De origen radical y exduhaldista, con la llegada de Néstor Kirchner al poder tuvo vínculos con el kirchnerismo y en 2013 fue uno de los armadores del Frente Renovador de Sergio Massa en Lomas de Zamora. También cultivó buenas relaciones con el macrismo y en 2019 apostó por el Frente de Todos, que de la mano de Cristina Fernández lo apuntaló para presidir el Consejo en 2021.Sin embargo, nunca rompió con su primer amor.

Massa Molea En 2013 Molea fue el armador del Frente Renovador de Sergio Massa en Lomas de Zamora

Tanto es así que una de las dos personas de su armado que también ocupa el Consejo de la Magistratura, el vicedecano de la misma facultad y secretario académico de la universidad, Hugo Galderisi, es radical. La otra aliada es María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la UNLZ.

Mientras era titular del Consejo de la Magistratura, el rector también tenía una pata en el fútbol: fue vicepresidente del club Temperley entre 2021 y 2023. El año pasado se presentó como candidato a presidente, pero las urnas le dijeron que no: con el 40,5 por ciento perdió frente a Alberto Lecchi, que obtuvo el 59,5 por ciento.

Diego Molea, el relacionista pragmático en la justicia

Cuando el juez penal federal Ariel Lijo fue designado magistrado de la Corte Suprema a través de un decreto del presidente Javier Milei -pliego finalmente rechazado por el Senado-, uno de los apoyos públicos que recibió la nominación fue el de Molea. “Doy fe de su compromiso con los derechos humanos, la defensa de la Constitución y el Estado de derecho”, apuntó Molea en su carta de apoyo, en la que también destacó su “compromiso y seriedad y su desempeño destacado en todos los ámbitos”.



Esa defensa no fue la única. Lijo volvió a la escena pública el 19 de marzo al asumir como profesor titular de la cátedra de Derecho Penal II en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La presentación se realizó en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios y estuvo encabezada por Molea, quien dedicó un encendido elogio al magistrado. Ante docentes y estudiantes, el rector describió a Lijo como un referente formado en la universidad pública y destacó su trayectoria profesional y su compromiso con la formación académica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoMolea/status/2034648139420831804&partner=&hide_thread=false Acompañé al Dr. Ariel Lijo en la presentación y primera clase de su cátedra Derecho Penal parte especial en @DerechoUNLZ junto a la decana María Fernanda Vazquez.

Es una alegría contar con él en nuestra casa, una persona de familia trabajadora como muchos de nuestros estudiantes… pic.twitter.com/RK6a4Yc8iP — Diego Molea (@DiegoMolea) March 19, 2026



Tanto Molea como el flamante titular de la cátedra realizaron una marcada defensa del sistema universitario público, en un contexto marcado por el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las universidades nacionales con un paro docente en reclamo de la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario.

La amplia red de contactos de Molea en el mundo judicial también incluye a miembros de la Corte Suprema. Incluso, enemistados entre sí. En 2023, el rector fue el anfitrión de la presentación del libro “El nuevo enemigo: el colapso ambiental, cómo evitarlo” del supremo Ricardo Lorenzetti. Y en octubre de ese año, a menos de un mes de la segunda vuelta entre Milei y Massa, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue el principal expositor de la jornada por los 170 años de la Constitución Nacional realizada en la UNLZ, donde pidió por un “gobierno de unidad nacional”.

Diego Molea, el abogado próspero

De acuerdo con algunas de sus declaraciones juradas publicadas por el sitio Erevnia, el rector de la UNLZ manifiesta un importante crecimiento patrimonial. Su primera declaración del año 2001 consigna un departamento de 60m2, un Peugeot 306 modelo 1999, 40.000 dólares, 22.000 pesos y una deuda hipotecaria con el Banco de Corrientes por 12.110 dólares.

En su declaración del año 2022, afirmó tener cinco inmuebles: una casa de 2.500 m2, otros dos bienes inmuebles de casi 3.000 m2 y dos departamentos con cochera de 60m2 cada uno. Declaró seis vehículos al inicio del año (al cierre del año se quedó con cinco), entre ellos dos DS 7 Crossback, y depósitos y dinero en efectivo por 463.783,63 dólares y 2.303.588 pesos, además de 750.781,7 pesos en bonos soberanos argentinos y 631.100,61 pesos a través de Capital Markets.

Desde 2012 declara no tener ningún otro ingreso que no sea el de rector, a excepción del período que fue consejero de la Magistratura de la Nación y de los dividendos de Capital Markets. La otra excepción se dio entre 2018 y 2022, años en los que cobró, como consejero de la Magistratura, un sueldo equivalente al de un juez de Cámara.