Federico Sturzenegger liberó la importación de bananas y empiojó la relación de Milei con Sáenz y Sadir

El afán desregulador de Federico Sturzenegger cruza transversalmente al gabinete pero no para de traerle dolores de cabeza a Javier Milei . Ahora, una modificación en el régimen de importación de bananas generó bronca en Salta y Jujuy , provincias gobernadas por dos aliados para la Casa Rosada como Gustavo Sáenz y Carlos Sadir .

La bronca estalló luego de que se conociera la Resolución 114/2026 , firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta , que derogó ocho normas vigentes que construían una barrera fitosanitaria. En ese paquete cayeron las regulaciones que limitaban la importación de banana proveniente de países con presencia de Sigatoka negra, una enfermedad que produce lesiones en las hojas y provoca pérdidas en el rinde. La prohibición incluía el ingreso de bananas a los mercados de Salta, Jujuy, Misiones y Formosa , donde hace pie la industria local.

“Eso es una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario”, se quejó Saenz luego de conocerse la medida. “Se ponen en riesgo a la tierra, que se convierte en improductiva durante más de 30 años”, expresó el gobernador salteño, antes de pedirle “a los que están en Buenos Aires que una vez consulten”. “Esto fue una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene”, fustigó.

Por su parte, Sadir hizo un posteo en sus redes sociales en el que dijo estar preocupado por “la situación de los productores bananeros de Jujuy y del NOA”. “No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y arraigo. Detrás de cada cosecha hay familias que durante años han luchado, invertido y trabajado con esfuerzo para sostener esta producción y hacerla crecer”, sumó el primer mandatario jujeño, quien remató avisando que acompañará el pedido de los productores de revisar la resolución en cuestión.

La medida no cae en el mejor momento para la Casa Rosada , que viene juntando voluntades entre los gobernadores para lograr que fluyan en el Congreso sus iniciativas más importantes, como la reforma electoral que elimina las PASO , la ley de Inocencia Fiscal , el recorte de subsidios por el régimen de zonas frías o la ley de propiedad privada, otra iniciativa de Sturzenegger que le causó problemas en el vínculo con las provincias . Es el trabajo que comenzó Diego Santilli al arribar a la Jefatura de Gabinete , cuando juntó a los mandatarios dialoguistas en su asunción y luego profundizó Karina Milei al mostrarse con Maximiliano Pullaro .

En ese sentido, Sáenz quedó en una encrucijada. Por eso salió a criticar a la Casa Rosada por la medida pero aclaró que tiene buena relación con Milei. La idea, según trascendió, es contener el reclamo de los productores bananeros pero direccionar el enojo contra Sturzenegger. De esa manera, esperan hacer equilibrio entre la presión interna del sistema productivo y los acuerdos políticos que vienen negociando con la cúpula libertaria.

Cómo quieres que te quiera

Por el lado jujeño, Sadir tiene las manos más libres. El entorno del gobernador ya da por hecho que su provincia tendrá elecciones en mayo para potenciar sus chances contra la amenaza libertaria. El objetivo de esa decisión es provincializar el debate, que el eje de la campaña sea la gestión del radical y así debilitar el relato de La Libertad Avanza, que busca nacionalizar la campaña para aplicar las mismas recetas que han aplicado en otros distritos y que llevó al Milei a la presidencia.

Carlos Sadir y su última esperanza violeta, Diego Santilli.

Con esa decisión tomada, Sadir había decidido endurecerse en su vínculo con la Casa Rosada. Eso se notó cuando los dos diputados de Jujuy Crece bajaron al recinto para dar quórum en la sesión que intentó habilitar la interpelación a Manuel Adorni.

El reclamo es el de casi todos los gobernadores: recursos. Sin embargo, una luz de esperanza para reencauzar el vínculo se había abierto con la asunción de Santilli. No por nada, Sadir asistió a la ceremonia en la que el exministro del Interior juró como jefe de gabinete. Ahora, la polémica bananera irritó un poco más el vínculo.

Una visita a destiempo

Encima, el decreto desregulador llegó cuando los gobernadores de las provincias con intereses en la industria bananera empezaban a analizar la posibilidad de ir en la marcha exactamente contraria y endurecer los controles. La razón es el llamado Mal de Panamá, una cepa de hongos más agresiva que viene expandiéndose en otros países con plantaciones, como Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia. Hasta hoy, las bananas importadas podían atravesar el territorio de las cuatro provincias en camiones precintados.

Tras la publicación del decreto desregulador, que incluyó flexibilización de controles para maquinaria agrícola y otros aspectos fitosanitarios, Iraeta visitó el stand de Salta en la Exposición Rural en Palermo. El funcionario dejó declaraciones que los medios especializados no tardaron en consignar casi como una broma. “La Secretaría de Agricultura y su equipo están absolutamente abiertos y disponibles para, dentro de nuestras posibilidades, solucionar todo lo que se pueda solucionar, agilizar trámites y buscar que haya competitividad”, dijo.