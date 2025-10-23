Una por una, las agrupaciones de La Libertad Avanza para la fiscalización, el territorio y la administración

A dos años de que Javier Milei ganara la Presidencia como "un outsider sin aparato", La Libertad Avanza no solo se hizo con la administración del Estado sino que consolidó un armado de agrupaciones en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires que responden a sus necesidades técnicas y territoriales.

Desde LLA bonaerense diferenciaron cuadros profesionales, que se encuentran en la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político o a La Púrpura, de aquellas personas que "les gusta la militancia de calle, bombos, banderas, pintar paredes, cantar".

"La militancia de base la aglutinan las agrupaciones, terminan siendo las que movilizan más gente y aportan más fiscales", explicó un dirigente a Letra P y ubicó en el segundo grupo a La San Martín, La Carlos Menem, Las Fuerzas del Cielo, Los Inquebrantables y Somos Libertarios.

La parlamentaria del Mercosur, vicepresidenta segunda de LLA bonaerense y candidata a diputada de LLA por la provincia de Buenos Aires, Miriam Niveyro , concentra la formación de profesionales liberales. La exconcejal de Almirante Brown dirige la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político en todos los distritos de la provincia, que tiene como objetivo la construcción de funcionarios y funcionarias y cuenta con un Consejo Consultivo de 42 profesionales que analizan proyectos de ordenanzas municipales y de ley para identificar errores.

A nivel internacional, Niveyro también lidera el Foro Alberdiano Internacional, que lanzó en 2024 en San Pablo junto al presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja , con el objetivo de enfrentar el estatismo defendido por el Foro de São Paulo y el Grupo Puebla.

Por su parte, los referentes de La Púrpura son Alejandro Speroni a nivel nacional e Ignacio Salaberren en la provincia de Buenos Aires. El primero es subsecretario legal del Ministerio de Economía y fue candidato a senador de La Libertad Avanza por la Séptima sección electoral, pero no reunió los votos suficientes para entrar a la Legislatura bonaerense. En tanto, Salaberren es el vigésimo sexto candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

Si bien la agrupación tiene como horizonte conquistar colegiaturas y cámaras de comercio, se jacta de haber brindado "200 candidatos" para las elecciones bonaerenses, el postulante a gobernador de Santiago del Estero libertario, Italo Cioccolani, y cuadros técnicos para direcciones y subsecretarías del Gobierno. Entre estos últimos se encuentran Mauro Maciel en la dirección de Clubes de la Subsecretaría de Deportes y Matías Faila, primero en la dirección de Coordinación de Ciberdefensa y luego como subsecretario de la secretaría que pertenece al Ministerio de Defensa.

“Acompañamos, traccionamos y alimentamos técnicamente el proyecto de Pareja y de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, esté quien esté, pero acompañamos a Sebastián, que es el ideólogo de esto junto a Juanes Osaba y Nacho (Salaberren)”, especificó a Letra P el armador de La Púrpura en las provincias, Sebastián Guevara. Osaba es referente libertario platense y director de Asistencia al Desarrollo Municipal en el Ministerio del Interior.

Militancia de calle para La Libertad Avanza

Las Fuerzas del Cielo es la agrupación más conocida de LLA por contener a sus referentes de alto perfil en Twitter: el conductor del canal de streaming Carajo Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan; el diputado bonaerense Agustín Romo; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; el exdirector de Intercargo y coordinador de LLA en Tres de Febrero, Lucas Luna. Todos responden al asesor presidencial Santiago Caputo.

Su lanzamiento como agrupación se realizó en San Miguel, gracias a la alianza con Joaquín de la Torre y Carlos Alberto Romo, y consolidaron su organización territorial al coordinar el acompañamiento del Presidente en el lanzamiento de su último libro en el Movistar Arena desde distintos puntos del país. Con la fusión de La Julio Argentino, que responde a Sotelo, también cuentan con sedes en los municipios donde trabajaba esa otra agrupación, como Lomas de Zamora y Quilmes.

