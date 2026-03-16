DISCUSIÓN 2027

Con las internas saldadas en el PJ bonaerense, Kicillof busca pasar de página y acelera su plan presidencial

El gobernador ganó diez de los 16 distritos y ya mira hacia adelante: este martes lanza su usina de ideas en La Plata y asoma una posible gira federal.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof, el gran ganador de las internas en el PJ bonaerense

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Las internas del domingo fueron el último escalón antes de que Kicillof asuma formalmente la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El gobernador se impuso en diez de los 16 distritos donde el peronismo no pudo evitar la competencia, con victorias en el conurbano —Morón y San Miguel— y en la mayoría de los municipios del interior. La Cámpora retuvo los distritos de mayor peso, Mar del Plata y Tres de Febrero, y se quedó con tres triunfos en total.

Post PJ bonaerense

El propio entorno del gobernador se encargó de marcar el tono del día después. "Muy satisfechos con la jornada, tema superado, ahora a seguir construyendo", resumían este lunes en los despachos políticos cercanos al gobernador, donde no hay intención de enredarse en un análisis resultado por resultado con La Cámpora. La mirada, en el axelismo, está puesta en otro lado.

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El entorno del gobernador también dejó en claro que el armado nacional nunca estuvo en pausa por la interna. El proyecto político de Kicillof venía avanzando en paralelo y las elecciones distritales eran, en esa lectura, un trámite necesario para quedar con las manos libres.

El lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro —el CEDAF— está previsto para este martes en el Teatro Coliseo de La Plata. El espacio estará liderado por la exministra de Trabajo Mara Ruiz Malec, el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el expresidente de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani. Su objetivo es construir una red de centros de estudios, elaborar un plan de acción para la Argentina y recorrer el país para avanzar en la construcción territorial por fuera de la provincia de Buenos Aires.

Proyecto Axel Kicillof 2027

El PJ que diseña Kicillof tiene una impronta definida: partido abierto, activo, focalizado en la formación y en la construcción de herramientas discursivas para salir a discutir las políticas de Javier Milei. El día a día quedará delegado en la vicegobernadora Verónica Magario y en los intendentes bonaerenses, mientras el gobernador se reserva las decisiones centrales y la construcción de la alternativa presidencial.

Cerca del gobernador anticiparon que en los próximos días saldrá un llamado a una reunión del Consejo partidario como primer paso del Kicillof presidente del PJ bonaerense.

Verónica Magario Axel Kicillof Mariano Cascallares

La agenda de lo que viene refleja el ritmo que quiere imprimirle Kicillof a esta etapa. Al CEDAF del martes se suma el inicio de una posible recorrida federal. En el horizonte asoma un posible viaje a Tierra del Fuego en abril, para los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El gobernador fueguino Gustavo Melella es uno de los mandatarios peronistas —junto a Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto— que, como Kicillof, se planta en una oposición clara al gobierno de Javier Milei y con quienes el bonaerense busca tender puentes para su construcción presidencial 2027.

Kicillof quiere cerrar el capítulo de la interna con el resultado en la mano, pero ese cierre no depende enteramente de él. La Cámpora retuvo los distritos de mayor peso —Mar del Plata y Tres de Febrero— y Máximo Kirchner quedó al frente del Congreso partidario. El esquema de convivencia sigue en pie, aunque nadie parece en condiciones de decir por cuánto tiempo.

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Así se repartieron 15 de los 16 distritos donde hubo competencia. Coronel Suárez para el PJ local no alineado. El gobernador, fortalecido.

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