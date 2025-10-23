Javier Milei ya está en Rosario para el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza. (Foto: Jeremías Caraballo)

El cierre de campaña de La Libertad Avanza comenzó desde temprano a palpitarse en Rosario . Bajo un estrictisimo protocolo de seguridad, Javier Milei llegó a la ciudad y ya está junto a los principales dirigentes libertarios en un hotel céntrico.

Pasadas las 17.30, el Presidente llegó al hotel acompañado de su hermana Karina Milei . Antes de él ingresaron Toto Caputo y Guillermo Francos , mientras algunas centenas de militantes lo arengaban.

A metros de donde se concentra la marcha opositora, el Presidente aguarda para ir al parque España, donde se desarrollará el acto central desde las 19. En la antesala, habrá un encuentro con los referentes y candidatos: los 24 cabezas de lista son de la partida en la ciudad santafesina.

#Elecciones CIERRE DE CAMPAÑA Así fue la llegada de Milei al hotel RosTower de Rosario antes del acto que encabezará en el Parque de España

Según pudo saber Letra P , se congregaron media centena de dirigentes entre ministros, funcionarios y candidatos. ¿El encuentro? "Un coctail informal", definió uno de los presentes desde el lugar.

La nota de color la dio una mujer que, acordándose del cumpleaños de Milei, intentó darle un curioso regalo: un bóxer con la inscripción Viva la Libertad Carajo.

boxers de Milei

Rosario alterada por la visita del Presidente

Desde el mediodía se tornó caótico movilizarse en Rosario: una decena de cortes fue la antesala de la llegada presidencial, que tal como anticipó Letra P arribó en helicóptero a la sede local de Prefectura para trasladarse al hotel Rostower, ubicado a apenas unas cuadras.

ELECCIONES 2025 CIERRE DE CAMPAÑA



Milei ya está en el centro de #Rosario donde en poco más de una hora se realizará el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza



@RamaPorchietti te cuenta cómo fue su llegada a la ciudad y cómo, a pocas cuadras de distancia,… pic.twitter.com/wC9ELEsaQA — LETRA P (@Letra_P) October 23, 2025

Mientras, la expectativa fue en ascenso: la llegada de los dirigentes comenzó en goteo pasadas las 4 de la tarde. Uno de los primeros en arrimarse fue el flamante canciller Pablo Quirno, que bajó de una van acompañado de Federico Furiase, una de las tres anclas del team Caputo. También arribó el vocero presidencial Manuel Adorni y el armador Eduardo "Lule" Menem, además de la jefa del partido en Santa Fe, Romina Diez, quien llegó con el candidato Agustín Pellegrini.

seguridad milei rosario Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en los alrededores del acto de Javier Milei en Rosario (Foto: Jeremías Caraballo)

A algunos metros, las bombas de estruendo se empezaron a escuchar aunque en un escenario de calma, al menos en los primeros momentos de la concentración convocada por gremios y organizaciones sociales.