Sin embargo, en LLA bonaerense definieron a La San Martín como "la fuerza de choque, la más estructurada". Esta agrupación es una creación de Cristian Morales, Fabricio Martínez y Luciano Olivera y tiene fuerte presencia en la Primera y la Tercera. Los primeros distritos que armaron fueron Malvinas Argentinas, La Matanza y Morón, según contó Morales en Conurbano Político.

Morales encabezó la lista de concejales en Morón en las elecciones bonaerenses y ganó cinco bancas en el Concejo Deliberante. Martínez es el coordinador de la Tercera Sección electoral de LLA bonaerense y exjefe de la barra de Laferrere, según publicó Gustavo Grabia en TyC Sports. Olivera coordina Malvinas Argentinas y fue tercero en la lista de senadores por la Primera sección electoral: ocupará una banca en la Legislatura bonaerense ya que La Libertad Avanza ganó tres de las ocho en juego.

image

Tras la salida de Enzo di Fabio luego del cierre de listas bonaerenses, La Carlos Menem quedó a cargo del ex secretario adjunto Francisco Morán. Según pudo reconstruir Letra P, hay dos versiones sobre el cambio de secretario general: una disconformidad con el armado de Pareja que llevó a la renuncia y una insatisfacción con la conducción de Di Fabio que resultó en su expulsión.

El próximo objetivo de la agrupación es "recorrer el territorio" después de las elecciones, coordinar actividades con La Púrpura y les "encantaría" trabajar con Las Fuerzas del Cielo. Además, cuentan con el padrinazgo del senador libertario Juan Carlos Pagoto.

Los Inquebrantables se lanzaron en La Matanza, de la mano del referente local Luis Ontiveros, durante el acto de cierre de campaña que Milei encabezó en un potrero en Moreno. Ontiveros fue tercero en la lista de diputados provinciales encabezada por Maximiliano Bondarenko por la Tercera sección electoral y ocupará una de las bancas ganadas por LLA en la Legislatura que le permitirá articular con el diputado parejista Ramón Vera.

Como contó Juan Rubinacci en Letra P, el PRO y el sector libertario que no responde a Pareja dicen que los referentes parejistas en La Matanza “se quieren quedar con todo”, como pasó el 7 de septiembre, una fiscalización que calificaron como "desastrosa", con falta de representantes en las escuelas y fallas logísticas. Ontiveros se encuentra en el ojo de las acusaciones.

Somos Libertarios está presidida por el concejal de Tres de Febrero Gabriel Muñoz, conocido como RastaLiberal en las redes, quien aseguró en Twitter que la organización es "la más antigua de provincia" por seguir a Milei desde 2019.

“Tenemos la suerte de que los dirigentes a nivel nacional tienen un buen concepto de nosotros, saben que somos militancia, que no venimos por cargos ni por plata. Solamente venimos a apoyar y a difundir las ideas”, apuntó Muñoz a 2Urbanos durante un evento de lanzamiento de Somos Libertarios en CABA.

Universidades y secundarios

Para la militancia en universidades, LLA cuenta con Universitarios por La Libertad Avanza (ULLA) liderada por el titular de la División Derechos y Ciudadanía del PAMI, Yamil Salerno, que responde a Santiago Caputo, y con Crear + Libertad, con presencia en más de 10 casas de estudio, encabezada por la diputada provincial Geraldine Calvella, que responde a Pareja. En algunas universidades arman listas conjuntas o colaboran durante el período electoral. A nivel nacional, se consolidó el Frente Estudiantes Libres, liderado por Jonathan Naselli, miembro de Las Fuerzas del Cielo.

image

A los secundarios, se asoman AULAS en la provincia de Buenos Aires y BASES en la Ciudad. Mientras que Niveyro también impulsa Docentes por la Libertad en el distrito gobernado por Axel Kicillof.