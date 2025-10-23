SIN BANDAS NO HAY MAÑANA

La gran apuesta de Toto Caputo: por qué pisa el dólar y evitará devaluar después de las elecciones

La pelea con los mercados no es sólo política, también es financiera. Los contratos futuros son una bomba de tiempo para el Banco Central. ¿Bessent, cubierto?

Por Lorena Hak
Toto Caputo llega a las elecciones, pero lo acecha una bomba de tiempo en el Banco Central.&nbsp; &nbsp;

El ministro de Economía, Toto Caputo, apuesta a mantener el tipo de cambio dentro de las bandas y se aferrará a no devaluar, al menos hasta noviembre. Con la intervención directa de Estados Unidos, la clave es el mercado de dólar futuro, en el que el Banco Central acumula una posición vendedora equivalente a unos u$s 6800 millones.

Una devaluación descontrolada en la semana postelectoral resultaría en pérdidas por varios miles de millones de pesos que romperían la hoja de balance de la entidad que preside Santiago Bausili.

Los futuros por encima de la banda

Este jueves, el dólar futuro operó con caídas leves y la cotización a octubre, que concentra la presión inmediata para el BCRA, cerró en $1486. "En todas las curvas está por encima de la banda cambiaria", reportaron operadores del mercado.

Mientras tanto, estimaban que el Tesoro de Estados Unidos volvió a comprar pesos y ya gastó (o invirtió) "unos u$s 1500 millones", para sostener el tipo de cambio desde que hizo su irrupción en el mercado cambiario local.

El economista Federico Machado calculó, ante la consulta de Letra P, que "el BCRA está vendido a un precio promedio ponderado de $1367 por dólar". Se trata de un estimado, debido a que "las posiciones futuras se van abriendo a lo largo del tiempo".

El volumen operado en futuros de dólar a mediados de octubre fue el más alto desde septiembre, (el último dato conocido) con un monto provisorio de u$s 2143 millones, de acuerdo con datos del analista Federico García Martínez.

Los precios subieron en promedio 1,4% y el resultado acumulado de la posición del Central volvió a ser negativo, con pérdidas superiores a los $400.000 millones.

La apuesta oficial es sostener las bandas hasta después de los comicios para evitar reconocer esas pérdidas en el corto plazo. Pero si la brecha se amplía y los contratos se ajustan a la expectativa de una devaluación postelectoral, el impacto fiscal podría ser inmediato, estiman analistas.

En los mercados, los contratos non deliverable forward (NDF) -futuros sin entrega física- ya se negocian con precios de entre $1800 y $2000 para noviembre y diciembre, lo que refleja la expectativa de un salto en el tipo de cambio.

Toto Caputo "más que cómodo" con el dólar a $1500

El ministro llegó finalmente a las elecciones con un costo de unos u$s 5000 millones en el mercado cambiario, entre las intervenciones de Scott Bessent, el Banco Central y el Tesoro argentino. Con estos recursos, el Gobierno buscó contener las expectativas de devaluación y aliviar la presión sobre el dólar spot.

"Estamos en un esquema de bandas que está perfectamente calibrado; tenemos un Banco Central capitalizado, tenemos fundamentos económicos como Argentina no tuvo nunca y tenemos un soporte financiero de Estados Unidos como ningún país en el mundo nunca recibió”, se jactó el ministro en una entrevista en La Nación+.

Toto Caputo sin plan B: se aferra al dólar y al mástil de Donald Trump.

Caputo afirmó, además, que está “más que cómodo” con el dólar en torno a $1500, y ratificó que no habrá modificaciones en el esquema cambiario después de los comicios.

Empoderado por la designación de su socio Pablo Quirno como canciller, Caputo confirmó que seguirá al frente del manejo de la cartera económica después de las elecciones, atado al mástil de la ayuda estadounidense.

