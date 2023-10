La candidata presidencial de Juntos por el Cambio no tuvo su mejor momento arriba de un escenario. Deslucida, trabada con el lenguaje y con una pregunta final para el ministro de Economía para el olvido ("Lo que hacés es distinto a lo que decís. ¿Mejor que decir es hacer?”), su objetivo de exponer la debacle del gobierno por la inflación, la pobreza o los escándalos políticos de las últimas horas no rindió frutos. Tampoco su idea de mostrar al ultraliberal alineado a la casta al señalar su alianza con Luis Barrionuevo o mostrar inconsistencias en las propuestas del libertario.

La actitud

Reiterativa, poco clara y con un traje presidencial que, sin dudas, esta noche no estuvo hecho a su medida, su mensaje no terminó de convencer. No por falta de perseverancia o intranquilidad, sino más bien por impericia a la hora de dar detalles de su plataforma de gobierno. Hasta las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), su propuesta era vendida como un paquete de reformas de shock, con proyectos en materia económica, impositiva e, incluso, de seguridad interior.