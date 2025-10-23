Con el manual de 2023, Javier Milei cerró la campaña y pidió "defender el camino recorrido"

Un eufórico Javier Milei cerró la campaña de La Libertad Avanza en Rosario y llamó a "defender todo el camino recorrido". En su discurso de 45 minutos en el parque de España, pidió el voto acompañado de los 24 cabezas de lista. "De nuestro lado están los argentinos y por eso vamos a ganar en las urnas", sostuvo.

Pasadas las 20, Milei hizo un caótico ingreso abriéndose camino entre las cerca de 8 mil personas, según calcularon las fuerzas de seguridad, presentes en las escalinatas del parque España de Rosario. Tardó un buen rato en llegar al escenario, donde cantó el ya clásico Panic Show adaptado a la casta. Muy vintage.

Es que Milei le habló al núcleo duro y polarizó con el kirchnerismo. "El partido de la casta se resiste, pero de nuestro lado están los argentinos de bien y le vamos a ganar en las urnas", dijo confiado. "No tengan dudas, somos el mejor gobierno de la historia. No podemos solos, necesitamos que nos sigan acompañando en las urnas ", arengó.

El público tuvo con el correr de las horas una tónica particular: Las Fuerzas del Cielo , la agrupación liderada por Daniel Gordo Dan Parisini y Agustín Romo , copó las escalinatas y le hizo un pasillo para el ingreso qué llevó casi media hora hasta llegar al escenario. Una de las principales caras allí fue Leila Gianni , que monitoreaba, váper en mano, desde el núcleo del armado.

#Elecciones CIERRE DE CAMPAÑA DE LA LIBERTAD AVANZA Milei en Rosario: "A pesar de tener el mejor gabinete de la historia, de estar acompañado de ministros brillantes y diputados que son leones en el Congreso, no podemos solos" pic.twitter.com/2xSpsHCim9

"Ustedes son el alma de este movimiento y el motor de este cambio que ya no pueden parar", arengó Milei a la juventud presente, mientras que pidió enfaticamente el voto. "Vamos por el camino correcto, por eso les pido que nos sigan acompañando", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1981490146416447796&partner=&hide_thread=false #Elecciones CIERRE DE CAMPAÑA



Leila Gianni (@Leigianni), presente en el acto de Milei en Rosario



@RamaPorchietti pic.twitter.com/aGRNlmRQJO — LETRA P (@Letra_P) October 23, 2025

Sobre el escenario, el mandatario también trató a Cristina Fernández de Kirchner como "la condenada" y "la reina de la tobillera", mientras en el público devolvían cánticos. "O caminamos hacia la libertad o hacia el camino castrochavista de Venezuela", dijo en clásico tono de grieta.

Javier Milei en el barro de la elección de Santa Fe

Milei mostró en su performance por qué eligió Rosario para cerrar: ven allí un territorio en disputa y con chances de pelear por una victoria. Por eso, además de la presentación hecha por Manuel Adorni, el otro orador fue el candidato santafesino Agustín Pellegrini. "Rosario y Santa Fe están acechados por el comunismo. Se presenta una usurpadora de tierras que no tiene ningún problema en quitarle tierras para sus propósitos castrochavistas", le tiró el Presidente con munición gruesa a Caren Tepp.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1981492541506625716&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 CIERRE DE LISTAS



Así está ahora el Parque de España esperando a que arribe Milei pic.twitter.com/8upv95w7E3 — LETRA P (@Letra_P) October 23, 2025

También hubo para Provincias Unidas, que postula a Gisela Scaglia: "Todos los que estén en el medio son tibios y cómplices de los exterminadores de la sociedad", fustigó, resaltando también el trabajo de Patricia Bullrich para bajar los índices de violencia, especialmente en Rosario vía Plan Bandera.

Allí también hubo vitoreos de los asistentes, que también aplaudieron a Toto Caputo. "Nunca vi que ovacionaran a un ministro de Economía", dijo Milei mientras hacía una reverencia. Los otros miembros del gabinete mencionados, tras una semana tormentosa con las salidas de Gerardo Werthein y Mariano Cuneo Libarona, fueron S andra Pettovello, Federico Sturzenegger, Luis Petri y el flamante canciller Pablo Quirno.

Las Fuerzas del Cielo, protagonistas foráneos

Mientras se acercaba el momento del acto, las escalinatas lucían llenas, pero sin amontonamientos. El escenario cambió cuando ingresaron Las Fuerzas del Cielo, con claro condimento bonaerense en su configuración. Así, el espacio más cercano al escenario estuvo prácticamente en su totalidad copado por los estandartes, uno de los cuales Milei usó de referencia para marcar que había una persona desvanecida. Sin embargo, el Presidente no interrumpió su discurso pese a que hacían su ingreso médicos y se llevaban en camilla al convaleciente.

Gianni, Romo y otros dirigentes de PBA pusieron el músculo a un acto que logró el fervor libertario característico. Inclusive, en la previa, Las Fuerzas del Cielo desplegaron una bandera en el Monumento Nacional a la Bandera. "Cuidado el Gordo vigila", rezaba, clarisimo, el mensaje. Algunos se acercaron hasta el lugar montados en caballos. Casi surrealista.

La previa con Charly y los hits libertarios

El ingreso al parque de España contó con un operativo con cacheo y las medidas de seguridad básicas, pero sin exageraciones. Adentro, mientras se acercaba la hora del acto, empezaron a arrimarse a la primera fila los militantes libertarios mayoritariamente de violeta. Se destacaban sobre el sector izquierdo del escenario Las Fuerzas del Cielo con su habitual bordó.

La mayor parte de las fotos en la previa las concentró un hombre disfrazado de león que lucía una remera de "Nunca Más Kirchnerismo", el lema utilizado en la elección en provincia de Buenos Aires. Además, entre las primeras filas se exhibían banderas con la inscripción "Romina 10", en alusión a la jefa partidaria en Santa Fe.

leon-rosario

Mientras sonaba "Kuka tira piedra", la pantalla sobre el escenario mostraba spots del Presidente. "Stay Strong in honor of Charly Kirk", rezaba la remera de otro militantes, recordando al estadounidense asesinado a cuya conmemoración fue Javier Milei días atrás. Mas tarde, en el día de cumpleaños de Charly Garcia se escuchó la versión mileista de Demoliendo Hoteles, ejecutada en aquel acto del Movistar Arena.

A la hora señalada, los escalones lucían llenos, mas no repletos. En el sector mas cercano al escenario, el espacio permitía moverse con facilidad. Se confirmó así la presunción de que la convocatoria iba a ser similar a la de Córdoba: nada de decenas de miles de personas.