Canje de bonos atados al dólar

En paralelo, esta semana el BCRA ofreció un canje inusual de bonos dólar linked por u$s 3200 millones, que vencen el 31 de octubre, por otros con plazos hasta enero, una medida que busca descomprimir los vencimientos y extender la cobertura del tipo de cambio. Este tipo de swaps se utilizó sólo en momentos críticos, como en 2011 y 2015, para evitar picos de volatilidad.

“Si el Gobierno tiene cómo llegar a noviembre -lo cual significa concretamente que Estados Unidos siga interviniendo en reemplazo del Tesoro argentino-, va a intentar no devaluar en la semana posterior a las elecciones, para no perder plata en el precio de los títulos dollar-linked y en los contratos de dólar futuro; y para demostrar algo de poder frente a quienes creen que devalúa el 27 de octubre o en esa semana", explicó el economista Martín Kalos, de Epyca Consultores, a este medio.

“Eso no quita que necesita permitir una corrección cambiaria más adelante, como parte del reordenamiento integral que incluye tasas, encajes y tipo de cambio”, agregó.

El costo de la política

“No habrá cambios en el actual esquema cambiario”, aclaró por enésima vez el ministro de Economía en la red social Twitter. Según un informe de Max Capital, esa afirmación “tiene principalmente un tono político previo a las elecciones”.

"El riesgo de corto plazo es que, si el oficialismo pierde por más de cinco puntos, una corrección del régimen cambiario se vuelva inevitable. En escenarios de paridad o de triunfo ajustado, el esquema podría mantenerse, aunque con un costo fiscal elevado", evaluó este jueves la consultora financiera.

¿Scott Bessent se cubrió con dólar futuro?

El anclaje cambiario de Caputo se sostiene también en un respaldo inédito del Tesoro de Estados Unidos, bajo la conducción de Bessent, que formalizó este lunes un swap por u$s 20.000 millones con el Banco Central, aunque sin desembolsos concretos.

La operación, según confirmó el propio Bessent, busca garantizar “la estabilidad financiera global” y forma parte de las prioridades del gobierno estadounidense, incluso en medio del cierre parcial (“shutdown”) del gobierno federal, lo que lo obligó a dar explicaciones.

Scott Bessent, el Virrey

La senadora Elizabeth Warren, miembro de mayor rango del Comité Bancario del Senado, se convirtió en la principal crítica de la asistencia a la Argentina. En ese marco, difundió una carta oficial en la CNN en la que preguntó: “¿Está el Tesoro de Estados Unidos comprando contratos de dólar futuro para cubrirse del riesgo de devaluación del peso argentino?”.

Según el análisis de economistas, si el Tesoro estadounidense compró contratos de dólar futuro, Estados Unidos estaría cubierto ante una devaluación, mientras que el BCRA asumiría el costo de pagar la diferencia en dólares en caso de que el peso se deprecie.

Este mecanismo, que funciona como un seguro cambiario, traslada el riesgo al balance del Central. Para afrontar esos pagos, la autoridad monetaria debería quemar reservas o emitir pesos, lo que podría encender una nueva ola inflacionaria.

Denuncia e investigación

Warren, del ala progresista del Partido Demócrata, fue tajante: “El Tesoro de Estados Unidos no debe usar fondos públicos para rescatar mercados financieros extranjeros”.

Respaldada por Bernie Sanders, Tim Kaine y Cory Booker, presentó el proyecto de ley “No Argentina Bailout Act”, que busca prohibir el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para este tipo de operaciones, incluidas las compras de deuda, swaps o apoyo financiero indirecto.

La senadora denunció posibles vínculos financieros entre funcionarios de la administración Trump y fondos de cobertura con inversiones en Argentina, y pidió una investigación a la Managed Funds Association (MFA) sobre eventuales gestiones de lobby relacionadas con el acuerdo coordinado entre Bessent y Caputo.

Bessent respondió con ironía en redes sociales: “No es de extrañar, dadas sus opiniones peronistas sobre el gobierno y la libertad, que este tipo de acción le cause gran ansiedad”, escribió. La frase se viralizó cuando el funcionario tildó a Warren de “american peronist”.

